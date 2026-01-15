Prima pagină » Diverse » Showbiz » Am făcut calculul. Ce pensie ar primi Cătălin Măruță, dacă s-ar pensiona ACUM?

Am făcut calculul. Ce pensie ar primi Cătălin Măruță, dacă s-ar pensiona ACUM?

15 ian. 2026, 09:09, Showbiz
Am făcut calculul. Ce pensie ar primi Cătălin Măruță, dacă s-ar pensiona ACUM?

Ce pensie ar primi Cătălin Măruță, dacă s-ar pensiona acum? Prezentatorul TV activează pe micile ecrane de mai bine de două decenii, fiind una dintre cele mai apreciate figuri media. Recent, în schimb, o veste avea să genereze reacții în lanț: formatul „La Măruță” nu va mai fi difuzat la Pro TV, iar șeful stației de televiziune a confirmat plecarea prezentatorului de la cârma emisiunii.

Formatul „La Măruță” își trage cortina, după cei 18 ani de activitate. Internetul „a luat foc” zilele acestea, după ce în spațiul public a apărut informația potrivit căreia emisiunea de la Pro TV nu va mai putea fi urmărită pe micile ecrane. Este vorba despre o decizie luată la nivel înalt în cadrul trustului, Aleksandras Cesnavicius, șeful Pro TV, confirmând plecarea lui Cătălin Măruță de la cârma show-ului care l-a consacrat. Vezi AICI ce ar fi determinat închiderea formatului „La Măruță”. De asemenea, o nouă producție va ocupa grila, în acel interval orar – vezi AICI. Ultima ediție a emisiunii va fi pe 6 februarie 2026.

Ce pensie ar primi Cătălin Măruță, dacă prezentatorul TV ar alege să se pensioneze acum

Însă, dacă prezentatorul TV ar lua în calcul o eventuală pensionare acum, ce pensie ar primi? Gândul.ro a făcut un calcul raportat la anii de activitate, precum și la legea existentă.

În primul rând, ar trebui privit istoricul de contribuții. Cătălin Măruță are o carieră de peste 25-28 de ani în lumea televiziunii românești. A lucrat în cadrul TVR, apoi la Realitatea TV și 18 ani la stația din Pache Protopopescu. Potrivit informațiilor recente, din ianuarie 2026, prezentatorul TV ar încasa un salariu lunar de circa 12.000 de euro. Însă, în sistemul public de pensii contează salariul brut pe care s-au plătit contribuții (CAS).

Am făcut calculul. Ce pensie ar primi Cătălin Măruță, dacă s-ar pensiona ACUM

Cătălin Măruță nu va mai prezenta „La Măruță” de la Pro TV – formatul nu va mai fi disponibil

Apoi, contează și punctajul anual. În condițiile în care Cătălin Măruță a contribuit constant la nivelul plafonului maxim sau la salarii mari, el acumulează un număr semnificativ de puncte de pensie în fiecare an. Pentru a estima pensia, a fost folosită formulă de calcul precizată în Legea 360/2023. Și anume, Pensia = Număr Total de Puncte x VPR. Un punct de referință are valoarea de 81 lei.

Având în vedere că a avut venituri mult peste media pe economie timp de decenii, este probabil să fi acumulat un punctaj anual mare (aproximativ 4-5 puncte pe an în perioadele de vârf, deși sistemul plafonează beneficiile). Pentru o vechime de peste 25 de ani, primește puncte bonus (0,5 puncte pentru 25-30 ani; 0,75 puncte pentru 30-35 ani).

Dacă este luat în calcul și stagiul de cotizare, pensia ar putea fi între 12.000 și 18.000 de lei brut pe lună. Ceea ce ar însemna o pensie netă de 11.100 – 16.500 de lei.

