Actrița Kristen Bell a rupt tăcerea. Ce spune despre zvonurile privind salariul de 60 de milioane de dolari pentru filmele Frozen 3 și 4

02 mart. 2026, 23:16, Showbiz
Actrița Kristen Bell / foto: Mediafax Foto

Actrița Kristen Bell (45 de ani) este cea care a interpretat vocea personajului Anna, sora mai mică a prințesei Elsa din celebrul film Frozen. În spațiul public au apărut informații potrivit cărora actrița ar putea primi o sumă astronomică pentru a interpreta rolul Annei în Frozen 3 și 4. Acum, a rupt tăcerea după speculații.

Kristen Bell este cunoscută, de altfel, pentru vocea și interpretarea muzicală a Prințesei Anna, personajul care apare în Frozen, filmul Disney iubit de mulți copii, ar putea primi o sumă astronomică pentru continuarea seriei, scrie presa internațională. În spațiul public au apărut zvonuri potrivit cărora actrița de 45 de ani ar putea să primească 60 de milioane de dolari pentru filmele Frozen 3 și 4.

Actrița a rupt tăcerea și a negat informații propagate în spațiul public. De asemenea, nu a dorit să dezvăluie câți bani ar putea să încaseze pentru a relua rolul vocal al personajului Anna.

De asemenea, alte articole din presa internațională, precum cel din Screen Rant, arăta că și colegii săi, Idina Menzel și Josh Gad, ar încasa câte 60 de milioane de dolari pentru cele două continuări. „Acestea sunt printre cele mai mari sume plătite vreodată actorilor din istoria animației”, notează site-ul.

Kristen Bell neagă informațiile legate de bani

„Cred că au existat multe informații eronate despre contractul pentru «Frozen». Nu, nu, nu, nu, nu, cineva inventează multe lucruri. Dar, asta fiind spus, sunt fericită să am acest job și este foarte bine plătit pentru că este o franciză de succes? Da. Și sunt foarte recunoscătoare pentru asta și voi continua să o fac pentru tot restul vieții mele, dacă mă vor mai vrea. Nu ți s-a părut absurd când ai citit asta? Când am citit, mi-am zis: «Stai, stai, ce?!»”, a spus Kristen Bell, pentru Entertainment Tonight la Actor Awards.

Prima parte a filmului Frozen, în 2013, a avut un succes răsunător, câștigând Oscarurile pentru cel mai bun film de animație și cea mai bună piesă originală („Let It Go”). În 2019, Frozen 2 a avut un succes și mai mare, la box office. Apoi, în 2024, Disney anunța că urmează să se lanseze Frozen 3 pe 24 noiembrie 2027, iar studioul a lăsat să se înțeleagă că „Frozen 4” se află în dezvoltare.

Sursă foto: Mediafax Foto

