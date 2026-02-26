Prima pagină » Actualitate » Ce reacție a putut avea un primar din Gorj prins băut la volan: „Am fost la Policlinica din Motru, cu o măsea, și nu am avut șofer”

Ce reacție a putut avea un primar din Gorj prins băut la volan: „Am fost la Policlinica din Motru, cu o măsea, și nu am avut șofer”

26 feb. 2026, 11:13, Actualitate
Ce reacție a putut avea un primar din Gorj prins băut la volan: „Am fost la Policlinica din Motru, cu o măsea, și nu am avut șofer”
Ce reacție a putut avea un primar din Gorj prins băut la volan / Sursă FOTO: Shutterstock

Prins băut la final, primarul comunei Slivilești, din județul Gorj, a avut o reacție absolut de necrezut: el a găsit o scuză pentru faptul că s-a urcat la volan fiind sub influența alcoolului. Acum, edilul a făcut primele declarații publice, justificându-și gestul care a șocat o comunitate întreagă.

Polițiștii gorjeni îl cercetează pentru conducerea unui autoturism pe drumurile publice sub influența băuturilor alcoolice.

Primarul Sorin Bucurescu: „Nu am refuzat”

În declarațiile sale, primarul Sorin Bucurescu susține că, de fapt, nu a refuzat să fie testat cu aparatul din dotare de către oamenii legii care l-au oprit în trafic.

„Nu am refuzat. Am suflat de șapte-opt ori. Problema e că au spus că nu e cantitate de aer suficientă pentru a constata. Nu am refuzat, nu, am fost de acord cu recoltarea probelor biologice, sigur că da! Este prima dată când am condus sub influența alcoolului, eram convins că nu o să-mi iasă alcoolemie atât de mare, băusem cu câteva ore înainte, de aceea am și fost de acord să merg la unitatea de spital. Deci, am cooperat atât cu Poliția, cât și cu medicii. Îmi asum, am greșit, ce să fac?!”, a declarat Sorin Bucurescu pentru publicația „Gorjeanul”.

Mai departe, edilul explică de ce s-a urcat băut la volan: trebuia să meargă urgent la medic!

„Da, am fost la Policlinica din Motru, cu o măsea. Nu am avut pe cineva să mă conducă. Am avut un băiat cu care am ajuns acolo, după care el nu m-a mai așteptat. Nu am vrut să mă întorc spre casă, am vrut să merg câteva sute de metri cu mașina ca să iau un taxi. Exact atunci a apărut mașina Poliției.

Am băut alcool după program, doar bere. Regret, îmi pare rău, nu sfătuiesc pe nimeni să facă așa ceva! Nu a fost nimeni vinovat, decât eu”, a mai declarat primarul comunei Slivilești.

Ce alcoolemie avea primarul

Pentru fapta sa, edilul Sorin Bucurescu s-a ales cu dosar penal. El a fost înregistrat având valori de 1,68-1,79 mg/l alcool în sânge.

„La data de 25.02.2026, polițiști din cadrul Poliției Municipiului Motru au întocmit un dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de conducerea unui autovehicul pe drumurile publice sub influența alcoolului, ca urmare a identificării în trafic, la data de 24.02.2026, a unui bărbat de 53 de ani, din comuna Slivilești, în timp ce conducea un autoturism, pe strada Minerului, din Motru, iar cu ocazia controlului acesta a refuzat testarea cu aparatul etilotest, fiindu-i prelevate mostre biologice de sânge pentru stabilirea cu exactitate a alcoolemiei.

Rezultatul expertizării mostrelor biologice a indicat valori de 1,68-1,79 mg/l alcool în sânge”, a declarat Miruna Prejbeanu, purtătorul de cuvânt al IPJ Gorj.

RECOMANDAREA AUTORULUI:

Viceprimar din județul Mureș, reținut pentru 24 de ore după o urmărire ca în filme pe șosea. A fugit de polițiști și s-a răsturnat cu mașina în șanț

Adolescent pe trotinetă, lovit în plin de un autobuz, în centrul Clujului. Imagini care vă pot afecta emoțional

