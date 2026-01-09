Prima pagină » Diverse » Showbiz » Cioban și creator de conținut, Nadin de la Desafio s-a îmbogățit datorită lui Vladimir Putin. Adevărul despre „visătorul” de la Pro TV

Cioban și creator de conținut, Nadin de la Desafio s-a îmbogățit datorită lui Vladimir Putin. Adevărul despre „visătorul” de la Pro TV

09 ian. 2026, 08:34, Showbiz
Cioban și creator de conținut, Nadin de la Desafio s-a îmbogățit datorită lui Vladimir Putin. Adevărul despre

Nadin Gherman este unul dintre concurenții din emisiunea „Desafio: Aventura” de la Pro TV și se află la primul său contact cu lumea televiziunii. Cioban și creator de conținut, concurentul Nadin s-a îmbogățit datorită lui Vladimir Putin. O filmare în care i-a transmis liderului rus un mesaj s-a viralizat rapid și, încet și sigur, bărbatul a devenit o „revelație” a TikTokului. Vezi mai jos, în articol, povestea „visătorului” de la Pro TV.

Nadin Gherman face parte din echipa „Visătorii” de la „Desafio: Aventura”, emisiunea difuzată de Pro TV. Show-ul a debutat la data de 5 ianuarie 2026 și poate fi urmărit, de la ora 20:30, în fiecare luni și marți. În emisiune sunt, în total, 24 de concurenți care sunt distribuiți în 3 echipe: „Visătorii”, „Luptătorii” și „Norocoșii”.

Nadin Gherman i-a trasmis un mesaj lui Vladimir Putin, printr-un video postat pe TikTok

Nadin Gherman a reușit să devină celebru peste noapte, odată cu postarea unui mesaj video în care s-a adresat lui Vladimir Putin, președinele Rusiei. După mesajul transmis către liderul rus, pe TikTok, concurentul de la Pro TV a început să facă tot mai multe videoclipuri, precum și live-uri, în urma cărora a primit donații din partea altor utilizatori. Popularitatea și-a câștigat-o în doar câteva săptămâni.

„Bă Putin, eu atâta vreau să-ți spun, două vorbe să m-asculţi! Ai grijă unde arunci bomba aia, că vii în România, eu atât îţi spun. Dacă ai aruncat bomba aia la mine, aici la târlă, şi mi-au murit animalele, eu cu Virga (n.r câine) facem crimă de om. Eu vorbesc foarte serios.

Virga ia bomba în gură şi ţi-o duce sub tanc, mori şi tu, şi militarii tăi. Eu, pentru tine, azi, m-am îmbrăcat în militar, să-ţi arăt că eu iubesc armata română. Nu contează de unde am hainele, contează că le am pe mine la ora asta. Putin, dacă faci pace cu Iohannis, eu fac pace cu tine. De ce vrei tu să ne omori pe noi? Pune-i lui Iohannis o bombă, că voi aveţi război.

Eu cu Virga doborâm tot Bucureştiul. Nu ne uităm noi că ai puşti şi mitraliere, Virga se bagă pe sub pământ imediat. Dacă ai aruncat bomba la mine, îţi recoltez palatul, ce ai tu, şi oameni, şi tot.

Aici, la mine în localitate, sunt mulţi oameni care au animale, dacă ne-ai omorât animalele, eu intru cu Virga peste tine în casă”, spunea el, pe live.

Cioban și creator de conținut, Nadin de la Desafio s-a îmbogățit datorită lui Vladimir Putin. Adevărul despre visătorul de la Pro TV

Nadin Gherman concurează la „Desafio: Aventura” de la Pro TV

Ascensiune pe internet

A intrat în dueluri pe TikTok inclusiv cu Oana Zăvoranu și Anamaria Prodan, zeci de mii de oameni urmărind activitatea în timp real. Apoi, contul i-a fost închis. El dezvăluia, la momentul respectiv, că ar mai fi avut de retras din platformă circa 26.000 de euro – bani proveniți din donații și cadouri.

Pe platforma TikTok, tânărul reușise să doboare un real record, și anume cel mai mare număr de vizitatori pe un live, precum și cel mai mare număr de puncte strânse din cadouri. Peste 42 de milioane de aprecieri a strâns în timpul live-ului, iar peste 108.000 de spectatori s-au „perindat” în transmisiunea în direct, atunci.

