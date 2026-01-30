Ce dezvăluire a făcut Carmen Brumă despre Mircea Badea. ”Dacă te aude partenerul meu că i-ai zis că e pasionat de zona asta, jar mănânci”

Carmen Brumă, în vârstă de 48 de ani, a scos la iveală un amănunt mai puțin știu despre partenerul ei de viață, Mircea Badea.



Carmen Brumă este cunoscută publicului din România din postura de asistentă și prezentatoare de televiziune.

Vedeta formează un cuplu cu prezentatorul de televiziune Mircea Badea. Cei doi au împreună un băiețel, Vlad. Deși formează un cuplu de foarte mulți ani, Carmen Brumă și Mircea Badea nu au ajuns în fața altarului.

Într-un interviu pentru revista Viva, Carmen Brumă a dezvăluit un detaliu mai puțin cunoscut despre partenerul ei de viață. Aceasta a explicat că Mircea Badea nu este deloc atras de ceea ce înseamnă mâncatul sănătos.

Ce dezvăluire a făcut Carmen Brumă despre Mircea Badea. ”Eu nu l-am auzit vorbind despre el așa”

”Deci dacă te aude partenerul meu că i-ai zis că e pasionat de zona asta (n.r. mâncatul sănătos), jar mănânci! Nu. Întreabă-l pe el! Eu nu l-am auzit vorbind despre el așa. Deci, nu”, a spus Carmen Brumă.

”Stilul de viață este o chestie intimă dacă vrei, este contractul tău cu tine, e treaba ta cu corpul tău, nu băgăm nicio altă persoană, că e partener, că e copil, că e mama, că e tata, nu există, e stilul tău de viață, e responsabilitatea ta față de corpul tău. Ce treabă are partenerul cu asta?”, a adăugat aceasta.

Fiul celor doi, Vlad, este foarte echilibrat în ceea ce privește alimentația:

”Eu am încercat de când a fost Vlad mic să fixez un număr de reguli foarte puține, foarte clare, pe care să le respectăm pe termen lung. Și avem, nu știu, cred că maximum 5 reguli pe care le respectăm de când era el foarte mic și cumva i-au intrat în rutină, în obicei. El, și dacă nu sunt eu acasă, la fel face, și dacă nu îl vede nimeni și dacă îi dai voie, îi spui, da, uite, astăzi încălcăm regulile, el tot la reguli se întoarce, pentru că așa a fost obișnuit”, a afirmat Carmen Brumă.