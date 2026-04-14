Lidia Buble și Răzvan Simion au ajuns în instanță, la 6 ani de la despărțire. Conflict financiar între cei doi foști iubiți

Lidia Buble (32 de ani) și Răzvan Simion (45 de ani) s-au despărțit în anul 2020. Acum, la circa 6 ani distanță de la momentul separării, artista l-a dat în judecată pe fostul partener de viață. Între cei doi este un conflict financiar. Vezi mai jos detaliile.

La începutului lunii iunie 2020, Răzvan Simion avea să confirme separarea de artista Lidia Buble. Pe rețelele de socializare, prezentatorul TV a postat un mesaj emoționant. El spusese, la vremea respectivă, că va continua să-i fie manager și prieten. Cei doi au avut o relație de 5 ani. Vezi AICI mesajul lui Răzvan Simion.  Situația, însă, pare să nu fi rămas la fel de „liniștită”, căci artista a decis să îl dea în judecată pe fostul partener, arată CANCAN.

Lidia Buble

Lidia Buble l-a dat în judecată pe Răzvan Simion

Este un real conflict financiar între cei doi foști parteneri. Acum, Lidia Buble l-a acționat în instanță pe Răzvan Simion, precum și firma sa, Vânătorii de Zmeie SRL. Ea cere explicații financiare pentru felul în care fostul iubit i-ar fi gestionat o parte din contractele artistice și de imagine, notează CANCAN.

„Reclamanta (n.r. Lidia Buble) prin avocat dând lămuriri instanţei arată că între reclamantă şi pârâtul (n.r. Răzvan Simion) persoană fizică relaţia nu a fost una pur profesională, aceştia au fost parteneri de cuplu câtiva ani buni şi în această calitate au luat decizia de a colabora şi pe plan profesional.

Contractele pentru publicitate nu ştie exact de cine au fost semnate pentru că ele nu au ajuns fizic niciodată la reclamantă, aceasta a prestat serviciile şi a participat la campaniile respective fără ca documentele în sine să îi fie puse la dispoziţie de către pârâtul persoană fizică.

Cel mai probabil, aşa cum este practica întregii industrii, sunt semnate de ea în nume propriu prin reprezentant, aşa cum este semnat şi contractul cu Cat Music pentru că totdeauna sunt implicate cesiuni de drepturi de interpretare şi de imagine şi, atunci, pentru a se realiza acest transfer din patrimoniul persoanei care le deţine şi întotdeauna persoana fizică practica este să fie semnate de persoană fizică, aşadar şansele ca aceste contracte să fie încheiate pe persoană fizică, statistic vorbind sunt de 99,99%. Revine şi arată că acele contracte la care face referire nu au ajuns niciodată la reclamantă, nici măcar în copie”, susține avocatul cântăreței.

Răspunsul lui Răzvan Simion

Prezentatorul TV a precizat că fosta iubită și-ar fi derulat activitatea prin propria societate. De altfel, artista a solicitat să fie efectuată o expertiză contabilă complexă asupra banilor încasați de firma respectivă din anul 2017 până în prezent. Fostul ei partener, Răzvan Simion, a susținut că nu ar exista o evidență clară pentru fiecare proiect. Însă, ar exista o centralizare generală a cheltuielilor. Prezentatorul TV invocase și cheltuieli de mii de euro ale facturilor de telefonie mobilă. Aceste facturi ar fi fost generate, potrivit lui, de fosta sa iubită, în străinătate. Următorul termen dat de instanță este 8 septembrie 2026. Prezentatorul TV și-ar fi cerut „secretizarea” dosarului, numele său nemaifiind vizibil public pe portalul de justiție.

„Reprezentantul pârâților, având cuvântul în replică, menționează că nu există o fișă de calcul pe fiecare producție artistică, fiind făcut un calcul și o centralizare a cheltuielilor. Mai arată că există pe aceste facturi justificative numele reclamantei deci, se pot lua în considerare și acestea.

