Care este secretul crucii purtate la gât de Cătălin Zmărăndescu. ”Nu este un lucru cumpărat sau pe care să îl găsești peste tot”

12 ian. 2026, 17:30, Actualitate
Cătălin Zmărăndescu, în vârstă de 52 de ani, a spus care este povestea crucii pe care o poartă la gât. ”Nu este un lucru cumpărat sau pe care să îl găsești peste tot”, a declarat acesta.

Cătălin Zmărăndescu este multiplu campion național la lupte libere și primul campion european român în artele marțiale. A devenit cunoscut ca fiind bodyguardul lui Gigi Becali.

În plan personal, Cătălin Zmărăndescu se află la a doua căsătorie și e tatăl a patru copii.

Împreună cu actuala sa parteneră de viață, Luiza, Cătălin Zmărăndescu participă la show-ul ”Power Couple”, de la Antena 1. La emisiune, acesta apare tot timpul cu o cruce mare la gât. Fostul sportiv a explicat, pentru a1.ro, care este povestea respectivului accesoriu de care nu se desparte.

Care este secretul crucii purtate la gât de Cătălin Zmărăndescu. ”Este ca o superputere pentru mine”

”Metanierul l-am primit în urmă cu aproximativ 3 ani, la Mănăstirea Sihla, de la un preot pustnic, părintele Alexie. Am stat cu el de vorbă mai bine de 6 ore, timp în care tot împletea ceva, dar eu nu știam ce face. Abia când a terminat metanierul, a zis că este pentru mine. L-a lăsat o noapte întreagă lângă Moaștele Sfântului Necunoscut, iar a doua zi mi l-a dat și a zis: ”Să îți fie spre trebuință, spre folos, spre rugăciune. Până nu o să vii cu el tocit la mine, nu vom trece la următorul nivel”. Înțeleg că sunt la nivelul de începător și va trebui să tocesc acest metanier prin rugăciuni. Trebuie să fac multe lucruri bune și să mă schimb din toate punctele de vedere”, a declarat Cătălin Zmărăndescu.

”Adevărul este că am metanierul acesta cu mine oriunde. Când simt că sunt într-un impas sau ceva nu merge, îl iau și mă rog. Îmi spun rugăciunea sufletului și mă calmez imediat! Este ca o superputere pentru mine. Nu este un lucru cumpărat sau pe care să îl găsești peste tot, l-am primit. Acest metanier reprezintă întoarcerea mea la credința în Dumnezeu, în Maica Domnului și nu mă despart de el niciodată”, a mai spus acesta.

