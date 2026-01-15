Prima pagină » Diverse » Showbiz » Câți euro au primit Nick și soția lui, de la Antena 1, pentru cele 2 săptămâni la Power Couple 2026

Câți euro au primit Nick și soția lui, de la Antena 1, pentru cele 2 săptămâni la Power Couple 2026

15 ian. 2026, 09:36, Showbiz
Câți euro au primit Nick și soția lui, de la Antena 1, pentru cele 2 săptămâni la Power Couple 2026

Nick și soția lui, Cătălina Marin, formează unul dintre cuplurile care au participat în cadrul emisiunii Power Couple 2026 de la Antena 1. În ediția care a avut loc seara trecută, 14 ianuarie, cei doi soți au fost eliminați din competiție. Iată câți euro au încasat cei doi pentru cele două săptămâni petrecute în emisiune.

Debutul emisiunii a fost în urmă cu zece zile, pe 5 ianuarie 2026, la Antena 1. În ediția de seara trecută, un cuplu a fost eliminat din competiție. În cursa de eliminare s-au aflat Cătălin Zmărăndescu și Luiza, precum și Nick NND și Cătălina Marin, soția lui. În urma voturilor, Cătălin Zmărăndescu și Luiza au fost salvați, iar celălalt cuplu a fost eliminat.

Ediția s-a lăsat cu multe emoții, Cătălin Zmărăndescu izbucnind în lacrimi. Apoi, el și Nick NND s-au îmbrățișat în fața celorlalți concurenți.

„E o strategie, am înțeles perfect, e un joc. Au zis așa, decât să fim noi vizați, și ăla, și ăla, și ăla, mai bine ne aliem și vedem cum va fi următoarea tură. Cum și care va intra. Acum sunt, din nou, un întreg”, a spus Nick.

„Dacă vreți să știți dacă ne pare rău sau nu… Nu. Probabil că colegii noștri se simt puțin ciudat că ne-au votat, noi nu ne simțim în niciun fel”, a mai spus el.

Câți euro au primit Nick și soția lui, de la Antena 1, pentru cele 2 săptămâni la Power Couple 2026

Câți euro au primit Nick și soția lui, de la Antena 1, pentru cele 2 săptămâni la Power Couple 2026

Ce sumă au primit cei doi pentru prezența la Power Couple

Onorariile vedetelor la Power Couple variază între 2.000 și 5.000 de euro pe săptămână (per cuplu), în funcție de notorietatea concurenților. Potrivit speculațiilor din presă, Nick NND și Cătălina Marin ar fi primit 4.000 euro/săptămână. Pentru că au rezistat timp de două săptămâni în competiție, suma va fi dublă. Deci, în total, suma va fi de 8.000 de euro.

Autorul recomandă:

Sursă foto: Captură Antena 1

Recomandarea video

Mediafax
Reuters: Trump susține că Zelenski, nu Putin, blochează acordul de pace în Ucraina
Digi24
Povestea tragică a ultimei prințese a Iranului. A fost nevoită să fugă din țară la nouă ani și a murit la 31 în exil
Cancan.ro
Mama lui Mario Iorgulescu a făcut primele și singurele declarații, după interviul care a zguduit opinia publică: 'Nu avea voie să dea interviu'
Prosport.ro
Diana Munteanu a stârnit controverse după ce a apărut în costum de baie în zăpadă: „ Cum să te filmezi așa?”
Adevarul
Miza alegerilor din Ungaria este uriașă pentru România. „Unirea realistă” cu Republica Moldova, blocată de Budapesta
Mediafax
Mici schimbări în stilul de viață prelungesc viața. Cinci minute de mișcare pe zi reduc riscul de deces
Click
Zodia care va fi protejată de Divinitate până pe 25 ianuarie. Primește o veste bună, reia legătura cu o persoană din trecut și îi apar în cale noi oportunități
Digi24
Aliații Rusiei se plâng că au fost abandonați de Putin când aveau nevoie de ajutor. Parteneriatele strategice ale Moscovei, în pericol
Cancan.ro
BREAKING | Mario Iorgulescu a DISPĂRUT! Gino, tatăl lui, l-a dat în urmărire la carabinieri și a plecat de urgență în Italia
Ce se întâmplă doctore
Cum arăta Naba Salem de la Survivor 2026 înainte de operații estetice! Drama prin care a trecut vedeta
Ciao.ro
De ce a murit jurnalista Nicoleta Drăgușin + Simptomele bolii care a răpus-o
Promotor.ro
Arma nouă care „curăță” cerul Ucrainei: A doborât deja 20 de drone
Descopera.ro
Fenomen nemaivăzut până acum în Cosmos! Ce au observat astronomii?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. – Bulă, să mănânci și varza, nu numai carnea!
Descopera.ro
Noi dovezi arată că Marte a fost o „planetă albastră” cu mult timp în urmă
FLASH NEWS Ciucu a lăsat Parlamentul fără apă. Peste 1.500 de angajaţi ai instituţiei se vor spăla pe mâini cu zăpadă
10:00
Ciucu a lăsat Parlamentul fără apă. Peste 1.500 de angajaţi ai instituţiei se vor spăla pe mâini cu zăpadă
FLASH NEWS Poliţia postează, dar nu garantează că citează corect. De ziua lui Eminescu, oamenii legii au greşit titlul poeziei postate
09:44
Poliţia postează, dar nu garantează că citează corect. De ziua lui Eminescu, oamenii legii au greşit titlul poeziei postate
SPORT Răzvan Lucescu, omul zilei în Grecia, după ce PAOK a eliminat rivala Olympiacos și s-a calificat în semifinalele Cupei
09:41
Răzvan Lucescu, omul zilei în Grecia, după ce PAOK a eliminat rivala Olympiacos și s-a calificat în semifinalele Cupei
CONTROVERSĂ Presa maghiară: România tocmai și-a dat seama că cel mai valoros teritoriu al său nu este protejat de NATO
09:32
Presa maghiară: România tocmai și-a dat seama că cel mai valoros teritoriu al său nu este protejat de NATO
CONTROVERSĂ Ar funcționa atacurile aeriene ale SUA împotriva Iranului? „Puterea aeriană, nesusținută terestru, s-a dovedit a fi un instrument imperfect de-a lungul timpului”
09:00
Ar funcționa atacurile aeriene ale SUA împotriva Iranului? „Puterea aeriană, nesusținută terestru, s-a dovedit a fi un instrument imperfect de-a lungul timpului”
ACTUALITATE Dan Dungaciu: „Nu poți să declari că dacă România ar fi avut arme nucleare, ar fi intervenit în Groenlanda”
09:00
Dan Dungaciu: „Nu poți să declari că dacă România ar fi avut arme nucleare, ar fi intervenit în Groenlanda”

Cele mai noi

Trimite acest link pe