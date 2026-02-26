Prima pagină » Actualitate » Primăria București dă vina pe operatorii de salubritate pentru gropile din Capitală. „Au aruncat cu mii și mii de tone de sare”

Primăria București dă vina pe operatorii de salubritate pentru gropile din Capitală. „Au aruncat cu mii și mii de tone de sare”

26 feb. 2026, 11:28, Actualitate
Primăria București dă vina pe operatorii de salubritate pentru gropile din Capitală.
Galerie Foto 11

Primăria Capitalei a venit cu un răspuns după ce șoferii s-au plâns că sunt nevoiți să facă slalom pentru a evita craterele din București. Administrația Capitalei susține că vina aparține operatorilor de salubritate care au aruncat cu ”mii și mii de tone de sare” pe asfaltul care era ”și așa cu probleme”.

În comunicatul emis, Primăria Capitalei a subliniat că multe gropi s-au format în jurul gurilor canal sau pe traseele rețelelor de utilități, unde firmele edilitare sunt obligate să intervină.

”În iarna aceasta, am avut zăpadă în reprize, astfel că operatorii de salubritate, cu care primăriile de sector au încheiat contracte pentru deszăpezire, au aruncat cu mii și mii de tone de sare. În neștire!

Care au erodat asfaltul și așa cu probleme. Din cauza subfinanțăŕii PMB, ani la rând nu s-au putut face investiții serioase. Doar cârpeli!

Plus că a apărut des fenomenul de îngheț-dezgheț.

De asemenea, multe gropi s-au format în jurul gurilor canal sau pe traseele rețelelor de utilități, unde firmele edilitare sunt obligate să intervină”

Administrația Capitalei anunță că doar 880 de străzi din 5.340 sunt administrate de PMB

Primăria Capitalei mai susține că doar 880 de străzi sunt administrate de instituție, în timp ce restul de „4.460 aparțin primăriilor de sector și sunt obligate să intervină ca să le asfalteze/repare”.

”DIN 5.340 DE STRĂZI, DOAR 880 SUNT ALE NOASTRE
Primăria Generală are în administrare, prin
Administrația Străzilor (ASB), 880 de artere, din cele 5.340 existe.
Restul de 4.460 aparțin primăriilor de sector și sunt obligate să intervină ca să le asfalteze/repare.
Primăria Sectorului 2 a dat către ASB două milioane de lei, ca să intervină și să repare pe străzile pe care le administrăm.
Pe lângă cele 5,35 milioane lei pe care le cheltuie, tot din bugetul propriu, ca să le astupe pe cele pe care le are în administrare.
Asta înseamnă să lucrezi în echipă #PentruBucurești!”

