Claudia Pavel dă detalii despre fiul ei. ”Consider că am făcut o tranziție naturală înspre Miami, unde Noah îl are pe tatăl lui”

Cântăreața Claudia Pavel, alias Cream, a oferit detalii despre fiul său, Noah, și despre relația pe care acesta o are cu tatăl său.



Claudia Pavel, alias Cream, este una dintre cele mai sexy vedete de pe scena muzicală din România. La vârsta de 15 ani, Claudia Pavel și-a făcut debutul pe scena muzicală din România alături de grupul Candy. Ulterior, Claudia Pavel a decis să se îndrepte către o carieră solo și s-a lansat sub titulatura “Cream” în anul 2002.

În plan personal, Claudia Pavel este mama unui băiețel care se numește Noah. De-a lungul anilor, Claudia Pavel a participat la numeoase proiecte de televiziune. De aproape trei ani, Claudia Pavel s-a stabilit din nou în America, la Miami. Acolo, artista este DJ.

Claudia Pavel a oferit amănunte, pentru click.ro, despre fiul său, Noah, și despre relația pe care acesta o are cu tatăl său.

Claudia Pavel dă detalii despre fiul ei. ”Sunt foarte fericită că de trei ani fiul meu îl are pe tatăl lui în viața lui așa cum este normal”

”Eu accept evenimente de acasă, din România. Așa că vin la două luni să-mi fac treaba, să-mi văd părinții și după aceea mă întorc.Sunt aproape trei ani de când ne-am mutat în Statele Unite și simt că în sfârșit am ajuns să avem un echilibru între cele două locații. Ne-am obișnuit cu viața asta, cu călătoria între Statele Unite și România. Eu nu consider că m-am mutat. Consider că am făcut o tranziție naturală înspre Miami, unde Noah îl are pe tatăl lui, unde merge la școală, unde face canotaj. Și bineînțeles că el este cel mai important din lumea asta pentru mine și vreau ca el să aibă cele mai minunate oportunități”, a declarat Claudia Pavel.

Despre relația lui Noah cu tatăl lui, artista a spus:

”Este o relație firească de tată-fiu. Sunt foarte fericită că de trei ani fiul meu îl are pe tatăl lui în viața lui așa cum este normal. îl vede aproape zilnic, joacă baschet împreună. Mergem la Disney, la Universal. Cred că asta este activitatea noastră favorită. Pentru că și el merge mereu cu noi.La două luni mergem la Disney și la Universal pentru că Orlando este la trei ore depărtare de Miami și ne place. Eu sunt obsedată de Disney și de Universal, aș dormi în parc. Și profit de faptul că Noah este încă mic, mă rog, e oficial adolescent, că a făcut 13 ani în noiembrie, dar este încă suficient de tânăr încât să se bucure încă de parcuri”.

”Da, el a sărit un an, a terminat clasa a cincea în patru luni. E un băiețel extrem de inteligent de bun și muncitor. Face canotaj în fiecare zi de cinci ori pe săptămână. A intrat în competiții anul acesta. Acum e încă copil, nu știu ce va face, ce își va dori să facă. Știu doar că e foarte talentat în mai multe direcții, dar vom vedea.Important este să încerce cât mai multe lucruri și să își aleagă, până la urmă, viitorul la un moment dat”, a mai menționat vedeta despre băiatul său.