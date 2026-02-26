Vizită cu miză pentru Guvern. Ilie Bolojan, față în față cu Ursula von der Leyen, după consultări cu europarlamentarii coaliției

Premierul Ilie Bolojan s-a întâlnit miercuri seară cu europarlamentari români din partidele coaliției de guvernare pentru a pregăti agenda discuțiilor pe care le va avea joi, la Bruxelles, cu înalți oficiali ai Uniunii Europene, inclusiv cu președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen.

Întâlnirea cu europarlamentarii a avut loc la sediul Reprezentanței României pe lângă UE și a reunit o serie de reprezentanți importanți ai Parlamentului European. Bolojan a prezentat temele principale ce vor fi abordate în discuțiile oficiale de joi și a subliniat importanța unei poziții unite a României în dialogul cu instituțiile comunitare.

Conform Guvernului, printre subiectele abordate în dialogul cu europarlamentarii s-au numărat:

recuperarea celor 231 de milioane de euro din fondurile PNRR, blocată după adoptarea reformei pensiilor speciale ale magistraților

programul SAFE și dezvoltarea lui pe termen mediu

situația fiscal-bugetară a României și măsurile asumate pentru reducerea deficitului bugetar

cele două ordonanțe de urgență adoptate marți de Guvern, privind relansarea economică și reforma în administrație

Premierul a declarat într-o postare pe rețelele sociale că întâlnirea cu europarlamentarii a avut rolul de a asigura o coordonare clară înaintea a trei zile de discuții cruciale la Bruxelles. La rândul lor, deputați precum Vlad Voiculescu, Rareș Bogdan, Maria Grapini și Siegfried Mureșan au participat la consultări.

Bolojan, discuții cu Ursula von der Leyen

Astăzi, premierul Bolojan are programate mai multe întrevederi la sediul Comisiei Europene.

întrevedere cu Roxana Mînzatu, vicepreședintă executivă a Comisiei Europene, responsabilă pentru drepturi sociale, competențe și locuri de muncă

discuții cu Valdis Dombrovskis, comisar european pentru economie și productivitate

întrevedere cu Ursula von der Leyen, președinta Comisiei Europene

participare la Conferința la nivel înalt privind regiunile estice ale UE, unde Bolojan va susține o alocuțiune

conferință de presă la Reprezentanța Permanentă a României

Potrivit informațiilor din programul oficial, discuțiile cu Ursula von der Leyen vor aborda situția implementării PNRR și prioritățile României în viitorul cadrul financiar multianual al Uniunii Europene post-2028. Executivul român transmite că obiectivul principal este utilizarea eficientă a resurselor europene pentru proiecte de investiții care să stimuleze creșterea economică.

