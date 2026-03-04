Prima pagină » Actualitate » Crime în serie în ambulanță. Un șofer de salvare din Italia este acuzat că și-a asasinat pacienții în drum spre spital

Crime în serie în ambulanță. Un șofer de salvare din Italia este acuzat că și-a asasinat pacienții în drum spre spital

Rene Pârșan
04 mart. 2026, 19:20, Actualitate
Procuratura din Forlì, în regiunea Emilia-Romagna, anchetează un șofer de ambulanță suspectat că ar fi comis crime în serie asupra pacienților pe care îi transporta la spital, relatează Corriere della Sera. Cel puțin cinci pacienți în vârstă au murit între februarie 2025 și prezent, în timpul sau imediat după transportul de la Forlì la Santa Sofia, în timpul serviciului de ambulanță. Ancheta Parchetului din Forlì și a Carabinierilor se concentrează pe omor voluntar premeditat, posibil comis prin administrarea unor substanțe letale sau alte mijloace insidioase.

Una dintre victime a fost o femeie care a decedat în noiembrie 2025. Autopsia sa a fost efectuată, iar ancheta continuă pentru a stabili dacă există o legătură directă între decese, preia BZI.

Injecția fatală

Șoferul ambulanței a fost suspendat de la serviciu de Crucea Roșie italiană, în timp ce autoritățile continuă să strângă probe și să stabilească circumstanțele fiecărui deces. Potrivit ANSA, ancheta vizează cu precădere posibila administrare deliberată de substanțe toxice pacienților în timpul transportului.

Cel puțin cinci pacienți în vârstă au murit între februarie 2025 și prezent, în timpul sau imediat după transportul de la Forlì la Santa Sofia, în timpul serviciului de ambulanță. Ancheta Parchetului din Forlì și a Carabinierilor se concentrează pe omor voluntar premeditat, posibil comis prin administrarea unor substanțe letale sau alte mijloace insidioase.

Familia unei dintre victime și-a exprimat șocul și durerea. Vittorio, fiul femeii decedate în noiembrie 2025, a declarat:

„Am aflat de la avocații noștri despre ancheta privind moartea mamei noastre. Suntem șocați. Este un lucru foarte greu de acceptat. Avem încredere deplină în Parchetul din Forlì și în activitatea pe care o desfășoară. Vom merge până la capăt pentru a înțelege cu adevărat ce s-a întâmplat și de ce. Vrem doar adevărul.”

Familia speră ca ancheta să clarifice dacă decesele au fost rezultatul unor acțiuni deliberate și premeditate, iar autoritățile italiene tratează cazul cu maximă seriozitate, dat fiind că este vorba despre pacienți vulnerabili aflați sub supravegherea serviciilor medicale de urgență.

Autoritățile explorează varianta ca șoferul să fi administrat substanțe letale sau alte mijloace periculoase victimelor, ceea ce ar transforma cazurile într-o serie de crime deliberate comise în timpul serviciului medical. Ancheta este în desfășurare, iar rezultatele preliminare vor fi cruciale pentru a determina responsabilitățile și pentru a preveni eventuale incidente similare în viitor.

