Prima pagină » Actualitate » FOTO. Valentin Sanfira duce dorul soției. ”Suntem cumva DEPENDENȚI unul de celălalt”

FOTO. Valentin Sanfira duce dorul soției. ”Suntem cumva DEPENDENȚI unul de celălalt”

11 nov. 2025, 17:30, Actualitate
FOTO. Valentin Sanfira duce dorul soției. ”Suntem cumva DEPENDENȚI unul de celălalt”
Galerie Foto 12
Valentin Sanfira duce dorul soției

Valentin Sanfira duce dorul soției sale, Codruța Filip, care filmează în Thailanda pentru emisiunea ”Desafio – Aventura”, de la Pro TV.

 În luna octombrie a anului 2020, interpretul de muzică populară Valentin Sanfira și Codruța Filip s-au căsătorit.

Cei doi au participat împreună și la emisiunea ”Te cunosc de undeva”, de la postul de televiziune Antena 1.  În prezent, Codruța Filip se află la filmări în Thailanda, unde participă la emisiunea ”Desafio – Aventura”, care urmează să fie difuzată la Pro TV.

Astăzi, 11 noiembrie, Codruța Filip împlinește 30 de ani. Partenerul ei de viață a sărbătorit-o în lipsă, mărturisind, pentru click.ro, că îi simte foarte mult lipsa.

Valentin Sanfira duce dorul soției. ”Nu e ușor să stăm departe unul de altul”

”Este pentru prima dată în 7 ani de când suntem împreună când își face ziua departe de casă. Mi-e foarte dor și foarte greu fără Codruța dar știu că va fi o luptătoare acolo și este foarte norocoasă ea, ca om, și că o să facă și acolo din puțin mult și o să își sărbătorească ziua frumos. Eu o iubesc și o aștept acasă alături de familia ei frumoasă. O vom sărbători când se întoarce. Nu e ușor să stăm departe unul de altul pentru că noi suntem cumva dependenți unul de celălalt după atâția ani în care am fost împreună peste tot, de multe ori și la evenimente private, dintr-o dată să nu ne vedem și să nu ne auzim nici măcar la telefon. Cred că dacă aveau voie cu telefonul și puteam să ne auzim măcar la telefon, era puțin mai ușor”, a declarat Valentin Sanfira.

”O iubesc, o respect și pentru mine este cel mai frumos om pe care l-am cunoscut vreodată! A plecat marțea trecută. A primit cadouri de la mine și de la părinții ei. I-am făcut o surpriză în seara dinaintea plecării, dar ea este cadoul nostru și o așteptăm acasă învingătoare”, a mai spus artistul.

