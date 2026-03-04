Cum să nu te îngrași în timpul postului. În ce „capcană” alimentară să nu pici, potrivit lui Carmen Brumă

Carmen Brumă, tehnician nutriționist, a adus în atenție aspectele la care să fii atent, în timpul postului, pentru a nu lua kilograme în plus. Iată în ce „capcană” alimentară să nu pici, în perioada în care nu consumi produse de origine animale sau derivate.

Carmen Brumă susține că trebuie să se combine sursele de proteine în timpul postului. De altfel, a menționat și ce greșeală nu ar trebui făcută, dacă îți dorești să nu te îngrași în această perioadă.

„În post trebuie să ai grijă, în primul rând, să combini sursele de proteine. Proteinele vegetale nu au toți aminoacizii esențiali, dar dacă le combini cum trebuie ai proteine complete. Asta înseamnă concret să ai la fiecare masă o cereală plus o leguminoasă. Leguminoasele sunt legumele cu boabe: năut, fasole, linte.

Dacă tu, de exemplu, îți faci o salată cu cușcuș sau cu grâu și arunci câteva boabe de năut, mai pui și niște legume pe acolo, asta e o combinație corectă. Sau pâinea cu fasole bătută, sau o felie de pâine cu năut iar sunt combinații bune”, a spus Carmen Brumă.

Cum să nu te îngrași în timpul Postului Paștelui

Aceasta a continuat să explice cum ar trebui consumați cartofii, dacă persoana în cauză dorește să slăbească. De altfel, a precizat că este necesară și sursa de vitamina C, pentru ca fierul din vegetale să se absoarbă în organism.

„Cartofii sunt buni dar cu măsură, nu la ultima masă și nu prăjiți, dacă vrei să slăbești. Un cartof fiert, cinstit, are în jur de 70-80 de calorii pe suta de grame, dar dacă-l prăjești el poate să-și tripleze conținutul caloric. Grijă mare la ulei!

Trebuie să mai știi și că fierul din vegetale nu se absoarbe la fel de bine ca cel din surse animale, de asta trebuie să adaugi neapărat și o sursă de vitamina C. Adică, storci puțină lămâie, pui o mână de pătrunjel sau adaugi un ardei roșu”, a mai spus Carmen Brumă, pentru Click.

Autorul recomandă:

Sursă foto: Colaj Gândul/Envato