Lidia Buble și Răzvan Simion au ajuns în instanță, la 6 ani de la despărțire. Conflict financiar între cei doi foști iubiți

Lidia Buble (32 de ani) și Răzvan Simion (45 de ani) s-au despărțit în anul 2020. Acum, la circa 6 ani distanță de la momentul separării, artista l-a dat în judecată pe fostul partener de viață. Între cei doi este un conflict financiar. Vezi mai jos detaliile.

La începutului lunii iunie 2020, Răzvan Simion avea să confirme separarea de artista Lidia Buble. Pe rețelele de socializare, prezentatorul TV a postat un mesaj emoționant. El spusese, la vremea respectivă, că va continua să-i fie manager și prieten. Cei doi au avut o relație de 5 ani. Vezi AICI mesajul lui Răzvan Simion. Situația, însă, pare să nu fi rămas la fel de „liniștită”, căci artista a decis să îl dea în judecată pe fostul partener, arată CANCAN.

Lidia Buble l-a dat în judecată pe Răzvan Simion

Este un real conflict financiar între cei doi foști parteneri. Acum, Lidia Buble l-a acționat în instanță pe Răzvan Simion, precum și firma sa, Vânătorii de Zmeie SRL. Ea cere explicații financiare pentru felul în care fostul iubit i-ar fi gestionat o parte din contractele artistice și de imagine, notează CANCAN.

„Reclamanta (n.r. Lidia Buble) prin avocat dând lămuriri instanţei arată că între reclamantă şi pârâtul (n.r. Răzvan Simion) persoană fizică relaţia nu a fost una pur profesională, aceştia au fost parteneri de cuplu câtiva ani buni şi în această calitate au luat decizia de a colabora şi pe plan profesional. Contractele pentru publicitate nu ştie exact de cine au fost semnate pentru că ele nu au ajuns fizic niciodată la reclamantă, aceasta a prestat serviciile şi a participat la campaniile respective fără ca documentele în sine să îi fie puse la dispoziţie de către pârâtul persoană fizică. Cel mai probabil, aşa cum este practica întregii industrii, sunt semnate de ea în nume propriu prin reprezentant, aşa cum este semnat şi contractul cu Cat Music pentru că totdeauna sunt implicate cesiuni de drepturi de interpretare şi de imagine şi, atunci, pentru a se realiza acest transfer din patrimoniul persoanei care le deţine şi întotdeauna persoana fizică practica este să fie semnate de persoană fizică, aşadar şansele ca aceste contracte să fie încheiate pe persoană fizică, statistic vorbind sunt de 99,99%. Revine şi arată că acele contracte la care face referire nu au ajuns niciodată la reclamantă, nici măcar în copie”, susține avocatul cântăreței.

Răspunsul lui Răzvan Simion

Prezentatorul TV a precizat că fosta iubită și-ar fi derulat activitatea prin propria societate. De altfel, artista a solicitat să fie efectuată o expertiză contabilă complexă asupra banilor încasați de firma respectivă din anul 2017 până în prezent. Fostul ei partener, Răzvan Simion, a susținut că nu ar exista o evidență clară pentru fiecare proiect. Însă, ar exista o centralizare generală a cheltuielilor. Prezentatorul TV invocase și cheltuieli de mii de euro ale facturilor de telefonie mobilă. Aceste facturi ar fi fost generate, potrivit lui, de fosta sa iubită, în străinătate. Următorul termen dat de instanță este 8 septembrie 2026. Prezentatorul TV și-ar fi cerut „secretizarea” dosarului, numele său nemaifiind vizibil public pe portalul de justiție.

„Reprezentantul pârâților, având cuvântul în replică, menționează că nu există o fișă de calcul pe fiecare producție artistică, fiind făcut un calcul și o centralizare a cheltuielilor. Mai arată că există pe aceste facturi justificative numele reclamantei deci, se pot lua în considerare și acestea.

La interpelarea Tribunalului arată că nu se referă doar la cele depuse la acest termen ci și la cheltuieli cu telefonia mobilă spre exemplu (facturi de 5.000 de euro pentru convorbiri în străinătate, efectuate de reclamantă). Precizează că față de cuantumul acestor cheltuieli trebuie ținut cont de acestea”, a explicat în fața instanței avocatul prezentatorului.

Autorul recomandă:

