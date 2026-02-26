Prima pagină » Emisiuni » OFF The Record I Invitat: Roxana Petcu, inspector șef al Inspecției Judiciare

OFF The Record I Invitat: Roxana Petcu, inspector șef al Inspecției Judiciare

26 feb. 2026, 11:19, Emisiuni
OFF The Record I Invitat: Roxana Petcu, inspector șef al Inspecției Judiciare

„Dreptatea este ca sănătatea lumii. Fără ea, totul se îmbolnăvește”, spunea Nicolae Iorga. În România, nu numai justițiabilii au nevoie de dreptate, ci și magistrații.

Cine și cum îi verifică pe cei care împart dreptatea, ce răspundere a magistraților există în România, ce a descoperit Inspecția Judiciară după documentarul Recorder, cât de „terorizați” sunt procurorii și judecătorii în România, au încredere judecătorii să fie anchetați din nou de DNA, câtă corupție există în Justiție și ce reforme sunt necesare – despre toate aceste teme discutăm cu judecătorul Roxana Petcu, șefa Inspecției Judiciare din România.

Vineri, de la ora 13.00, în exclusivitate, pe Mediafax.

Recomandarea video

Citește și

ACTUALITATE Silviu Predoiu: „Războiul nu se va termina pe câmpul de luptă. Singura soluție va fi o pace negociată cu condiționări neplăcute”
09:00
Silviu Predoiu: „Războiul nu se va termina pe câmpul de luptă. Singura soluție va fi o pace negociată cu condiționări neplăcute”
ACTUALITATE Silviu Predoiu: „Relația cu SUA este una diplomatică de 140 de ani. Nicușor Dan a aflat abia acum”
08:30
Silviu Predoiu: „Relația cu SUA este una diplomatică de 140 de ani. Nicușor Dan a aflat abia acum”
ACTUALITATE Silviu Predoiu: „Calitatea de observator presupune că nu deschizi gura. Un șef de stat nu participă ca observator”
08:00
Silviu Predoiu: „Calitatea de observator presupune că nu deschizi gura. Un șef de stat nu participă ca observator”
ACTUALITATE Dan Dungaciu: „Zelenski nu va ceda teritorii. El își anulează tot ce a făcut până acum dacă accepta cedarea de teritorii”
07:30
Dan Dungaciu: „Zelenski nu va ceda teritorii. El își anulează tot ce a făcut până acum dacă accepta cedarea de teritorii”
ACTUALITATE Dan Dungaciu: „În acest moment șansele păcii sunt reduse. Forțele de la Kiev nu vor pacea pe termen scurt”
07:00
Dan Dungaciu: „În acest moment șansele păcii sunt reduse. Forțele de la Kiev nu vor pacea pe termen scurt”
ACTUALITATE Valentin Stan: Discursul lui Nicușor Dan a fost într-o engleză de baltă, cu grave greșeli
06:30
Valentin Stan: Discursul lui Nicușor Dan a fost într-o engleză de baltă, cu grave greșeli
Mediafax
Ministrul Transporturilor, despre greșeala din CV: ”Îmi place să cred că este strict un interes jurnalistic și nu o campanie împotriva mea”
Digi24
Orașul din România care ar putea avea primul tren suspendat. Tocmai s-au semnat studiile de prefezabilitate
Cancan.ro
BREAKING | Un concurent de la Survivor 2026 riscă ani grei de închisoare. Pentru ce este anchetat
Prosport.ro
FOTO. Renegatul lui Gigi Becali și-a părăsit soția și s-a cuplat cu ispita de la Insula Iubirii
Adevarul
Proiectul Artichoke: cum voia CIA să controleze comportamentul uman
Mediafax
Ilie Bolojan se întâlnește joi, la Bruxelles, cu Ursula von der Leyen. Agenda discuțiilor
Click
Mersul pe jos în stil japonez. Un antrenament de jumătate de oră care are de 10 ori mai multe beneficii decât 10.000 de pași pe zi
Digi24
Trump forțează: Vreau pace într-o lună! Detalii explozive din discuția cu Zelenski
Cancan.ro
Doliu în justiția din România! A murit Ion Diaconescu
Ce se întâmplă doctore
Cum a reușit Mihai Dedu să slăbească 36 de kilograme în mai puțin de un an! A ținut o dietă drastică: „Nu pot să mă laud că a fost simplu”
Ciao.ro
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
Promotor.ro
China testează o baterie pe bază de apă cu o durată de viață de peste 300 de ani
Descopera.ro
Medicul gladiatorilor! Cine era omul care-i trata pe războinicii Romei?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. La coafor: – Vă iau pe la spate? Clienta...
Descopera.ro
Îndulcitorii artificiali pot provoca un declin cognitiv mai rapid, indică un studiu
SPORT Denis Alibec, răspuns DUR pentru Gigi Becali: „Să cumpere toată Liga 1”
12:28
Denis Alibec, răspuns DUR pentru Gigi Becali: „Să cumpere toată Liga 1”
FLASH NEWS Zelenski acuză Rusia că încearcă să se joace cu Trump pentru a amâna negocierile și a evita să facă concesii. „Nu a putut și nu poate să ne ocupe“
12:18
Zelenski acuză Rusia că încearcă să se joace cu Trump pentru a amâna negocierile și a evita să facă concesii. „Nu a putut și nu poate să ne ocupe“
ULTIMA ORĂ De la Washington, Bogdan Ivan transmite: „Companiile românești pot obține până la 500 milioane de euro, dacă ducem la capăt Coridorul Vertical”
12:17
De la Washington, Bogdan Ivan transmite: „Companiile românești pot obține până la 500 milioane de euro, dacă ducem la capăt Coridorul Vertical”
ECONOMIE Cristian Bușoi: „Gazul din Marea Neagră nu poate să scadă prețul la gaz în toată Europa. Prețul european va influența prețul din România”
12:07
Cristian Bușoi: „Gazul din Marea Neagră nu poate să scadă prețul la gaz în toată Europa. Prețul european va influența prețul din România”
SCANDAL Cristian Tudor Popescu: „Dl. Dan s-a dus la boierul său american ca să fie batjocorit. Kievul, în schimb, e prea departe”/ „Dl Teleleu l-a sugestionat pe dl Dan să nu se ducă teleleu la Kiev”
12:02
Cristian Tudor Popescu: „Dl. Dan s-a dus la boierul său american ca să fie batjocorit. Kievul, în schimb, e prea departe”/ „Dl Teleleu l-a sugestionat pe dl Dan să nu se ducă teleleu la Kiev”
ENERGIE Energia, colacul de salvare al statului. Specialiștii explică de ce nu ne putem aștepta prea curând la scăderea facturilor la energie
11:59
Energia, colacul de salvare al statului. Specialiștii explică de ce nu ne putem aștepta prea curând la scăderea facturilor la energie

Cele mai noi

Trimite acest link pe