FOTO. Câte ANIMALE are Carmen Tănase. ”Acasă am 8 căței și restul pisici”

10 nov. 2025, 18:05, Actualitate
Actrița Carmen Tănase, în vârstă de 64 de ani, este mare iubitoare de animale. Artista are o grămadă de căței șio de pisici.

De ceva vreme, Carmen Tănase s-a mutat într-o localitate din apropiere de Buicurești. Artista are acolo foarte multe animale de companie.

Are 15 căței și pisici, dar se ocupă și de alte animale din localitatea unde stă.

Câte animale are Carmen Tănase. ”Ăia din sat cred că sunt vreo 25‑30 de câini, fără ai mei”

Carmen Tănase a explicat, pentru revista Unica, că mâncarea și vizitele la veterinar pentru animale sunt costisitoare.

”Da, da. E costisitor și nu numai asta. Ăștia sunt ai mei și sigur că lor de iau ce e mai bun, dar eu îi am pe toți din sat pentru că îi hrănesc. Pe toți. Ăia din sat cred că sunt vreo 25‑30 de câini, fără ai mei. Care sunt hrăniți zilnic. Acasă am 8 căței și restul pisici, peste 15 sunt, da”, a declarat actrița.

Vedeta a mărturisit că fiul său îi reproșează că a adunat prea multe animale.

”El stă la București, dar vine când sunt eu plecată două-trei zile în turneu, îl rog pe el să vină. Și a zis: „Bă, nene, nu se poate așa ceva! Adică ai depășit orice limită de bun simț. Nu mai discutăm, orice limită de toate felurile”. Patrupezii fac haos, dar eu îi stăpânesc. Eu știu să îi stăpânesc. Dar sunt singura care știe să-i stăpânească. Păi când urlu eu odată, știi cum sunt? Lipiți de pereți. Toți. Pentru că m-au învățat. Nu se poate dacă n-ai disciplină. Dar ei nu știu să-i stăpânească, nici fii-miu, nici doamna care mă ajută. Și atunci e haos, dacă nu știi. Haos”.

Carmen Tănase, o carieră de succes

Carmen Tănase este una dintre cele mai apreciate actrițe din România. De-a lungul anilor, acesta și-a cucerit publicul cu rolurile din filme, teatru și televiziune. În plan personal, Carmen Tănase a fost căsătorită cu Victor Parhon, în perioada 1989-2000, și este mama unui băiat. Actrița a rămas văduvă la vârsta de 39 de ani, atunci când soțul ei, Victor Parhon s-a stins din viață la începutul anilor 2000, și a avut grijă singură de fiul lor.

Carmen Tănase a jucat rolul Flăcăricăi în serialul de televiziune ”Inimă de țigan”, difuzat de postul de televiziune Pro TV, care s-a bucurat de foarte mare succes la public. De asemenea, vedeta a jucat acest rol și în serialele ”Regina” și ”State de România”.

Începând de anul acesta, Carmen Tănase este jurat la emisiunea ”Românii au talent”, de la Pro TV. Actrița l-a înlocuit la masa juriului pe Dragoș Bucur.

