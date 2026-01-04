Îl mai ții minte pe Ghiță Mureșan? Cum arată acum și din ce a ajuns să își câștige existența

Gheorghe Mureșan, cunoscut drept cel mai înalt baschetbalist care a jucat vreodată în NBA (2,31 metri), sau cum îl știau unii „Big Ghiță”, a evoluat timp de șase ani în NBA, la Washington Bullet, în perioada 1993-1997 și la New Jersey Nets, în perioada 1999-2000.

El a fost cel mai important baschetbalist din istoria României, s-a retras din activitate în anul 2001 și a spus unde se simte el acasă după 32 de ani în care a stat în America.

„Când sunt aici, acasă e România, când sunt în România, acasă e aici!. Locuiesc în America de 32 de ani. Nu am vrut niciodată să locuiesc așa de mult în America, dar astea au fost împrejurările. Copii și familia au contat. Pot să numesc și aici acasă, pot să numesc și România acasă. Nu sunt în nicio casă, sunt între ele. Iar, în România, acasă este Cluj 100%”, a spus Ghiță Mureșan, potrivit We Love Sport.

Cu ce se ocupă acum Ghiță Mureșan

Fostul mare baschetbalist a spus și cu ce se ocupă în prezent, la Washington.

”Copiii sunt bine, pe cont propriu amândoi, sănătoși.

Sunt ambasador al celor de la Washington Wizards, nu lucrez cu echipa, lucrez în partea de PR, cu sponsorii și cu oamenii care au abonamente anuale, și mai am și academia de baschet.

Sunt apropiat de cei de la Cluj, urmăresc echipele naționale la toate sporturile. La baschet, e foarte greu, pentru că dupa ce s-a rupt Iugoslavia au apărut foarte multee chipe bune, la fel ca și cu fosta URSS”, a mai spus Mureșan.

Cine a fost Gheorghe Mureșan

s-a născut pe 14 februarie 1971, la Tritenii de Jos, județul Cluj

2,31 metri înălțime

a fost selectat la draftul NBA din 1993 de Washington Bullets

A jucat la U Cluj (1991-1992), Pau Orthez (1992-1993), Washington Bullets (1993-1995), Pau Orthez (1995), Washington Bullets (1995-1997), New Jersey Nets (1998-2000), Pau Orthez (2000-2001), Maryland Nighthawks (2005-2006)

În 1996, Ghiță Mureșan a fost numit jucătorul cu cea mai semnificativă evoluție din NBA.

