Dezvăluirile lui Andi Moisescu despre cei 2 copii ai săi, după divorțul de Olivia Steer. „Sunt cu mult în fața mea”

Andi Moisescu (52 de ani) a vorbit, printre altele, despre copii săi și ai Oliviei Steer (49 de ani), în cadrul unui interviu. În spațiul public a apărut informația potrivit căreia cei doi au ajuns la separare maritală, spunându-și „adio”, după un mariaj de 22 de ani.

Într-un interviu pentru CANCAN, Andi Moisescu a făcut dezvăluiri legate de viața profesională, dar și de cei doi copii ai săi, de 16 și 18 ani. Juratul de la „Românii au Talent” și-a deschis sufletul, după ce în spațiul public a apărut informația potrivit căreia vedeta de la Pro TV ar fi divorțat de Olivia Steer. Ruptura maritală ar fi avut loc după 22 de ani de mariaj. Vezi AICI cum a început povestea lor de dragoste.

„Copiii nu mai sunt copii! (n.r. râde) Amândoi sunt mai înalți decât mine. Am fost cu ei la kite, abia ne-am întors. Am început anul trecut și ei sunt cu mult în fața mea”, a spus Andi Moisescu pentru CANCAN.

Andi Moisescu: „Marele meu păcat este că am grijă să îmi ocup imediat timpul”

De altfel, tot în cadrul interviului, juratul de la Pro TV a vorbit despre noul sezon al emisiunii „Românii au Talent”, dar și despre cât de mult timp și efort investește în cariera sa. Fiind o fire perfecționistă, Andi Moisescu a mărturisit că privește emisiunile în care a luat parte, analizând, cu un ochi critic, fiecare apariție.

„De fiecare dată când am ocazia, mă uit la mine. Vreau să văd dacă pot corecta ceva. Sunt sever cu mine, altfel n-aș putea să fac pași înainte. Fac orice efort e nevoie, inclusiv acela de a mă privi, chiar dacă la început era foarte greu.

Marele meu păcat este că am grijă să îmi ocup imediat timpul. (…) Am avut o discuție despre câte linii de business avem, și mi-am dat seama că sunt peste 7. Sunt situații în care unele lucruri nu le fac pentru că nu mai am unde să le strecor în agendă. Îmi aduc aminte că atunci când am început meseria asta aveam destul de mult timp liber și mă stresa acest lucru. Și mi-am dorit să vină ziua când voi fugi de la una la alta. Mi-am dorit cu atâta putere, că s-a și întâmplat!”, a mai spus el.

Autorul recomandă:

FOTO / Andi Moisescu a fost PĂRĂSIT de tatăl său la 4 ani. ”M-am împăcat de mult cu ideea”

FOTO / Andi Moisescu, despre mama sa. ”Am avut ani de zile în care am fost DEPARTE unul de celălalt”

Câte CLASE are „Jaguarul” de la Insula Iubirii 2025? Bilețelul de dragoste cu greșeli gramaticale scris pentru Ionela a devenit viral

FOTO / Andreea Antonescu, despre cel mai greu moment din viața ei. ”Acel eveniment este singurul care m-a DOBORÂT”

Sursă foto: capturi video YouTube