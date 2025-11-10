FOTO. Ce planuri are Monica Bîrlădeanu de SĂRBĂTORI. ”Cu mai puțin zgomot”

Monica Bîrlădeanu, în vârstă de 46 de ani, a dezvăluit ce planuri are pentru anul acesta, de sărbătorile de iarnă.

Anul acesta, de sărbătorile de iarnă, Monica Bîrlădeanu își dorește mai multă liniște și să stea mai mult timp alături de familia sa.

”Anul acesta mi-aș dori un Crăciun mai liniștit, cu mai puțin zgomot, și mai mult timp de stat acasă. Mi se pare că ritmul în care trăim lasă prea puțin loc pentru tihnă și recunoștință. Vreau să fiu cu cei dragi, să gătesc, să ascult colinde și să nu pun niciun ceas să sune dimineața”, a declarat actrița pentru tvmania.ro.

Vedeta a spus și ce își dorește pentru anul 2026:

”Să am curaj. Curaj să spun „nu” acolo unde trebuie, să aleg proiectele care mă reprezintă, să mă bucur de prezent fără teama că pierd ceva. Mi-aș dori un an cu sens, cu oameni frumoși și cu momente care contează, nu doar care se adună”.

Monica Bîrlădeanu e măritată cu Valeriu Gheorghiță

Monica Bîrlădeanu este o cunoscută actriță. De asemenea, a fost și prezentatoare TV. După succesul din televiziunea românească, a decis să se mute la Los Angeles în 2003, unde a studiat televiziune și actorie, reușind să-și construiască o carieră internațională în film, fiind cunoscută și sub numele americanizat Monica Dean.

În luna octombrie a anului 2024, Monica Bîrlădeanu s-a căsătorit cu Valeriu Gheorghiță, fost coordonator al al Campaniei Naționale de Vaccinare Anti-COVID-19.