Citește și

ECONOMIE Efectul sancțiunilor UE asupra Lukoil. Bulgaria, în pană de benzină. Rezervele de carburanți ale țării vecine sunt suficiente pentru o singură lună
17:47
Efectul sancțiunilor UE asupra Lukoil. Bulgaria, în pană de benzină. Rezervele de carburanți ale țării vecine sunt suficiente pentru o singură lună
ULTIMA ORĂ Avocații din România reacționează în SCANDALUL Gheorghiu și se poziționează de partea CSM: „Linșajul mediatic și apelul la «justiția populară» sunt periculoase pentru noi toți”
17:43
Avocații din România reacționează în SCANDALUL Gheorghiu și se poziționează de partea CSM: „Linșajul mediatic și apelul la «justiția populară» sunt periculoase pentru noi toți”
EVENIMENT Sinucidere sinistră în arestul Poliției Galați. Un tânăr, care a atacat un livrator, s-a spânzurat cu hanoracul
17:24
Sinucidere sinistră în arestul Poliției Galați. Un tânăr, care a atacat un livrator, s-a spânzurat cu hanoracul
ECONOMIE Banii pe care nepalezii, care muncesc în România, îi trimit acasă. Economiștii au fost surprinși de aceste sume
17:14
Banii pe care nepalezii, care muncesc în România, îi trimit acasă. Economiștii au fost surprinși de aceste sume
LOTO Marele câștigător la premiului de categoria I la tragerea Loto 6/49 și-a ridicat banii. Câte cifre are cecul
17:03
Marele câștigător la premiului de categoria I la tragerea Loto 6/49 și-a ridicat banii. Câte cifre are cecul
VIDEO EXCLUSIV Silviu Predoiu, fostul șef al spionilor, INVALIDEAZĂ „invitația” la Casa Albă către Nicușor: „E o aberație. N-a fost o invitație formală”
16:26
Silviu Predoiu, fostul șef al spionilor, INVALIDEAZĂ „invitația” la Casa Albă către Nicușor: „E o aberație. N-a fost o invitație formală”
Mediafax
Câștigătorul premiului de 49,1 milioane lei la Loto 6/49: Continuați să visați!
Digi24
Momentul în care un avion militar turcesc s-a prăbușit. Nu se cunoaște numărul victimelor rezultate în urma tragediei
Cancan.ro
Cum arată locația în care Nando și Dani Mocanu se ascundeau! Cine s-a ocupat de închirierea ei
Prosport.ro
FOTO. Tânăra de 22 de ani arată spectaculos, dar milionarul de 59 de ani a părăsit-o
Adevarul
Europa în fața Rusiei: „Domeniul terestru e călcâiul lui Ahile” – avertismentul experților francezi
Mediafax
Dani Mocanu are și alte probleme. Surse: Obligații fiscale nedeclarate de peste 1,6 milioane de lei
Click
Cu cine și-ar fi înșelat dr. Cristian Andrei prima soție: „L-am filmat în patul nostru”
Digi24
Un tânăr de 20 de ani a înjunghiat un bărbat de 33 de ori, pe o stradă din Capitală. Procurori: „Atac de o ferocitate ieșită din comun”
Cancan.ro
Vin ninsorile în București. În care alte orașe va ninge, potrivit meteorologilor Accuweather
Ce se întâmplă doctore
Imagini RARE cu Monica Gabor după ce a revenit în România! Ce a făcut în orașul natal?
Ciao.ro
Wow sau Bau? Cât de mult le-au schimbat operaţiile estetice pe vedetele din România
Promotor.ro
Cele patru tipuri de alerte Poliție din Waze, explicate pe înțelesul tuturor
Descopera.ro
Cea mai ghinionistă zi din an! Dar de ce ne sperie așa tare?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Bulă vrea tatuaj într-un loc intim: - Numele iubitei mele acolo, jos!
Descopera.ro
Psihologia respectului. De la filosofia lui Kant la cercetările în neuroștiință: cum recunoașterea demnității celuilalt ne modelează mintea, relațiile și societatea
EXTERNE A apărut partidul TRUMP în Belgia. Noua formațiune politică de dreapta vrea să se afirme la alegerile europarlamentare din 2029
18:20
A apărut partidul TRUMP în Belgia. Noua formațiune politică de dreapta vrea să se afirme la alegerile europarlamentare din 2029
VIDEO Șeful spionilor trage un semnal de alarmă: E ILEGAL ca Fritz să aibă acces la informații clasificate, fiind cetățean străin/Avem o problemă ca țară
18:13
Șeful spionilor trage un semnal de alarmă: E ILEGAL ca Fritz să aibă acces la informații clasificate, fiind cetățean străin/Avem o problemă ca țară
ULTIMA ORĂ Un nou acord în coaliție: doar 12.000 de bugetari din administrația publică vor fi dați afară. Impactul bugetar ar fi de 1,7 miliarde lei – SURSE
18:10
Un nou acord în coaliție: doar 12.000 de bugetari din administrația publică vor fi dați afară. Impactul bugetar ar fi de 1,7 miliarde lei – SURSE
EXTERNE Sancțiunile FUNCȚIONEAZĂ: Rusia pierde piețele de motorină din cele mai mari țări ale lumii
17:45
Sancțiunile FUNCȚIONEAZĂ: Rusia pierde piețele de motorină din cele mai mari țări ale lumii