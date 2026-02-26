Noapte de foc în Ucraina. Ploaie de drone și rachete în Kiev, Harkov și Zaporojiei. Zeci de civili răniți și blocuri de locuințe, grav aviariate

Rusia a lansat un nou atac aerian de amploare asupra Ucrainei în noaptea de miercuri spre joi, 26 februarie, folosind drone, rachete balistice și rachete de croazieră. Mai multe regiuni, printre care capitala Kiev, Harkov sau Zaporojie au fost ținta atacurilor rusești. Bilanțul preliminar din această dimineață indică zeci de civili răniți și pagube semnificative la clădiri rezidențiale și infrastructură.

Potrivit Forțele Aeriene Ucrainene, un număr mare de drone au fost detectate deasupra teritoriului ucrainean imediat după ora 01:00. La ora 03:52, Rusia a lansat inclusvi rachete balistice spre capitala Kiev și spre orașul Harkov.

În cursul nopții, bombardiere strategice Tu-95MS și Tu-160 au decolat pentru a lansa rachete de croazieră. Până la ora 05:25, rachetele au intrat în spațiul aerian ucrainean, având ca principală direcție capitala, scrie KievPost.com.

Explozii asurzitoare la Kiev

Primarul Vitaliy Klitschko a anunțat pagube în trei districte ale orașului: Darnytskyi, Holosiivskyi și Pecherskyi.

În districtul Darnytskyi, resturile căzute au provocat o undă de șoc care a avariat ferestrele și ușile unui apartament situat la primul etaj al unei clădiri cu nouă etaje. În Holosiivskyi, garajele au luat foc, iar în Pecherskyi o casă privată a fost cuprinsă de flăcări.

Toate incendiile au fost stinse, iar autoritățile nu au raportat victime în capitală.

Harkovul, sub bombardament

Orașul Harkov a fost atacat cu 17 drone și două rachete, fiind înregistrate pagube în patru districte. În Kyivskyi și Shevchenkivskyi au fost avariate blocuri de locuințe și case private, liniile electrice aeriene au fost distruse, iar o conductă de gaz a fost avariată.

În Saltivskyi, o casă privată a fost distrusă, iar în Slobidskyi o altă locuință a fost complet distrusă, izbucnind un incendiu. Un atac a lovit inclusiv Parcul Central al orașului.

Autoritățile locale au anunțat că nouă persoane au fost rănite în Harkov. Incluzând victimele bombardamentelor din satul Rai-Olenivka, numărul total al răniților a ajuns la 14, printre care și un copil.

Ploaie de drone în Zaporojie

Și Zaporojie a fost ținta unor atacuri intense cu drone. Guvernatorul regional Ivan Fedorov a declarat că 19 blocuri de locuințe, patru case private și mai multe clădiri nerezidențiale au fost avariate.

Două centre comerciale au fost lovite, inclusiv un magazin Epicenter, iar peste 500 de locuințe au rămas fără încălzire joi dimineață.

Serviciul de Urgență al Statului a raportat incendii într-o clădire de nouă etaje, unde apartamentele de la etajele șapte și opt au luat foc. Într-un centru comercial a izbucnit un incendiu pe o suprafață de aproximativ 60 de metri pătrați.

Inițial au fost anunțați șase răniți, însă bilanțul a fost revizuit ulterior la nouă persoane rănite.

De asemenea, și orașul Kryvyi Rih, din regiunea Dnipropetrovsk, a fost atacat cu drone, potrivit lui Oleksandr Vilkul. Aproximativ 10 clădiri rezidențiale au fost avariate, inclusiv un bloc cu cinci etaje, care a suferit distrugeri serioase la acoperiș.

Au fost afectate și o grădiniță, o stație de pompieri, clădiri administrative și mai multe vehicule. Doi vârstnici, un bărbat de 89 de ani și o femeie de 83 de ani, au fost răniți.

Canalele de monitorizare au indicat că țintele atacurilor ar fi putut include substații electrice, un aerodrom, o centrală de cogenerare, o centrală termică și o instalație militar-industrială.

Zonele cele mai afectate au fost Harkov și regiunea sa, Mykolaiv, Vinnytsia, Zaporojie, Kiev și regiunea Kiev, Kryvyi Rih, dar și zonele de front din regiunile Donețk și Poltava.

