Cioban și creator de conținut, Nadin de la Desafio s-a îmbogățit datorită lui Vladimir Putin. Adevărul despre „visătorul” de la Pro TV

Nadin Gherman este unul dintre concurenții din emisiunea „Desafio: Aventura” de la Pro TV și se află la primul său contact cu lumea televiziunii. Cioban și creator de conținut, concurentul Nadin s-a îmbogățit datorită lui Vladimir Putin. O filmare în care i-a transmis liderului rus un mesaj s-a viralizat rapid și, încet și sigur, bărbatul a devenit o „revelație” a TikTokului. Vezi mai jos, în articol, povestea „visătorului” de la Pro TV.

Nadin Gherman face parte din echipa „Visătorii” de la „Desafio: Aventura”, emisiunea difuzată de Pro TV. Show-ul a debutat la data de 5 ianuarie 2026 și poate fi urmărit, de la ora 20:30, în fiecare luni și marți. În emisiune sunt, în total, 24 de concurenți care sunt distribuiți în 3 echipe: „Visătorii”, „Luptătorii” și „Norocoșii”.

Nadin Gherman i-a trasmis un mesaj lui Vladimir Putin, printr-un video postat pe TikTok

Nadin Gherman a reușit să devină celebru peste noapte, odată cu postarea unui mesaj video în care s-a adresat lui Vladimir Putin, președinele Rusiei. După mesajul transmis către liderul rus, pe TikTok, concurentul de la Pro TV a început să facă tot mai multe videoclipuri, precum și live-uri, în urma cărora a primit donații din partea altor utilizatori. Popularitatea și-a câștigat-o în doar câteva săptămâni.

„Bă Putin, eu atâta vreau să-ți spun, două vorbe să m-asculţi! Ai grijă unde arunci bomba aia, că vii în România, eu atât îţi spun. Dacă ai aruncat bomba aia la mine, aici la târlă, şi mi-au murit animalele, eu cu Virga (n.r câine) facem crimă de om. Eu vorbesc foarte serios.

Virga ia bomba în gură şi ţi-o duce sub tanc, mori şi tu, şi militarii tăi. Eu, pentru tine, azi, m-am îmbrăcat în militar, să-ţi arăt că eu iubesc armata română. Nu contează de unde am hainele, contează că le am pe mine la ora asta. Putin, dacă faci pace cu Iohannis, eu fac pace cu tine. De ce vrei tu să ne omori pe noi? Pune-i lui Iohannis o bombă, că voi aveţi război.

Eu cu Virga doborâm tot Bucureştiul. Nu ne uităm noi că ai puşti şi mitraliere, Virga se bagă pe sub pământ imediat. Dacă ai aruncat bomba la mine, îţi recoltez palatul, ce ai tu, şi oameni, şi tot.

Aici, la mine în localitate, sunt mulţi oameni care au animale, dacă ne-ai omorât animalele, eu intru cu Virga peste tine în casă”, spunea el, pe live.

Ascensiune pe internet

A intrat în dueluri pe TikTok inclusiv cu Oana Zăvoranu și Anamaria Prodan, zeci de mii de oameni urmărind activitatea în timp real. Apoi, contul i-a fost închis. El dezvăluia, la momentul respectiv, că ar mai fi avut de retras din platformă circa 26.000 de euro – bani proveniți din donații și cadouri.

Pe platforma TikTok, tânărul reușise să doboare un real record, și anume cel mai mare număr de vizitatori pe un live, precum și cel mai mare număr de puncte strânse din cadouri. Peste 42 de milioane de aprecieri a strâns în timpul live-ului, iar peste 108.000 de spectatori s-au „perindat” în transmisiunea în direct, atunci.

Concurentul de la Pro TV nu a avut o copilărie tocmai ușoară, ajung la orfelinat, notează Libertatea.

Acum, tânărul se află în Thailanda, acolo unde va lupta pentru premiul cel mare.

