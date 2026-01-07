Câți ani are Nicolae Lupșor, concurent la “Desafio: Aventura” de la Pro TV. Cum a ajuns „Regele Fitnessului” să fie remarcat la nivel european

Nicolae Lupșor este unul dintre concurenții emisiunii „Desafio: Aventura” de la Pro TV. Este unul dintre cei mai experimentați concurenți din show, iar în mediul online este cunoscut drept „Regele Fitnessului”. Noua competiție aduce în atenție modul în care concurenții își testează limitele fizice și mentale în condiții extreme.

Nicolae Lupșor este parte a echipei Norocoșilor din emisiunea „Desafio: Aventura”. Concurentul de la Pro TV are 44 de ani, fiind al doilea cel mai în vârstă participant, după Florin Prunea (57 de ani). În spațiul online, concurentul mai este cunoscut și drept „Regele Fitnessului”, denumire căpătată în urma performanțelor sale și a popularității. Este considerat unul dintre cei mai puternici concurenți din show.

La vârsta de 18 ani, Nicolae Lupșor a ales să părăsească Roânia, cu gândul de a găsi o viață mai bună. Odată ajuns în Spania, bărbatul a fost pus în situația de a accepta orice loc de muncă pentru a putea să se întrețină. A avut mai multe joburi – a muncit pe câmp, pe șantier și chiar a ocupat rolul de bodyguard pentru VIP-uri. Prin muncă și sacrificii, bărbatul a reușit, în 2009, să intre în competițiile de bodybuilding.

A făcut sacrificii pentru a ajunge în top

Bărbatul a fost remarcat, ulterior, la nivel european pentru performanțele sale, devenind numărul 2 în Spania și clasându-se în top 10 sportivi europeni. Participarea în cadrul emisiunii de la Pro TV nu reprezintă doar o simplă competiție televizată, ci o etapă și un test personal. Experiența la „Desafio: Aventura” o privește precum o promisiune făcută fiului său.

„Îmi va fi foarte dor de băiețelul meu. Acest challenge personal este, în mare parte, pentru el, pentru a-l face și mai mândru de tatăl lui”, a spus Nicolae Lupșor, arată Cancan.

