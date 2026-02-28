Prima pagină » Actualitate » Care este marele câștig din reforma administrativă. Suma câștigată din tăieri într-un mare județ al României

28 feb. 2026, 13:13, Actualitate
Publicația Ziarul de Iași continuă serialul „Dosarele ZDI” despre reforma administrativ-teritorială și arată care este marele câștig al județului Iași. Suma de ordinul miliardelor câștigată din tăieri.

Profesorul de economie Ionel Bostan, de la Facultatea de Economie și Administrarea Afacerilor a UAIC Iași, face o interesantă analiză a beneficiilor directe pentru buget.

„Nu apar sume suplimentare”

Secțiunea impactului bugetar al OUG privind creșterea capacității financiare a unităților administrativ-teritoriale arată limpede direcția de concentrare guvernamentală. Nu se poate vorbi, cel puțin în proiecția oficială, despre venituri suplimentare cuantificate, ci despre o reducere masivă a cheltuielilor publice.

Potrivit sursei citate, reforma este construită bugetar pe ideea de economii (cca. 14 miliarde lei, în următorii cinci ani), nu pe promisiuni de încasări mai mari.

Cea mai mare parte a sumelor „economisite” provine din cheltuielile de personal. La nivelul bugetului de stat, impactul este de aproximativ 680 milioane lei în 2026 și de peste 1,35 miliarde lei anual în perioada 2027–2030, cu o medie de aproximativ 1,22 miliarde lei pe an.

Citește aici care este efectul la nivelul bugetelor locale.