Recomandarea video

Citește și

ULTIMA ORĂ De la Washington, Bogdan Ivan transmite: „Companiile românești pot obține până la 500 milioane de euro, dacă ducem la capăt Coridorul Vertical”
12:17
De la Washington, Bogdan Ivan transmite: „Companiile românești pot obține până la 500 milioane de euro, dacă ducem la capăt Coridorul Vertical”
SCANDAL Cristian Tudor Popescu: „Dl. Dan s-a dus la boierul său american ca să fie batjocorit. Kievul, în schimb, e prea departe”/ „Dl Teleleu l-a sugestionat pe dl Dan să nu se ducă teleleu la Kiev”
12:02
Cristian Tudor Popescu: „Dl. Dan s-a dus la boierul său american ca să fie batjocorit. Kievul, în schimb, e prea departe”/ „Dl Teleleu l-a sugestionat pe dl Dan să nu se ducă teleleu la Kiev”
ENERGIE Energia, colacul de salvare al statului. Specialiștii explică de ce nu ne putem aștepta prea curând la scăderea facturilor la energie
11:59
Energia, colacul de salvare al statului. Specialiștii explică de ce nu ne putem aștepta prea curând la scăderea facturilor la energie
COMERȚ Alimentul care s-a ieftinit ca niciodată. De ce prețul de raft ascunde, de fapt, o adevărată criză cu care se confruntă România
11:59
Alimentul care s-a ieftinit ca niciodată. De ce prețul de raft ascunde, de fapt, o adevărată criză cu care se confruntă România
ULTIMA ORĂ Jandarmii au „moşit” un bebeluş, la Aviatorilor. Duba i-a însoţit pe părinţi până la Spitalul Filantropia
11:33
Jandarmii au „moşit” un bebeluş, la Aviatorilor. Duba i-a însoţit pe părinţi până la Spitalul Filantropia
ADMINISTRAȚIE Primăria București dă vina pe operatorii de salubritate pentru gropile din Capitală. „Au aruncat cu mii și mii de tone de sare”
11:28
Primăria București dă vina pe operatorii de salubritate pentru gropile din Capitală. „Au aruncat cu mii și mii de tone de sare”
Mediafax
Ministrul Transporturilor, despre greșeala din CV: ”Îmi place să cred că este strict un interes jurnalistic și nu o campanie împotriva mea”
Digi24
Orașul din România care ar putea avea primul tren suspendat. Tocmai s-au semnat studiile de prefezabilitate
Cancan.ro
BREAKING | Un concurent de la Survivor 2026 riscă ani grei de închisoare. Pentru ce este anchetat
Prosport.ro
FOTO. Renegatul lui Gigi Becali și-a părăsit soția și s-a cuplat cu ispita de la Insula Iubirii
Adevarul
Proiectul Artichoke: cum voia CIA să controleze comportamentul uman
Mediafax
Ilie Bolojan se întâlnește joi, la Bruxelles, cu Ursula von der Leyen. Agenda discuțiilor
Click
Mersul pe jos în stil japonez. Un antrenament de jumătate de oră care are de 10 ori mai multe beneficii decât 10.000 de pași pe zi
Digi24
Trump forțează: Vreau pace într-o lună! Detalii explozive din discuția cu Zelenski
Cancan.ro
Doliu în justiția din România! A murit Ion Diaconescu
Ce se întâmplă doctore
Cum a reușit Mihai Dedu să slăbească 36 de kilograme în mai puțin de un an! A ținut o dietă drastică: „Nu pot să mă laud că a fost simplu”
Ciao.ro
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
Promotor.ro
China testează o baterie pe bază de apă cu o durată de viață de peste 300 de ani
Descopera.ro
Medicul gladiatorilor! Cine era omul care-i trata pe războinicii Romei?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. La coafor: – Vă iau pe la spate? Clienta...
Descopera.ro
Îndulcitorii artificiali pot provoca un declin cognitiv mai rapid, indică un studiu
ECONOMIE Cristian Bușoi: „Gazul din Marea Neagră nu poate să scadă prețul la gaz în toată Europa. Prețul european va influența prețul din România”
12:07
Cristian Bușoi: „Gazul din Marea Neagră nu poate să scadă prețul la gaz în toată Europa. Prețul european va influența prețul din România”
TURISM Țara din Europa potrivită pentru pasionații de gastronomie. Topul celor 7 orașe cu cele mai bune experiențe culinare, potrivit unui studiu
11:56
Țara din Europa potrivită pentru pasionații de gastronomie. Topul celor 7 orașe cu cele mai bune experiențe culinare, potrivit unui studiu
CONTROVERSĂ Ministrul Transporturilor explică eroarea din CV: „O inadvertență care nu a produs niciun efect academic sau profesional”/„Îmi place să cred că nu e o campanie împotriva mea”
11:53
Ministrul Transporturilor explică eroarea din CV: „O inadvertență care nu a produs niciun efect academic sau profesional”/„Îmi place să cred că nu e o campanie împotriva mea”
CONTROVERSĂ Departamentul de Justiție al SUA reanalizează dosarul Epstein, după acuzația gravă că ar fi ascuns documente care îl menționează explicit pe Trump
11:44
Departamentul de Justiție al SUA reanalizează dosarul Epstein, după acuzația gravă că ar fi ascuns documente care îl menționează explicit pe Trump
REACȚIE Andrei Caramitru vede semne bune în economie. „Aterizare lină, după o criză bugetară gravă. E foarte rar, de obicei crizele bugetare se termină cu FMI și recesiune severă”
11:40
Andrei Caramitru vede semne bune în economie. „Aterizare lină, după o criză bugetară gravă. E foarte rar, de obicei crizele bugetare se termină cu FMI și recesiune severă”
FLASH NEWS Vizită cu miză pentru Guvern. Ilie Bolojan, față în față cu Ursula von der Leyen, după consultări cu europarlamentarii coaliției
11:32
Vizită cu miză pentru Guvern. Ilie Bolojan, față în față cu Ursula von der Leyen, după consultări cu europarlamentarii coaliției

Cele mai noi

Trimite acest link pe