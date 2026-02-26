Ce reacție a putut avea un primar din Gorj prins băut la volan: „Am fost la Policlinica din Motru, cu o măsea, și nu am avut șofer”

Prins băut la final, primarul comunei Slivilești, din județul Gorj, a avut o reacție absolut de necrezut: el a găsit o scuză pentru faptul că s-a urcat la volan fiind sub influența alcoolului. Acum, edilul a făcut primele declarații publice, justificându-și gestul care a șocat o comunitate întreagă.

Polițiștii gorjeni îl cercetează pentru conducerea unui autoturism pe drumurile publice sub influența băuturilor alcoolice.

Primarul Sorin Bucurescu: „Nu am refuzat”

În declarațiile sale, primarul Sorin Bucurescu susține că, de fapt, nu a refuzat să fie testat cu aparatul din dotare de către oamenii legii care l-au oprit în trafic.

„Nu am refuzat. Am suflat de șapte-opt ori. Problema e că au spus că nu e cantitate de aer suficientă pentru a constata. Nu am refuzat, nu, am fost de acord cu recoltarea probelor biologice, sigur că da! Este prima dată când am condus sub influența alcoolului, eram convins că nu o să-mi iasă alcoolemie atât de mare, băusem cu câteva ore înainte, de aceea am și fost de acord să merg la unitatea de spital. Deci, am cooperat atât cu Poliția, cât și cu medicii. Îmi asum, am greșit, ce să fac?!”, a declarat Sorin Bucurescu pentru publicația „Gorjeanul”.

Mai departe, edilul explică de ce s-a urcat băut la volan: trebuia să meargă urgent la medic!

„Da, am fost la Policlinica din Motru, cu o măsea. Nu am avut pe cineva să mă conducă. Am avut un băiat cu care am ajuns acolo, după care el nu m-a mai așteptat. Nu am vrut să mă întorc spre casă, am vrut să merg câteva sute de metri cu mașina ca să iau un taxi. Exact atunci a apărut mașina Poliției.

Am băut alcool după program, doar bere. Regret, îmi pare rău, nu sfătuiesc pe nimeni să facă așa ceva! Nu a fost nimeni vinovat, decât eu”, a mai declarat primarul comunei Slivilești.

Ce alcoolemie avea primarul

Pentru fapta sa, edilul Sorin Bucurescu s-a ales cu dosar penal. El a fost înregistrat având valori de 1,68-1,79 mg/l alcool în sânge.

„La data de 25.02.2026, polițiști din cadrul Poliției Municipiului Motru au întocmit un dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de conducerea unui autovehicul pe drumurile publice sub influența alcoolului, ca urmare a identificării în trafic, la data de 24.02.2026, a unui bărbat de 53 de ani, din comuna Slivilești, în timp ce conducea un autoturism, pe strada Minerului, din Motru, iar cu ocazia controlului acesta a refuzat testarea cu aparatul etilotest, fiindu-i prelevate mostre biologice de sânge pentru stabilirea cu exactitate a alcoolemiei.

Rezultatul expertizării mostrelor biologice a indicat valori de 1,68-1,79 mg/l alcool în sânge”, a declarat Miruna Prejbeanu, purtătorul de cuvânt al IPJ Gorj.

