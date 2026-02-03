La ce alimente nu poate rezista Carmen Brumă. ”Sunt câteva dintre „viciile” mele”

Carmen Brumă, în vârstă de 48 de ani, a mărturisit că există preparate cărora nu le poate rezista. ”Sunt câteva dintre „viciile” mele”, a afirmat aceasta.



Carmen Brumă este cunoscută publicului din România din postura de asistentă și prezentatoare de televiziune.

Vedeta formează un cuplu cu prezentatorul de televiziune Mircea Badea. Cei doi au împreună un băiețel, Vlad. Deși formează un cuplu de foarte mulți ani, Carmen Brumă și Mircea Badea nu au ajuns în fața altarului.

Carmen Brumă este adepta unui stil de viață cât mai sănătos. Cu toate că este foarte atentă la alimentație, vedeta recunoaște că există ceva la care nu poate rezista – dulciurile.

La ce alimente nu poate rezista Carmen Brumă. ”O dată pe săptămână am voie să mă rasfăț”

”Fără ezitare, dulciurile. Amandina, eclerul, ciocolata, înghețata, dulciurile turcești, baclavale, halva, astea sunt câteva dintre „viciile” mele cu care trăiesc în echilibru. O dată pe săptămână am voie să mă rasfăț”, a declarat Carmen Brumă pentru revista Avantaje.

Vedeta a vorbit, în același interviu, despre dependența de zahăr:

”Zahărul face exact același lucru, dar nu la intensitatea dependențelor grave, dar prin același mecanism. Diferențele sunt de grad, nu de cale. Când consumi zahăr sau combinații dulci/grase foarte plăcute (prăjituri, înghețată, ciocolată cu lapte, fast-food) — în creier se întâmplă un proces foarte specific: zahărul crește brusc glicemia. Creierul iubește creșterile rapide de energie. Le interpretează ca pe un „premiu”. Iar creșterea glicemiei stimulează eliberarea de dopamină. Dopamina este „neurotransmițătorul recompensei”, același implicat în: plăcere, anticiparea plăcerii, comportament repetitiv, motivație.

Nu la același nivel ca drogurile, desigur, dar pe aceeași cale neurologică. Combinația zahăr + grăsime dublează efectul. Creierul nostru s-a format evolutiv într-un context în care astfel de alimente erau rare. Astăzi, sunt peste tot. Iar combinația dulce–gras este percepută ca o „super recompensă”. Problema e că, dacă recompensa e mare, creierul crește așteptările și data viitoare cere cel puțin la fel de mult. De aceea o lingură de înghețată nu e niciodată suficientă. Creierul vrea să reexperimenteze starea plăcută. Creierul nu devine „dependent” de zahăr în sine, ci de surpriza plăcută pe care a învățat să o anticipeze”.