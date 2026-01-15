Câți euro au primit Nick și soția lui, de la Antena 1, pentru cele 2 săptămâni la Power Couple 2026

Nick și soția lui, Cătălina Marin, formează unul dintre cuplurile care au participat în cadrul emisiunii Power Couple 2026 de la Antena 1. În ediția care a avut loc seara trecută, 14 ianuarie, cei doi soți au fost eliminați din competiție. Iată câți euro au încasat cei doi pentru cele două săptămâni petrecute în emisiune.

Debutul emisiunii a fost în urmă cu zece zile, pe 5 ianuarie 2026, la Antena 1. În ediția de seara trecută, un cuplu a fost eliminat din competiție. În cursa de eliminare s-au aflat Cătălin Zmărăndescu și Luiza, precum și Nick NND și Cătălina Marin, soția lui. În urma voturilor, Cătălin Zmărăndescu și Luiza au fost salvați, iar celălalt cuplu a fost eliminat.

Ediția s-a lăsat cu multe emoții, Cătălin Zmărăndescu izbucnind în lacrimi. Apoi, el și Nick NND s-au îmbrățișat în fața celorlalți concurenți.

„E o strategie, am înțeles perfect, e un joc. Au zis așa, decât să fim noi vizați, și ăla, și ăla, și ăla, mai bine ne aliem și vedem cum va fi următoarea tură. Cum și care va intra. Acum sunt, din nou, un întreg”, a spus Nick.

„Dacă vreți să știți dacă ne pare rău sau nu… Nu. Probabil că colegii noștri se simt puțin ciudat că ne-au votat, noi nu ne simțim în niciun fel”, a mai spus el.

Ce sumă au primit cei doi pentru prezența la Power Couple

Onorariile vedetelor la Power Couple variază între 2.000 și 5.000 de euro pe săptămână (per cuplu), în funcție de notorietatea concurenților. Potrivit speculațiilor din presă, Nick NND și Cătălina Marin ar fi primit 4.000 euro/săptămână. Pentru că au rezistat timp de două săptămâni în competiție, suma va fi dublă. Deci, în total, suma va fi de 8.000 de euro.

Autorul recomandă:

Sursă foto: Captură Antena 1