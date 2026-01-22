Ce spune Lidia Buble despre căsătorie și copii. ”Asta rămâne, pentru mine, esența oricărei legături”

Lidia Buble, în vârstă de 32 de ani, a făcut declarații despre căsătorie și copii, dar și despre relația sentimentală pe care o are în prezent.
Lidia Buble provine dintr-o familie numeroasă, cu mulți copii – 11. Cântăreața are 4 surori, Dana, Estera, Diana și Lorena, și 6 frați, Simion, Corneliu, Beniamin, Daniel, Iosif și Elisei.
În ceea ce privește viața sentimentală, după despărțirea de Răzvan Simion, Lidia Buble a mai fost implicată într-o relație. iar de ceva vreme formează un cuplu cu Horațiu Nicolau. Despre relația cu acesta, dar și despre căsătorie și despre eventualitatea de a deveni mămică a făcut artista declarații pentru revista Viva.
”Privindu-i pe părinții mei, am învățat cât de important este să ai alături un partener care te susține și te completează, iar asta rămâne, pentru mine, esența oricărei legături”, a spus Lidia Buble despre căsătorie.
În ceea ce privește posibilitatea de a deveni mămică, artista a mărtrisit că deocamdată rolul de mătuță i se potrivește foarte bine:
”În acest moment, rolul de „mătușă” mi se potrivește perfect: nepoții mă iubesc pentru că mă joc cu ei și mă las prinsă în lumea lor, iar mămicile mă apreciază pentru că le ofer un mic moment de respiro”.
Vedeta a vorbit și despre viața sa sentimentală din prezent:
”Sunt bine și liniștită, iar asta spune tot. Cred că, atunci când lucrurile sunt așezate, nu simți nevoia să le expui foarte mult. Trăiesc o relație frumoasă, care mă echilibrează și mă inspiră, dar prefer să păstrez această parte a vieții mele într-un spațiu personal. Iubirea, pentru mine, se vede în starea de bine, în zâmbet și în muzica pe care o fac – acolo se spune, poate, cel mai mult despre ce simt. (…) Între noi totul este simplu, firesc și mă face să zâmbesc în fiecare zi”.