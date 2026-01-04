Prima pagină » Actualitate » Îl mai ții minte pe Ghiță Mureșan? Cum arată acum și din ce a ajuns să își câștige existența

Îl mai ții minte pe Ghiță Mureșan? Cum arată acum și din ce a ajuns să își câștige existența

04 ian. 2026, 10:19, Actualitate
Îl mai ții minte pe Ghiță Mureșan? Cum arată acum și din ce a ajuns să își câștige existența

Gheorghe Mureșan, cunoscut drept cel mai înalt baschetbalist care a jucat vreodată în NBA (2,31 metri), sau cum îl știau unii „Big Ghiță”, a evoluat timp de șase ani în NBA, la Washington Bullet, în perioada 1993-1997 și la New Jersey Nets, în perioada 1999-2000.

El a fost cel mai important baschetbalist din istoria României, s-a retras din activitate în anul 2001 și a spus unde se simte el acasă după 32 de ani în care a stat în America.

„Când sunt aici, acasă e România, când sunt în România, acasă e aici!. Locuiesc în America de 32 de ani. Nu am vrut niciodată să locuiesc așa de mult în America, dar astea au fost împrejurările. Copii și familia au contat. Pot să numesc și aici acasă, pot să numesc și România acasă. Nu sunt în nicio casă, sunt între ele. Iar, în România, acasă este Cluj 100%”, a spus Ghiță Mureșan, potrivit We Love Sport.

Cu ce se ocupă acum Ghiță Mureșan

Fostul mare baschetbalist a spus și cu ce se ocupă în prezent, la Washington.

”Copiii sunt bine, pe cont propriu amândoi, sănătoși. 

Sunt ambasador al celor de la Washington Wizards, nu lucrez cu echipa, lucrez în partea de PR, cu sponsorii și cu oamenii care au abonamente anuale, și mai am și academia de baschet.

Sunt apropiat de cei de la Cluj, urmăresc echipele naționale la toate sporturile. La baschet, e foarte greu, pentru că dupa ce s-a rupt Iugoslavia au apărut foarte multee chipe bune, la fel ca și cu fosta URSS”, a mai spus Mureșan.

Cine a fost Gheorghe Mureșan

  • s-a născut pe 14 februarie 1971, la Tritenii de Jos, județul Cluj
  • 2,31 metri înălțime
  • a fost selectat la draftul NBA din 1993 de Washington Bullets
  • A jucat la U Cluj (1991-1992), Pau Orthez (1992-1993), Washington Bullets (1993-1995), Pau Orthez (1995), Washington Bullets (1995-1997), New Jersey Nets (1998-2000), Pau Orthez (2000-2001), Maryland Nighthawks (2005-2006)
  • În 1996, Ghiță Mureșan a fost numit jucătorul cu cea mai semnificativă evoluție din NBA.

SURSA FOTO
facebook @ We Love Sport

Recomandările autorului:

