Cum l-a cunoscut Simona Pătruleasa pe soțul ei. ”Nu ne-am întâlnit decât după șase luni de zile”

Simona Pătruleasa, în vârstă de 50 de ani, a dat detalii despre cum l-a cunoscut pe Sabin Ivanof, cel care îi este soț și împreună cu care are un copil.



Simona Pătruleasa a prezentat de ani de zile jurnalul de știri de la Kanal D din weekend. În urmă cu ceva timp, Simona Pătruleasa a decis să renunțe la TV. În plan personal, Simona Pătruleasa și Sabin Ivanof formează o familie de foarte mulți ani. Cei doi au împreună o fetiță care se numește Ingrid.

Simona Pătruleasa a dezvăluit, la podcastul realizat de Cătălin Măruță, cum l-a cunoscut pe cel care îi este partener de viață.

Cum l-a cunoscut Simona Pătruleasa pe soțul ei. ”M-a văzut la televizor dimineața, spune el, pe la ora șase”

”L-am cunoscut când eram la știri, la Realitatea TV. M-a văzut la televizor dimineața, spune el, pe la ora șase. Așa m-a văzut și mi-a trimis niște flori. Da, mi-a trimis flori de câteva ori, doar că nu ne-am întâlnit decât după șase luni de zile. Deci în șase luni de zile am vorbit de câteva ori la telefon, a durat ceva până să ne și întâlnim. Mi-a trimis flori impresionante, frumoase”, a detaliat Simona Pătruleasa, potrivit revistei Elle.

”Și la un moment dat, când m-a sunat domnul care îmi aducea florile, l-am întrebat: „Domnule, dar cine îmi trimite florile?” Și l-am întrebat: „Dar cum arată? Puteți să-mi spuneți cine este?” Și mi-a descris într-un fel în care… nu mi-a inspirat încredere sau, mă rog, dorința de a-l vedea, deși avea o voce foarte frumoasă”, a adăugat vedeta.