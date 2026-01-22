Ce spune Lidia Buble despre căsătorie și copii. ”Asta rămâne, pentru mine, esența oricărei legături”

Lidia Buble, în vârstă de 32 de ani, a făcut declarații despre căsătorie și copii, dar și despre relația sentimentală pe care o are în prezent.



Lidia Buble provine dintr-o familie numeroasă, cu mulți copii – 11. Cântăreața are 4 surori, Dana, Estera, Diana și Lorena, și 6 frați, Simion, Corneliu, Beniamin, Daniel, Iosif și Elisei.

În ceea ce privește viața sentimentală, după despărțirea de Răzvan Simion, Lidia Buble a mai fost implicată într-o relație. iar de ceva vreme formează un cuplu cu Horațiu Nicolau. Despre relația cu acesta, dar și despre căsătorie și despre eventualitatea de a deveni mămică a făcut artista declarații pentru revista Viva.

Ce spune Lidia Buble despre căsătorie și copii. ”Am învățat cât de important este să ai alături un partener care te susține și te completează”

”Privindu-i pe părinții mei, am învățat cât de important este să ai alături un partener care te susține și te completează, iar asta rămâne, pentru mine, esența oricărei legături”, a spus Lidia Buble despre căsătorie.

În ceea ce privește posibilitatea de a deveni mămică, artista a mărtrisit că deocamdată rolul de mătuță i se potrivește foarte bine:

”În acest moment, rolul de „mătușă” mi se potrivește perfect: nepoții mă iubesc pentru că mă joc cu ei și mă las prinsă în lumea lor, iar mămicile mă apreciază pentru că le ofer un mic moment de respiro”.

Vedeta a vorbit și despre viața sa sentimentală din prezent:

”Sunt bine și liniștită, iar asta spune tot. Cred că, atunci când lucrurile sunt așezate, nu simți nevoia să le expui foarte mult. Trăiesc o relație frumoasă, care mă echilibrează și mă inspiră, dar prefer să păstrez această parte a vieții mele într-un spațiu personal. Iubirea, pentru mine, se vede în starea de bine, în zâmbet și în muzica pe care o fac – acolo se spune, poate, cel mai mult despre ce simt. (…) Între noi totul este simplu, firesc și mă face să zâmbesc în fiecare zi”.