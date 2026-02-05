Ce stil de viață are Lidia Buble. ”Alergiile alimentare m-au determinat să adopt un regim de la care încerc să nu mă abat”

Lidia Buble, în vârstă de 32 de ani, a explicat care este stilul său de viață, mărturisind că alergiile alimentare au determinat-o să adopte un anumit regim.



Lidia Buble a mărturisit că a adoptat un regim alimentar de la care nu se abate din cauza alergiilor alimentare pe care le are.

Artista a dezvăluit că are totuși anumite preparate la care nu poate renunța.

Ce stil de viață are Lidia Buble. ”Nu îl percep ca pe o restricție”

”Alergiile alimentare m-au determinat să adopt un regim de la care încerc să nu mă abat: mănânc pește, fructe de mare, carne slabă, alături de salată, orez, ouă sau avocado, iar când ajung acasă, nimic nu se compară cu supa cu fidea a mamei. Regimul pe care îl urmez se potrivește cu lucrurile care îmi plac, așa că nu îl percep ca pe o restricție, ci ca pe un stil de viață care mi se potrivește”, a detaliat Lidia Buble pentru revista Viva.

”Da, o mănânc (n.r. zacuscă) ori de câte ori am poftă. Acasă am un dulap doar al meu, cu mici plăceri culinare „vinovate’, însă nu fac excese. Neimpunându-mi restricții, nu simt nevoia să mănânc prea mult”, a adăugat vedeta.

Artista a explicat că și sportul are un rol important în viața ei. de altfel, aceasta a absolvit Liceul Național Sportiv ”Cetate” din Deva, unde a practicat gimnastică aerobică și atletism:

”Sportul a jucat și joacă în continuare un rol foarte important în viața mea. M-a învățat disciplina, de la alimentație și programul de somn, până la organizarea timpului și mișcare. De fapt, pot spune că am un „as în mânecă’, pentru că încă din școală am învățat cum să am grijă atât de corpul meu, cât și de mintea mea. Sportul mi-a format un spirit competitiv sănătos și m-a învățat și să pierd, lucruri care m-au ajutat enorm în cariera mea de artist, unde perseverența și echilibrul sunt esențiale”.

Lidia Buble se iubește cu Horațiu Nicolau

Lidia Buble provine dintr-o familie numeroasă, cu mulți copii – 11. Cântăreața are 4 surori, Dana, Estera, Diana și Lorena, și 6 frați, Simion, Corneliu, Beniamin, Daniel, Iosif și Elisei.

În ceea ce privește viața sentimentală, după despărțirea de Răzvan Simion, Lidia Buble a mai fost implicată într-o relație ulterior, iar de ceva vreme formează un cuplu cu Horațiu Nicolau.