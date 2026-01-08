Prima pagină » Actualitate » Andreea Esca spune secretul mariajului său cu Alexandre Eram. ”Nu putem sta supărați”

08 ian. 2026
Andreea Esca, în vârstă de 53 de ani, a făcut declarații despre mariajul său cu Alexandre Eram, împreună cu care are doi copii.

Andreea Esca prezintă principalul jurnal de știri de la Pro TV încă de la începuturile postului de televiziune. Vedeta a lucrat în televiziune pentru prima dată la postul TV SOTI.

În plan personal, Andreea Esca este căsătorită de foarte mulți ani cu omul de afaceri Alexandre Eram, împreună cu care are doi copii, Alexia și Aris.

Vedeta de televiziune a făcut declarații despre căsnicia sa cu Alexandre Eram într-un interviu pentru revista Viva.

Andreea Esca spune secretul mariajului său cu Alexandre Eram. ”Noi ne susținem și ne admirăm reciproc pentru diverse lucruri,”

”Un sfert de veac. (zâmbește) Funcționăm în felul nostru, cum fiecare familie funcționează în felul ei. Nu sunt rețete de dat și nici lecții de predat. Noi ne susținem și ne admirăm reciproc pentru diverse lucruri, mai presus de dragostea care ne-a adus împreună”, a declarat Andreea Esca.

”Avem multe pasiuni comune și dezbatem diverse subiecte la infinit. Și bănuiesc că a folosit și faptul că nu putem sta supărați și că suntem toleranți unul cu celălalt”, a mai spus prezentatoarea TV pentru sursa mai sus-menționată.

