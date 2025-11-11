Prima pagină » Diverse » Showbiz » Mădălina Ghenea, apariție de milioane pe străzile Capitalei. Diva a plecat din hotel în papuci și cu bigudiurile pe cap

11 nov. 2025, 09:35, Showbiz
Mădălina Ghenea (38 de ani) a avut o apariție de milioane pe străzile Capitalei. Top modelul internațional a părăsit hotelul din urbea bucureșteană în papuci și cu bigudiurile pe cap. Imaginile sunt de senzație și pot fi „răsfoite” în galeria acestui articol. Mai jos se găsesc detaliile.

După ieșirea la MOSH (vezi AICI imagini tari), la ceas de seară, modelul internațional a fost văzut într-o nouă ipostază demnă de filmele hollywoodiene.

Mădălina Ghenea a fost surprinsă într-o ipostază „răvășitoare” pe străzile Capitalei. Top modelul internațional a părăsit InterContinental Athénée Palace, hotelul în care este cazată, iar paparazzi CANCAN au surprins-o în toată splendoarea. Îmbrăcată într-un palton de piele, cu ochii acoperiți de o pereche de ochelari negri și cu geanta pe braț, modelul a urcat într-un autoturism.

Până la urcarea în mașină, modelul a purtat o pereche de papuci albi specifici celor care sunt oferiți la cazare.

Elegantă chiar și cu bigudiurile pe cap și încălțată în papuci de hotel

Mădălina Ghenea, surprinsă cu bigudiuri pe cap / foto: CANCAN

Desigur, nu au lipsit nici bagajele din peisaj, iar românca în vârstă de 38 de ani s-a pregătit temeinic, pare-se, pentru o ședință foto pe cinste. De altfel, a avut un machiaj impecabil, așa cum se poate observa din fotografiile prezente în galeria articolului.

Vremea mohorâtă din București nu o intimidează pe româncă. În perioada în care majoritatea oamenilor poartă încălțăminte impermeabilă, ghete, cizme sau gumari, Mădălina Ghenea a ieșit sprintenă din hotel încălțată în papuci cu talpă subțire, de un alb impecabil. Precum o adevărată divă, a fost așteptată de un domn cu o umbrelă, până când a urcat pe bancheta din spate a mașinii.

Sursă foto: CANCAN / Mediafax Foto

