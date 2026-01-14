Prima pagină » Diverse » Showbiz » Cu ce avere a rămas Cătălin Măruță, după ce a fost concediat de Pro TV. Câți bani are, de fapt

14 ian. 2026, 07:32, Showbiz
În ultimele două zile, internetul „a luat foc” după ce s-a aflat că formatul „La Măruță” se închide, după 18 ani de difuzare. În urma deciziei luate de șefii din Pache Protopopescu, Cătălin Măruță este „out”, iar anunțul a generat reacții în lanț. Iată cu ce avere a rămas prezentatorul TV, după ce a fost concediat de Pro TV.

„Bomba” din televiziune nu a fost favorabilă pentru mulți telespectatori care urmăreau emisiunea de la Pro TV. Formatul „La Măruță” ajunge la final, după 18 ani în care a fost difuzat pe micile ecrane. Reprezentanții stației TV din Pache Protopopescu au explicat că închiderea formatului este parte a unui „proces mai amplu de adaptare a strategiei de conținut”. În ultimii ani, situația nu ar fi fost foarte favorabilă la capitolul audiențelor. Mai multe detalii pot fi urmărite AICI.

Însă, cu ce avere a rămas Cătălin Măruță, după ce a fost concediat de la Pro TV? El și soția lui, Andra Măruță, dețin împreună șapte firme active (Avocado Music, Andra Records, Ocean Music, Plan B Music, Studio 78, Lion Film și Oscar House).

Anul 2024 a fost profitabil pentru familia Măruță, dacă raportarea se face la profitul înregistrat. A fost raportat un profit net cumulat de peste 8 milioane de lei.

  • Profit: În anul 2024, aceste firme au raportat un profit net cumulat de peste 8 milioane de lei (aprox. 1,6 milioane de euro).
  • Cifra de afaceri: Veniturile totale ale companiilor au depășit 20,6 milioane de lei în 2024, marcând o creștere de peste 30% față de anul precedent.
  • Cea mai profitabilă firmă: Andra Records a înregistrat un profit de 2,8 milioane lei în 2024, urmată de Avocado Music cu 2,7 milioane lei.
De asemenea, până în ianuarie 2026 (când Pro TV a anunțat încheierea emisiunii „La Măruță”), Cătălin Măruță a fost unul dintre cei mai bine plătiți prezentatori, cu estimări trecute care indicau un salariu de aproximativ 15.000 euro pe lună.

Bani sunt încasați și din diverse evenimente, acolo unde vedeta Pro TV activează ca MC. Suma cerută ar fi de aproximativ 2000 de euro pe eveniment.

Cât despre capitolul imobiliarelor, familia deține o vilă în zona Pipera, estimată la aproximativ 800.000 euro. Există informații despre investiții imobiliare adiționale, inclusiv un bloc/clădire în construcție menționat în rapoartele din 2025.

În acest sens, care ar fi averea totală deținute de el și soția sa? Deși nu există o declarație de avere oficială, luând în calcul profiturile anuale ale firmelor (care depășesc constant 1-1,5 milioane euro pe an), proprietățile și veniturile din televiziune/publicitate pe ultimii 18 ani, averea totală a cuplului este estimată la peste 5-7 milioane de euro.

