Cum a cucerit-o chef Sorin Bontea pe soția sa. ”Pe vremea mea cu o savarină, o citronadă și o plimbare prin IOR dădeai pe spate o fată”

Chef Sorin Bontea, în vârstă de 54 de ani, a dezvăluit cum a curtat-o și cum a cucerit-o pe cea care îi este parteneră de viață.



Chef Sorin Bontea este cunoscut din postura de jurat la show-uri culinare de mare succes. Acesta fost unul dintre cei trei jurați de la emisiunea ”Chefi la cuțite”, difuzată de postul de televiziune Antena 1.

În prezent apare alături de colegii și prietenii săi – chef Florin Dumitrescu și chef Cătălin Scărlătescu, la emisiunea ”Masterchef”, de la postul de televiziune Pro TV.

În plan personal, chef Sorin Bontea este căsătorit și are doi copii – Miruna și Iulian. Chef Sorin Bontea provine dintr-o familie cu patru copii.

Binecunoscutul bucătar a povestit, pentru revista Viva, cum a curtat-o și cum a cucerit-o pe Monica, cea care i-a devenit parteneră de viață.

Cum a cucerit-o chef Sorin Bontea pe soția sa. ”Pe nevastă-mea am scos-o la cofetăria Athenee Palace, că mi-a plăcut mult de tot de ea”

”Acum trebuie să duci fetele la club, să iei șampanie scumpă, cu roaba. Dacă n-ai bani de roabă, e groasă treaba. Pe vremea mea cu o savarina, o citronadă și o plimbare prin IOR dădeai pe spate o fată. Și dacă îi mai ofereai și o floare din parc, ruptă dintr-un scuar, o cucereai definitiv. Pe nevastă-mea am scos-o la cofetăria Athenee Palace, că mi-a plăcut mult de tot de ea. Evident, că d-aia am luat-o de nevastă (râde). Ne-au dat și Pepsi la Athenee, dar într-o carafă de ceai, să nu se vadă. Lucrau acolo colegi de-ai mei, că eram la seral, la Economic 4, și unii erai bucătari, alții ospătari sau cofetari. Am dus-o pe soția mea și la Scala, să mâncăm un profiterol bun. Să știți că mă descurcam, aveam bani, că lucram în restaurant”, a detaliat chef Sorin Bontea.

”Aveam salariul 2000 de lei, dar făceam șpagă. Și, sincer, cu banii ăia îmi permiteam să-mi fac toate plăcerile, să merg la mare, la munte, la restaurant, la cofetărie și mai dădeam și bani în casă. În rest, nici nu prea aveam ce să facem cu banii…Telefoane nu erau, haine nu prea găseai, petreceri mai făceam acasă, dar cu o bucată de cașcaval și un salam uscat țineai tot bairamul. Vinul îl aveam de la țară și cam asta era. V-am zis, nu prea aveam pe ce să cheltuim banii”, a mai spus acesta.