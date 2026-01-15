Am făcut calculul. Ce pensie ar primi Cătălin Măruță, dacă s-ar pensiona ACUM?

Ce pensie ar primi Cătălin Măruță, dacă s-ar pensiona acum? Prezentatorul TV activează pe micile ecrane de mai bine de două decenii, fiind una dintre cele mai apreciate figuri media. Recent, în schimb, o veste avea să genereze reacții în lanț: formatul „La Măruță” nu va mai fi difuzat la Pro TV, iar șeful stației de televiziune a confirmat plecarea prezentatorului de la cârma emisiunii.

Formatul „La Măruță” își trage cortina, după cei 18 ani de activitate. Internetul „a luat foc” zilele acestea, după ce în spațiul public a apărut informația potrivit căreia emisiunea de la Pro TV nu va mai putea fi urmărită pe micile ecrane. Este vorba despre o decizie luată la nivel înalt în cadrul trustului, Aleksandras Cesnavicius, șeful Pro TV, confirmând plecarea lui Cătălin Măruță de la cârma show-ului care l-a consacrat. Vezi AICI ce ar fi determinat închiderea formatului „La Măruță”. De asemenea, o nouă producție va ocupa grila, în acel interval orar – vezi AICI. Ultima ediție a emisiunii va fi pe 6 februarie 2026.

Ce pensie ar primi Cătălin Măruță, dacă prezentatorul TV ar alege să se pensioneze acum

Însă, dacă prezentatorul TV ar lua în calcul o eventuală pensionare acum, ce pensie ar primi? Gândul.ro a făcut un calcul raportat la anii de activitate, precum și la legea existentă.

În primul rând, ar trebui privit istoricul de contribuții. Cătălin Măruță are o carieră de peste 25-28 de ani în lumea televiziunii românești. A lucrat în cadrul TVR, apoi la Realitatea TV și 18 ani la stația din Pache Protopopescu. Potrivit informațiilor recente, din ianuarie 2026, prezentatorul TV ar încasa un salariu lunar de circa 12.000 de euro. Însă, în sistemul public de pensii contează salariul brut pe care s-au plătit contribuții (CAS).

Apoi, contează și punctajul anual. În condițiile în care Cătălin Măruță a contribuit constant la nivelul plafonului maxim sau la salarii mari, el acumulează un număr semnificativ de puncte de pensie în fiecare an. Pentru a estima pensia, a fost folosită formulă de calcul precizată în Legea 360/2023. Și anume, Pensia = Număr Total de Puncte x VPR. Un punct de referință are valoarea de 81 lei.

Având în vedere că a avut venituri mult peste media pe economie timp de decenii, este probabil să fi acumulat un punctaj anual mare (aproximativ 4-5 puncte pe an în perioadele de vârf, deși sistemul plafonează beneficiile). Pentru o vechime de peste 25 de ani, primește puncte bonus (0,5 puncte pentru 25-30 ani; 0,75 puncte pentru 30-35 ani).

Dacă este luat în calcul și stagiul de cotizare, pensia ar putea fi între 12.000 și 18.000 de lei brut pe lună. Ceea ce ar însemna o pensie netă de 11.100 – 16.500 de lei.

