Halepeños? Un cercetător român botează un ardei iute cu numele Simonei Halep. Vrea să fie cel mai iute ardei din lume

Chiar dacă suntem în sezonul rece și temperaturile scad pe zi ce trece, în serele Băncii de Resurse Genetice Buzău există plante care continuă să se dezvolte excelent, iar unele soiuri sunt în plină perioadă de recoltare. Printre acestea se numără și unii dintre cei mai iuți ardei din lume, unul dintre soiuri fiind botezat „Halep”, în cinstea cele mai mari campioane române la tenis, Simona Halep.

La serele Băncii de Resurse Genetice din Buzău, sezonul rece vine cu vești bine pentru agricultura românească, odată cu recoltarea unor soiuri inedite. Printre acestea se remarcă ardeiul iute botezat „Simona Halep”, o varietate recent dezvoltată de cercetătorii locali, care se distinge prin culoare sa roșu aprins, gustul picant și productivitatea ridicată.

Ardeiul denumit după Simona Halep

În același loc, plante precum oregano cubanez își dovedesc rezistența și productivitatea chiar și în sezonul rece.

„Fiecare butășel din acesta se prinde, ba chiar și dintr-o frunză. O frunză, dacă u rupem cu grijă, și o înfigem în ghiveci, în câtva timp o să dea un lăstărel și o să se înmulțească”, declară Costel Vînătoru, director Banca de Resurse Genetice și Vegetale Buzău.

Cercetătorii buzoieni au aclimatizat migdalele de pământ

Cercetătorii buzoieni au reușit aclimatizarea unei plante care poate fi cultivată chiar și într-un sol nisipos, lipsit de apă. Este vorba despre migdalele de pământ, o specie adusă din Asia și aclimatizată cu succes la noi în țară.

„Gustul este interesant, ne gândim mai cu seamă la alunele de pădure, miezul de alune românești clasice. Sunt dulci, ușor mai lemnoase, dar foarte dulci”, declară cercetătorul buzoian.

Recomandările autorului: