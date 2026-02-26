Prima pagină » Știri externe » Noapte de foc în Ucraina. Ploaie de drone și rachete în Kiev, Harkov și Zaporojiei. Zeci de civili răniți și blocuri de locuințe, grav aviariate

Noapte de foc în Ucraina. Ploaie de drone și rachete în Kiev, Harkov și Zaporojiei. Zeci de civili răniți și blocuri de locuințe, grav aviariate

Mihai Tănase
26 feb. 2026, 11:17, Știri externe
Foto: Facebook/Volodimir Zelenski

Rusia a lansat un nou atac aerian de amploare asupra Ucrainei în noaptea de miercuri spre joi, 26 februarie, folosind drone, rachete balistice și rachete de croazieră. Mai multe regiuni, printre care capitala Kiev, Harkov sau Zaporojie au fost ținta atacurilor rusești. Bilanțul preliminar din această dimineață indică zeci de civili răniți și pagube semnificative la clădiri rezidențiale și infrastructură.

Potrivit Forțele Aeriene Ucrainene, un număr mare de drone au fost detectate deasupra teritoriului ucrainean imediat după ora 01:00. La ora 03:52, Rusia a lansat inclusvi rachete balistice spre capitala Kiev și spre orașul Harkov.

În cursul nopții, bombardiere strategice Tu-95MS și Tu-160 au decolat pentru a lansa rachete de croazieră. Până la ora 05:25, rachetele au intrat în spațiul aerian ucrainean, având ca principală direcție capitala, scrie KievPost.com.

Explozii asurzitoare la Kiev

Primarul Vitaliy Klitschko a anunțat pagube în trei districte ale orașului: Darnytskyi, Holosiivskyi și Pecherskyi.

În districtul Darnytskyi, resturile căzute au provocat o undă de șoc care a avariat ferestrele și ușile unui apartament situat la primul etaj al unei clădiri cu nouă etaje. În Holosiivskyi, garajele au luat foc, iar în Pecherskyi o casă privată a fost cuprinsă de flăcări.

Toate incendiile au fost stinse, iar autoritățile nu au raportat victime în capitală.

Harkovul, sub bombardament

Orașul Harkov a fost atacat cu 17 drone și două rachete, fiind înregistrate pagube în patru districte. În Kyivskyi și Shevchenkivskyi au fost avariate blocuri de locuințe și case private, liniile electrice aeriene au fost distruse, iar o conductă de gaz a fost avariată.

În Saltivskyi, o casă privată a fost distrusă, iar în Slobidskyi o altă locuință a fost complet distrusă, izbucnind un incendiu. Un atac a lovit inclusiv Parcul Central al orașului.

Autoritățile locale au anunțat că nouă persoane au fost rănite în Harkov. Incluzând victimele bombardamentelor din satul Rai-Olenivka, numărul total al răniților a ajuns la 14, printre care și un copil.

Ploaie de drone în Zaporojie

Și Zaporojie a fost ținta unor atacuri intense cu drone. Guvernatorul regional Ivan Fedorov a declarat că 19 blocuri de locuințe, patru case private și mai multe clădiri nerezidențiale au fost avariate.

Două centre comerciale au fost lovite, inclusiv un magazin Epicenter, iar peste 500 de locuințe au rămas fără încălzire joi dimineață.

Serviciul de Urgență al Statului a raportat incendii într-o clădire de nouă etaje, unde apartamentele de la etajele șapte și opt au luat foc. Într-un centru comercial a izbucnit un incendiu pe o suprafață de aproximativ 60 de metri pătrați.

Inițial au fost anunțați șase răniți, însă bilanțul a fost revizuit ulterior la nouă persoane rănite.

De asemenea, și orașul Kryvyi Rih, din regiunea Dnipropetrovsk, a fost atacat cu drone, potrivit lui Oleksandr Vilkul. Aproximativ 10 clădiri rezidențiale au fost avariate, inclusiv un bloc cu cinci etaje, care a suferit distrugeri serioase la acoperiș.

Au fost afectate și o grădiniță, o stație de pompieri, clădiri administrative și mai multe vehicule. Doi vârstnici, un bărbat de 89 de ani și o femeie de 83 de ani, au fost răniți.

Canalele de monitorizare au indicat că țintele atacurilor ar fi putut include substații electrice, un aerodrom, o centrală de cogenerare, o centrală termică și o instalație militar-industrială.

Zonele cele mai afectate au fost Harkov și regiunea sa, Mykolaiv, Vinnytsia, Zaporojie, Kiev și regiunea Kiev, Kryvyi Rih, dar și zonele de front din regiunile Donețk și Poltava.

Recomandarea autorului:

Trump i-a transmis lui Zelenski că vrea să încheie războiul cu Rusia până la vară. Kievul cere garanții solide de securitate

Recomandarea video

Citește și

CONTROVERSĂ Departamentul de Justiție al SUA reanalizează dosarul Epstein, după acuzația gravă că ar fi ascuns documente care îl menționează explicit pe Trump
11:44
Departamentul de Justiție al SUA reanalizează dosarul Epstein, după acuzația gravă că ar fi ascuns documente care îl menționează explicit pe Trump
FLASH NEWS SUA și Iran, discuții nucleare la Geneva. Rubio acuză Teheranul că refuză să vorbească despre rachetele balistice. „Dețin deja arme capabile să ajungă în cea mai mare parte a Europei”
11:13
SUA și Iran, discuții nucleare la Geneva. Rubio acuză Teheranul că refuză să vorbească despre rachetele balistice. „Dețin deja arme capabile să ajungă în cea mai mare parte a Europei”
CONTROVERSĂ „Se ascut săbiile” între Cuba și SUA. Patru morți și șase răniți, după ce o ambarcațiune americană ar fi pătruns și deschis focul în apele Cubei
10:43
„Se ascut săbiile” între Cuba și SUA. Patru morți și șase răniți, după ce o ambarcațiune americană ar fi pătruns și deschis focul în apele Cubei
DIPLOMAȚIE Kim Jong Un își schimbă tonul față de Trump. Phenianul transmite că poate coopera cu SUA în cazul în care Coreea de Nord este recunoscută drept o „putere nucleară”
10:12
Kim Jong Un își schimbă tonul față de Trump. Phenianul transmite că poate coopera cu SUA în cazul în care Coreea de Nord este recunoscută drept o „putere nucleară”
ANALIZA de 10 Curtea Supremă a SUA, Trump și miza tarifelor vamale. Geopolitical Futures: „Echilibrul puterilor se ciocnește cu imperativele geopolitice, poziția Chinei este mult consolidată”
10:00
Curtea Supremă a SUA, Trump și miza tarifelor vamale. Geopolitical Futures: „Echilibrul puterilor se ciocnește cu imperativele geopolitice, poziția Chinei este mult consolidată”
EXTERNE Dezvăluiri din dosarele „Epstein”. Fizicianul Stephen Hawking apare într-o fotografie controversată. Ce anunț a făcut familia
09:57
Dezvăluiri din dosarele „Epstein”. Fizicianul Stephen Hawking apare într-o fotografie controversată. Ce anunț a făcut familia
Mediafax
Ministrul Transporturilor, despre greșeala din CV: ”Îmi place să cred că este strict un interes jurnalistic și nu o campanie împotriva mea”
Digi24
Orașul din România care ar putea avea primul tren suspendat. Tocmai s-au semnat studiile de prefezabilitate
Cancan.ro
BREAKING | Un concurent de la Survivor 2026 riscă ani grei de închisoare. Pentru ce este anchetat
Prosport.ro
FOTO. Renegatul lui Gigi Becali și-a părăsit soția și s-a cuplat cu ispita de la Insula Iubirii
Adevarul
Proiectul Artichoke: cum voia CIA să controleze comportamentul uman
Mediafax
Ilie Bolojan se întâlnește joi, la Bruxelles, cu Ursula von der Leyen. Agenda discuțiilor
Click
Mersul pe jos în stil japonez. Un antrenament de jumătate de oră care are de 10 ori mai multe beneficii decât 10.000 de pași pe zi
Digi24
Trump forțează: Vreau pace într-o lună! Detalii explozive din discuția cu Zelenski
Cancan.ro
Doliu în justiția din România! A murit Ion Diaconescu
Ce se întâmplă doctore
Cum a reușit Mihai Dedu să slăbească 36 de kilograme în mai puțin de un an! A ținut o dietă drastică: „Nu pot să mă laud că a fost simplu”
Ciao.ro
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
Promotor.ro
China testează o baterie pe bază de apă cu o durată de viață de peste 300 de ani
Descopera.ro
Medicul gladiatorilor! Cine era omul care-i trata pe războinicii Romei?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. La coafor: – Vă iau pe la spate? Clienta...
Descopera.ro
Îndulcitorii artificiali pot provoca un declin cognitiv mai rapid, indică un studiu
ULTIMA ORĂ De la Washington, Bogdan Ivan transmite: „Companiile românești pot obține până la 500 milioane de euro, dacă ducem la capăt Coridorul Vertical”
12:17
De la Washington, Bogdan Ivan transmite: „Companiile românești pot obține până la 500 milioane de euro, dacă ducem la capăt Coridorul Vertical”
ECONOMIE Cristian Bușoi: „Gazul din Marea Neagră nu poate să scadă prețul la gaz în toată Europa. Prețul european va influența prețul din România”
12:07
Cristian Bușoi: „Gazul din Marea Neagră nu poate să scadă prețul la gaz în toată Europa. Prețul european va influența prețul din România”
SCANDAL Cristian Tudor Popescu: „Dl. Dan s-a dus la boierul său american ca să fie batjocorit. Kievul, în schimb, e prea departe”/ „Dl Teleleu l-a sugestionat pe dl Dan să nu se ducă teleleu la Kiev”
12:02
Cristian Tudor Popescu: „Dl. Dan s-a dus la boierul său american ca să fie batjocorit. Kievul, în schimb, e prea departe”/ „Dl Teleleu l-a sugestionat pe dl Dan să nu se ducă teleleu la Kiev”
ENERGIE Energia, colacul de salvare al statului. Specialiștii explică de ce nu ne putem aștepta prea curând la scăderea facturilor la energie
11:59
Energia, colacul de salvare al statului. Specialiștii explică de ce nu ne putem aștepta prea curând la scăderea facturilor la energie
COMERȚ Alimentul care s-a ieftinit ca niciodată. De ce prețul de raft ascunde, de fapt, o adevărată criză cu care se confruntă România
11:59
Alimentul care s-a ieftinit ca niciodată. De ce prețul de raft ascunde, de fapt, o adevărată criză cu care se confruntă România
TURISM Țara din Europa potrivită pentru pasionații de gastronomie. Topul celor 7 orașe cu cele mai bune experiențe culinare, potrivit unui studiu
11:56
Țara din Europa potrivită pentru pasionații de gastronomie. Topul celor 7 orașe cu cele mai bune experiențe culinare, potrivit unui studiu

Cele mai noi

Trimite acest link pe