Recomandarea video

Citește și

LIVE UPDATE RĂZBOI în Ucraina, ziua 1.410. Zelenski spune că luptă în continuare dacă Rusia sabotează diplomația
10:09
RĂZBOI în Ucraina, ziua 1.410. Zelenski spune că luptă în continuare dacă Rusia sabotează diplomația
ANALIZĂ CTP descrie Operațiunea Venezuela: „Începutul a ceea ce va fi Epoca de Piatră Nucleară”
08:20
CTP descrie Operațiunea Venezuela: „Începutul a ceea ce va fi Epoca de Piatră Nucleară”
LIVE UPDATE RĂZBOI în Orientul Mijlociu, ziua 820. Atac cu rachete asupra capitalei Siriei
07:40
RĂZBOI în Orientul Mijlociu, ziua 820. Atac cu rachete asupra capitalei Siriei
ACTUALITATE 4 ianuarie, calendarul zilei: Mihai Constantinescu ar fi împlinit 80 de ani. Moare Albert Camus, la 46 de ani. Este inaugurată cea mai înaltă clădire
07:15
4 ianuarie, calendarul zilei: Mihai Constantinescu ar fi împlinit 80 de ani. Moare Albert Camus, la 46 de ani. Este inaugurată cea mai înaltă clădire
EXCLUSIV Parlamentul României e plin de burlaci și burlăcițe. La fel ca Nicușor Dan și Ilie Bolojan, zeci de parlamentari nu-și iau partenerele cu acte sau „uită” să le treacă în declarația de avere
07:00
Parlamentul României e plin de burlaci și burlăcițe. La fel ca Nicușor Dan și Ilie Bolojan, zeci de parlamentari nu-și iau partenerele cu acte sau „uită” să le treacă în declarația de avere
Mediafax
Meteorologii ANM anunță ploi și ninsori în mai multe zone din țară
Digi24
Aliații SUA consideră că America provoacă mai multe probleme decât poate rezolva: „O forță negativă, nesigură”
Cancan.ro
Motivul REAL pentru care Loredana Groza s-a îmbrăcat în alb la înmormântarea tatălui ei. Ce semnificație are ținuta atipică
Prosport.ro
Simona Halep a văzut cum arată hotelul ei după petrecerea de Revelion și a reacționat! Turiștii au scos din buzunare mii de euro pentru un sejur. FOTO
Adevarul
„No booking for Romanian people” - Țepele pe care și le-au luat românii în vacanța de sărbători
Mediafax
Ce este Delta Force, unitatea de elită implicată în misiunea de capturare a lui Nicolas Maduro
Click
Românii care riscă să fie nevoiți să-și vândă locuințele: „Va fi o schimbare a comportamentului proprietarilor”
Digi24
„Ziua Z a Chinei”: Cum plănuiește Beijingul să debarce cea mai mare armată din lume pe „plajele roșii” din Taiwan
Cancan.ro
Sergiu a fost găsit mort pe un câmp, în Ajunul Anului Nou. Avea o rană gravă la cap 😲
Ce se întâmplă doctore
Cum arată femeia care i-a luat mințile lui Enrique Iglesias. L-a făcut tată pentru a patra oară
Ciao.ro
Wow sau Bau? Cât de mult le-au schimbat operaţiile estetice pe vedetele din România
Promotor.ro
Cea mai scumpă Dacia Bigster. Transformare radicală pentru cel mai nou SUV din gama Dacia
Descopera.ro
6 orașe „pierdute” pe care arheologii nu le-au găsit niciodată
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ: – Ai văzut, dragă, azi-noapte am făcut dragoste 63 de minute!
Descopera.ro
Este adevărat că Soarele este o stea pitică?
FLASH NEWS Trupele Delta Force s-au antrenat într-o replică a complexului lui Maduro. Noi detalii despre capturarea liderului Venezuelei
10:17
Trupele Delta Force s-au antrenat într-o replică a complexului lui Maduro. Noi detalii despre capturarea liderului Venezuelei
LIVE 🚨 Catastrofa de la Crans-Montana, ziua 4. Mama unui băiat de 16 ani a anunţat moartea fiului său: „Arthur al nostru a plecat acum să petreacă în Paradis”
09:00
🚨 Catastrofa de la Crans-Montana, ziua 4. Mama unui băiat de 16 ani a anunţat moartea fiului său: „Arthur al nostru a plecat acum să petreacă în Paradis”
SPORT FCSB nu mai transferă fundași. Mihai Stoica a explicat situația din defensiva roș-albastră
08:01
FCSB nu mai transferă fundași. Mihai Stoica a explicat situația din defensiva roș-albastră
SPORT Antrenorul lui FC Argeș, despre amicalele din cantonamentul din Turcia: „Vrea să mă dea afară”
07:43
Antrenorul lui FC Argeș, despre amicalele din cantonamentul din Turcia: „Vrea să mă dea afară”
INEDIT Val de glume online de după capturarea lui Maduro: de la prețul treningului fostului dictator la creșterea comenzilor de pizza la Pentagon
07:15
Val de glume online de după capturarea lui Maduro: de la prețul treningului fostului dictator la creșterea comenzilor de pizza la Pentagon
LIVE 🚨 Maduro a fost dus în arest la New York. Pete Hegseth: „Venezuela este exact opusul invaziei din Irak”. China cere eliberarea imediată a soților Maduro
06:26
🚨 Maduro a fost dus în arest la New York. Pete Hegseth: „Venezuela este exact opusul invaziei din Irak”. China cere eliberarea imediată a soților Maduro

Cele mai noi