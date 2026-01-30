Prima pagină » Actualitate » Ce dezvăluire a făcut Carmen Brumă despre Mircea Badea. ”Dacă te aude partenerul meu că i-ai zis că e pasionat de zona asta, jar mănânci”

Ce dezvăluire a făcut Carmen Brumă despre Mircea Badea. ”Dacă te aude partenerul meu că i-ai zis că e pasionat de zona asta, jar mănânci”

30 ian. 2026, 13:30, Actualitate
Ce dezvăluire a făcut Carmen Brumă despre Mircea Badea. ”Dacă te aude partenerul meu că i-ai zis că e pasionat de zona asta, jar mănânci”
Galerie Foto 12
Ce dezvăluire a făcut Carmen Brumă despre Mircea Badea

Carmen Brumă, în vârstă de 48 de ani, a scos la iveală un amănunt mai puțin știu despre partenerul ei de viață, Mircea Badea.

Carmen Brumă este cunoscută publicului din România din postura de asistentă și prezentatoare de televiziune.

Vedeta formează un cuplu cu prezentatorul de televiziune Mircea Badea. Cei doi au împreună un băiețel, Vlad. Deși formează un cuplu de foarte mulți ani, Carmen Brumă și Mircea Badea nu au ajuns în fața altarului.

Într-un interviu pentru revista Viva, Carmen Brumă a dezvăluit un detaliu mai puțin cunoscut despre partenerul ei de viață. Aceasta a explicat că Mircea Badea nu este deloc atras de ceea ce înseamnă mâncatul sănătos.

Ce dezvăluire a făcut Carmen Brumă despre Mircea Badea. ”Eu nu l-am auzit vorbind despre el așa”

”Deci dacă te aude partenerul meu că i-ai zis că e pasionat de zona asta (n.r. mâncatul sănătos), jar mănânci! Nu. Întreabă-l pe el! Eu nu l-am auzit vorbind despre el așa. Deci, nu”, a spus Carmen Brumă.

”Stilul de viață este o chestie intimă dacă vrei, este contractul tău cu tine, e treaba ta cu corpul tău, nu băgăm nicio altă persoană, că e partener, că e copil, că e mama, că e tata, nu există, e stilul tău de viață, e responsabilitatea ta față de corpul tău. Ce treabă are partenerul cu asta?”, a adăugat aceasta.

Fiul celor doi, Vlad, este foarte echilibrat în ceea ce privește alimentația:

”Eu am încercat de când a fost Vlad mic să fixez un număr de reguli foarte puține, foarte clare, pe care să le respectăm pe termen lung. Și avem, nu știu, cred că maximum 5 reguli pe care le respectăm de când era el foarte mic și cumva i-au intrat în rutină, în obicei. El, și dacă nu sunt eu acasă, la fel face, și dacă nu îl vede nimeni și dacă îi dai voie, îi spui, da, uite, astăzi încălcăm regulile, el tot la reguli se întoarce, pentru că așa a fost obișnuit”, a afirmat Carmen Brumă.

Recomandarea video

Mediafax
Motivul ULUITOR pentru care turiștii sunt „descurajați” să mai viziteze Statele Unite ale Americii
Digi24
Un șofer de autobuz a devenit „erou” după ce a prins un hoț care atacase o pasageră. Apoi a fost concediat
Cancan.ro
Criminalii lui Mario au amuțit instanța de tribunal azi. Decizia pe care au luat-o adolescenții și părinții lor i-a uimit pe judecători
Prosport.ro
FOTO. Anamaria Prodan, apariție în costum de baie după ce a fost dată afară de Antena 1!
Adevarul
Banii ținuți la saltea își pierd din valoare. Cum îi poți proteja de inflație
Mediafax
Vinul ROȘU, între mit și știință: Ce impact are cu adevărat asupra sănătății
Click
Educație de lux pentru copiii Andrei și ai lui Cătălin Măruță. Cât plătesc cei doi pentru școala Evei și a lui David
Digi24
Telenovelă cu fiul lui Donald Trump. Prietena rusoaică a liderului american a fost bătută din gelozie de un conațional în Londra
Cancan.ro
Primele imagini de la accidentul în care Tal Berkovich a murit. Mașina este DISTRUSĂ total, iar fratele ei se află în stare critică la spital
Ce se întâmplă doctore
Imagini WOW cu Dana Săvuică în costum de baie, la 56 de ani. Și-a arătat formele perfecte: „Ca femeie, nu e ușor să îți accepți vârsta”
Ciao.ro
Sună periculos, trage fusta mai jos! Vedetele din România s-au aplecat prea mult și s-a văzut tot
Promotor.ro
Noul Cod Rutier 2026: La ce viteză se suspendă permisul în afara localității. Limite și sancțiuni
Descopera.ro
Secretul bine păstrat în România Primului Război Mondial
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Mirii se retrag în dormitor în noaptea nunții. Tânăra nesătulă: o dată, de două ori, de trei, de patru…
Descopera.ro
Freydís Eiríksdóttir, fiica lui Erik cel Roșu: eroina și criminala din spatele mitului viking

Cele mai noi

Trimite acest link pe