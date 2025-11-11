FOTO. Valentin Sanfira duce dorul soției. ”Suntem cumva DEPENDENȚI unul de celălalt”

Valentin Sanfira duce dorul soției sale, Codruța Filip, care filmează în Thailanda pentru emisiunea ”Desafio – Aventura”, de la Pro TV.



În luna octombrie a anului 2020, interpretul de muzică populară Valentin Sanfira și Codruța Filip s-au căsătorit.

Cei doi au participat împreună și la emisiunea ”Te cunosc de undeva”, de la postul de televiziune Antena 1. În prezent, Codruța Filip se află la filmări în Thailanda, unde participă la emisiunea ”Desafio – Aventura”, care urmează să fie difuzată la Pro TV.

Astăzi, 11 noiembrie, Codruța Filip împlinește 30 de ani. Partenerul ei de viață a sărbătorit-o în lipsă, mărturisind, pentru click.ro, că îi simte foarte mult lipsa.

Valentin Sanfira duce dorul soției. ”Nu e ușor să stăm departe unul de altul”

”Este pentru prima dată în 7 ani de când suntem împreună când își face ziua departe de casă. Mi-e foarte dor și foarte greu fără Codruța dar știu că va fi o luptătoare acolo și este foarte norocoasă ea, ca om, și că o să facă și acolo din puțin mult și o să își sărbătorească ziua frumos. Eu o iubesc și o aștept acasă alături de familia ei frumoasă. O vom sărbători când se întoarce. Nu e ușor să stăm departe unul de altul pentru că noi suntem cumva dependenți unul de celălalt după atâția ani în care am fost împreună peste tot, de multe ori și la evenimente private, dintr-o dată să nu ne vedem și să nu ne auzim nici măcar la telefon. Cred că dacă aveau voie cu telefonul și puteam să ne auzim măcar la telefon, era puțin mai ușor”, a declarat Valentin Sanfira.

”O iubesc, o respect și pentru mine este cel mai frumos om pe care l-am cunoscut vreodată! A plecat marțea trecută. A primit cadouri de la mine și de la părinții ei. I-am făcut o surpriză în seara dinaintea plecării, dar ea este cadoul nostru și o așteptăm acasă învingătoare”, a mai spus artistul.