FOTO. Loredana Groza se confesează. ”Am avut momente în care am simțit că wow, asta e chiar foarte GREU de purtat în spate”

10 nov. 2025, 11:30, Actualitate
Galerie Foto 20
Loredana Groza, în vârstă de 55 de ani, s-a confesat în cadrul unui podcast, unde a vorbit despre cariera sa pe scena muzicală.

Loredana Groza este una dintre cele mai apreciate artiste din industria muzicală din România. De-a lungul anilor, acesta a impresionat cu aparițiile sale, melodiile interpretate și cu ușurința cu care s-a adaptat tendințelor muzicale, dar și cu colaborările neașteptate.

Prezentă la podcastul lui Radu Țibulcă – „Vin de-o poveste”, Loredana Groza a vorbit despre cariera sa pe scena muzicală, dar și despre provocările de care a avut parte și despre cum a reușit să fie mereu altfel.

”Sunt artistă de când mă știu, mi-a plăcut să fac lucruri diferite, să mă dau în stambă, să nu-mi fie teamă că lumea mă judecă pentru că vreau să fiu altfel. N-am vrut să port uniformă, n-am vrut să fiu pusă într-o turmă în care toți să facem același lucru. Chiar dacă am avut de suferit din cauza asta, mi-am dorit întotdeauna să nu stau în tiparele pe care alții mi le-au impus sau clișee.

Îmi plac clișeele, dar trebuie să știi că sunt clișee și să știi să le folosești doar atunci când ai nevoie să atragi atenția cumva, pentru că oamenii sunt atenți și reacționează la clișee, sunt obișnuiți cu ele, dar pe lângă clișee trebuie să mai vii cu ceva, cu chestia aia care e a ta și care îți dă personalitatea și parfumul persona”, a mărturisit Loredana Groza, potrivit okmagazine.ro.

Loredana Groza se confesează. ”M-a ajutat foarte mult să-mi exprim aceste sentimente de fericire, de dragoste, de tristețe, de însingurare, pentru că am trecut prin tot felul de sentimente în viața asta”

Loredana Groza a explicat că a învățat singură să compună melodii și să scrie versurie pentru acestea, cântecele sale fiind o modalitate de a se elibera de toate provocările prin care a trecut.

”Uneori mă gândesc, stai puțin, călătoria asta când a început? Prin câte furtuni, cutremure, regimuri politice am trecut? Nici nu pot să mă gândesc prin câte am trecut și prin ce lucruri neașteptate, și bune, și rele, și incredibile, dar și copleșitor sau greu de dus. Am avut momente în care am simțit că wow, asta e chiar foarte greu de purtat în spate! Și totuși am găsit întotdeauna energia și puterea să mă regăsesc, să mă reinventez, să mă ducă înspre o direcție în care sufletul meu și inspirația, instinctul m-au dus”, a mai declarat Loredana la podcastul respectiv.

”N-am făcut nicio școală în sensul ăsta, să zici că m-am dus la Berkley și m-au învățat să scriu cele mai frumoase cântece sau să compun sau să scriu versuri. Am învățat singură să scriu versuri, să compun cântece. M-a ajutat foarte mult să-mi exprim aceste sentimente de fericire, de dragoste, de tristețe, de însingurare, pentru că am trecut prin tot felul de sentimente în viața asta și de cele mai multe ori cântecele au fost instrumentele mele de a mă elibera de aceste greutăți sau bucurii și au rămas acolo, ca un fel de jurnal codat – pentru că într-un cântec spui anumite povești din viața ta, părticele din ele sau din viața altora pe care i-ai întâlnit și le combini într-un fel de mojar magic în așa fel încât în cântecele alea să se regăsească cât mai mulți oameni”, a încheiat artista.