La interpelarea Tribunalului arată că nu se referă doar la cele depuse la acest termen ci și la cheltuieli cu telefonia mobilă spre exemplu (facturi de 5.000 de euro pentru convorbiri în străinătate, efectuate de reclamantă). Precizează că față de cuantumul acestor cheltuieli trebuie ținut cont de acestea”, a explicat în fața instanței avocatul prezentatorului.

Mediafax
Imaginea AI cu Trump în ipostază de Iisus, criticată dur. Reacții din partea vedetelor și a Bisericii
Digi24
Hainele și nu pozele nud ale consulului Ucrainei în Republica Dominicană au dus la concedierea ei. Ce a purtat Victoria Iakimova
Cancan.ro
Cu cine a plecat Rareș Cojoc în vacanță, după ce a făcut Paștele cu Andreea Popescu: 'Doar noi doi'
Prosport.ro
FOTO. Mihaela Buzărnescu, apariție senzuală în costum de baie! Cum arată la 37 de ani
Adevarul
Fostul șef al diplomației ungare, Peter Szijjártó, a dispărut total din spaţiul public după înfrângerea lui Viktor Orban
Mediafax
Fritz: Suntem în relații bune cu președintele României. Vom vedea în 20 aprilie ce face PSD
Click
Două zodii intră într-o nouă etapă de viață. Luna Nouă din 17 aprilie le rescrie destinul
Digi24
„Super El Nino” amenință întreaga planetă. Experții avertizează că ar putea fi „cel mai puternic din ultimii 140 de ani”
Cancan.ro
Câți bani cere Codruța Filip pentru a cânta 50 de minute la nunta ta acum, după ce a rămas fără Valentin Sanfira
Ce se întâmplă doctore
Daniela Gyorfi a trecut prin mai multe transformări estetice. Cum arăta înainte vedeta: „Sunt o femeie asumată…
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Promotor.ro
Video | O femeie a vrut să-și prindă soțul în flagrant și a făcut un gest nebunesc în trafic
Descopera.ro
Cine a orchestrat intrarea României în Primul Război Mondial?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ: – Nu îmi place că te culci cu soția mea!
Descopera.ro
Test de cultură generală. Care este diferența dintre antropologie și sociologie?
INEDIT Mașina lui Michael Schumacher, scoasă la vânzare. Ce preț are Mercedes-Benz SLK 230 Kompressor, cu 135.000 kilometri la bord și fără accidente
13:14
Mașina lui Michael Schumacher, scoasă la vânzare. Ce preț are Mercedes-Benz SLK 230 Kompressor, cu 135.000 kilometri la bord și fără accidente
MESAJ Familia lui Mircea Lucescu, scrisoare deschisă după dispariția marelui antrenor: ”Am simțit ceva ce nu credeam posibil”
13:12
Familia lui Mircea Lucescu, scrisoare deschisă după dispariția marelui antrenor: ”Am simțit ceva ce nu credeam posibil”
ACTUALITATE Ce spune Vlad Baltazar despre Bogdan „Topcanezu”: „S-a năpustit pe românii din Paris și a început să le ceară bani”
13:00
Ce spune Vlad Baltazar despre Bogdan „Topcanezu”: „S-a năpustit pe românii din Paris și a început să le ceară bani”
CONTROVERSĂ Ursula von der Leyen vrea să renunțe la dreptul de veto în deciziile de politică externă ale UE. Care este motivul
12:58
Ursula von der Leyen vrea să renunțe la dreptul de veto în deciziile de politică externă ale UE. Care este motivul
ECONOMIE Cât câștigă săptămânal un pakistanez ca livrator de mâncare în Constanța. „Nu mă plâng”
12:49
Cât câștigă săptămânal un pakistanez ca livrator de mâncare în Constanța. „Nu mă plâng”
TEHNOLOGIE De ce noul model de AI al Anthropic este considerat prea periculos pentru a fi lansat
12:45
De ce noul model de AI al Anthropic este considerat prea periculos pentru a fi lansat

