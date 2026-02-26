Prima pagină » Actualitate » Jandarmii au „moşit” un bebeluş, la Aviatorilor. Duba i-a însoţit pe părinţi până la Spitalul Filantropia

Jandarmii au „moşit” un bebeluş, la Aviatorilor. Duba i-a însoţit pe părinţi până la Spitalul Filantropia

Luiza Dobrescu
26 feb. 2026, 11:33, Actualitate

O bucureşteancă a intrat în travaliu, în drum spre spital, alături de soţul său, în zona Aviatorilor din Bucureşti. Când a văzut că există riscul ca soţia sa să nască în trafic, soţul acesteia a oprit o maşină de jandarmi ca să-l ajute să ajungă la unitatea medicală înainte de venirea pe lume a bebeluşului.

Jandarmii au însoţit cuplul până la Spitalul Clinic Filantropia, unde i-a condus în siguranţă pe cei doi părinţi cu ajutorul „semnalelor acustice și luminoase pentru a asigura o deplasare rapidă și în condiții de siguranță, având în vedere traficul aglomerat.”

„Echipajul de jandarmerie, aflat în deplasare, a fost oprit de un bărbat vizibil emoționat. Soția sa se afla în travaliu, iar fiecare minut conta pentru a ajunge în siguranță la spital.

Fără ezitare, jandarmii au răspuns solicitării și au însoțit autoturismul familiei către Spitalul Clinic Filantropia, folosind semnalele acustice și luminoase pentru a asigura o deplasare rapidă și în condiții de siguranță, având în vedere traficul aglomerat.

La ora 08:12, viitorii părinți au ajuns la unitatea medicală, unde au fost preluați de personalul de specialitate”, a transmis Jandarmeria Bucureşti.

Ilie Bolojan acceptă condițiile PSD pentru reforma administrativă. Nu se taie salariile la personalul medical, Educație, MAI și MApN – SURSE

Două persoane au fost reținute pentru ultraj în cazul medicului de la Spitalul Județean Tg. Jiu, luat la bătaie de ruda unui pacient