Autorul recomandă:

Recomandarea video

Mediafax
Reuters: Trump susține că Zelenski, nu Putin, blochează acordul de pace în Ucraina
Digi24
Povestea tragică a ultimei prințese a Iranului. A fost nevoită să fugă din țară la nouă ani și a murit la 31 în exil
Cancan.ro
Mama lui Mario Iorgulescu a făcut primele și singurele declarații, după interviul care a zguduit opinia publică: 'Nu avea voie să dea interviu'
Prosport.ro
Diana Munteanu a stârnit controverse după ce a apărut în costum de baie în zăpadă: „ Cum să te filmezi așa?”
Adevarul
Miza alegerilor din Ungaria este uriașă pentru România. „Unirea realistă” cu Republica Moldova, blocată de Budapesta
Mediafax
Mici schimbări în stilul de viață prelungesc viața. Cinci minute de mișcare pe zi reduc riscul de deces
Click
Zodia care va fi protejată de Divinitate până pe 25 ianuarie. Primește o veste bună, reia legătura cu o persoană din trecut și îi apar în cale noi oportunități
Digi24
Aliații Rusiei se plâng că au fost abandonați de Putin când aveau nevoie de ajutor. Parteneriatele strategice ale Moscovei, în pericol
Cancan.ro
BREAKING | Mario Iorgulescu a DISPĂRUT! Gino, tatăl lui, l-a dat în urmărire la carabinieri și a plecat de urgență în Italia
Ce se întâmplă doctore
Cum arăta Naba Salem de la Survivor 2026 înainte de operații estetice! Drama prin care a trecut vedeta
Ciao.ro
De ce a murit jurnalista Nicoleta Drăgușin + Simptomele bolii care a răpus-o
Promotor.ro
Arma nouă care „curăță” cerul Ucrainei: A doborât deja 20 de drone
Descopera.ro
Fenomen nemaivăzut până acum în Cosmos! Ce au observat astronomii?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. – Bulă, să mănânci și varza, nu numai carnea!
Descopera.ro
Noi dovezi arată că Marte a fost o „planetă albastră” cu mult timp în urmă
FLASH NEWS Ciucu a lăsat Parlamentul fără apă. Peste 1.500 de angajaţi ai instituţiei se vor spăla pe mâini cu zăpadă
10:00
Ciucu a lăsat Parlamentul fără apă. Peste 1.500 de angajaţi ai instituţiei se vor spăla pe mâini cu zăpadă
FLASH NEWS Poliţia postează, dar nu garantează că citează corect. De ziua lui Eminescu, oamenii legii au greşit titlul poeziei postate
09:44
Poliţia postează, dar nu garantează că citează corect. De ziua lui Eminescu, oamenii legii au greşit titlul poeziei postate
SPORT Răzvan Lucescu, omul zilei în Grecia, după ce PAOK a eliminat rivala Olympiacos și s-a calificat în semifinalele Cupei
09:41
Răzvan Lucescu, omul zilei în Grecia, după ce PAOK a eliminat rivala Olympiacos și s-a calificat în semifinalele Cupei
CONTROVERSĂ Presa maghiară: România tocmai și-a dat seama că cel mai valoros teritoriu al său nu este protejat de NATO
09:32
Presa maghiară: România tocmai și-a dat seama că cel mai valoros teritoriu al său nu este protejat de NATO
CONTROVERSĂ Ar funcționa atacurile aeriene ale SUA împotriva Iranului? „Puterea aeriană, nesusținută terestru, s-a dovedit a fi un instrument imperfect de-a lungul timpului”
09:00
Ar funcționa atacurile aeriene ale SUA împotriva Iranului? „Puterea aeriană, nesusținută terestru, s-a dovedit a fi un instrument imperfect de-a lungul timpului”
ACTUALITATE Dan Dungaciu: „Nu poți să declari că dacă România ar fi avut arme nucleare, ar fi intervenit în Groenlanda”
09:00
Dan Dungaciu: „Nu poți să declari că dacă România ar fi avut arme nucleare, ar fi intervenit în Groenlanda”

Cele mai noi

Trimite acest link pe