Concurentul de la Pro TV nu a avut o copilărie tocmai ușoară, ajung la orfelinat, notează Libertatea.

Acum, tânărul se află în Thailanda, acolo unde va lupta pentru premiul cel mare.

Autorul recomandă:

Recomandarea video

Mediafax
Usturoiul chinezesc cucerește Europa. 70% din importuri vin din China
Digi24
Viktor Orban le spune maghiarilor că sprijinul UE pentru Ucraina înseamnă două pensii în plus pe an pierdute de fiecare ungur
Cancan.ro
Răsturnare de situație în cazul lui Sergiu, tânărul găsit mort pe un câmp în Ajunul Anului Nou. Cine l-ar fi ucis, de fapt
Prosport.ro
Părăsit de iubită pentru Jannik Sinner, fiul lui Michael Schumacher s-a consolat cu un fotomodel portughez
Adevarul
Generalii Europei avertizează: continentul trebuie să se pregătească pentru război
Mediafax
ONU anunță o încetinire a creșterii economice globale în 2026
Click
Trei zodii atrag succesul financiar în perioada 12–18 ianuarie 2026. Ce nativi dau marea lovitură
Digi24
„Nu am nevoie de dreptul internaţional”, ne asigură Trump. Care este limita care spune că l-ar împiedica să acționeze în lume
Cancan.ro
S-a aflat! De ce s-au aruncat de pe bloc Alexandru și Sorin Arhire, din Arad, chiar de Bobotează
Ce se întâmplă doctore
Ce s-a ales de Alexandra King după divorțul de Ilie Năstase! Actrița americană a fost a doua soție a legendarului tenismen român
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Promotor.ro
Primele imagini cu M1E3 Abrams, noua iterație a tancului american după 46 de ani
Descopera.ro
De ce se crede că trifoiul cu patru foi aduce noroc?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Două pițipoance stau de vorbă: – M-ai prins în mijlocul unei partide de amor!
Descopera.ro
Oamenii de știință au descoperit un obiect imposibil în spațiul îndepărtat
FLASH NEWS Magistrații Curții de Apel București hotărăsc vineri soarta lui Horațiu Potra. Procurorii cer menținerea arestului preventiv
10:21
Magistrații Curții de Apel București hotărăsc vineri soarta lui Horațiu Potra. Procurorii cer menținerea arestului preventiv
FLASH NEWS 🚨 Zeci de zboruri de pe aeroportul Heathrow din Londra, anulate. Pista din Birmingham, închisă. Rețelele feroviare suspendă serviciile din cauza vremii
10:19
🚨 Zeci de zboruri de pe aeroportul Heathrow din Londra, anulate. Pista din Birmingham, închisă. Rețelele feroviare suspendă serviciile din cauza vremii
VIDEO Salt fatal de pe unul dintre cei mai periculoși munți din Africa de Sud. Un celebru pilot de wingsuit a murit după ce s-a prăbușit cu aproape 200 km/h
10:12
Salt fatal de pe unul dintre cei mai periculoși munți din Africa de Sud. Un celebru pilot de wingsuit a murit după ce s-a prăbușit cu aproape 200 km/h
FLASH NEWS Vești bune de la INS: PIB-ul României estimat pentru trimestrul III 2025 a crescut cu 1,7% faţă de trimestrul III 2024
10:07
Vești bune de la INS: PIB-ul României estimat pentru trimestrul III 2025 a crescut cu 1,7% faţă de trimestrul III 2024
VIDEO Adrian Severin: „Băsescu și Iohannis erau criticabili. Nicușor Dan este rizibil”
10:00
Adrian Severin: „Băsescu și Iohannis erau criticabili. Nicușor Dan este rizibil”
TEHNOLOGIE WhatsApp ar urma să nu mai funcționeze pe anumite telefoane, în 2026. Lista dispozitivelor pentru care aplicația nu va mai fi disponibilă
09:58
WhatsApp ar urma să nu mai funcționeze pe anumite telefoane, în 2026. Lista dispozitivelor pentru care aplicația nu va mai fi disponibilă

Cele mai noi

Trimite acest link pe