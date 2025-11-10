FOTO. Cum se înțelege Vlăduța Lupău cu SOACRA sa. ”Încercăm să le depășim”

Vlăduța Lupău, în vârstă de 34 de ani, a dezvăluit cum se înțelege cu soacra sa, cea care o ajută și cu cei doi copii pe care artista îi are.



Vlăduța Lupău este una dintre cele mai îndrăgite artiste din muzica populară. Vlăduța Lupău este căsătorită cu Adrian Rus din anul 2019. Artista are doi copii – Iair și Isaia.

Vlăduța Lupău are un ajutor de nădejde în soacra sa, care se ocupă de copii când artista este plecată. Cântăreața a dezvăluit, pentru revista Viva, ce relație are cu soacra sa.

Cum se înțelege Vlăduța Lupău cu soacra sa. ”Mai sunt mici discuții”

”Mă înțeleg bine cu soacra mea, îți dai seama că mai sunt mici discuții, dar încercăm să le depășim și, ce să zic, ea ne ajută. În prima parte a zilei o ajută pe cumnata mea, iar de la trei până seara e la noi. Biata de ea, e în două schimburi. Lumea crede că vine doar la mine, dar o ajută și pe cumnata mea. Și mai avem o doamnă care ne ajută dimineața, când trebuie să plecăm undeva”, a declarat Vlăduța Lupău.

”Cred că am totuși un echilibru și un sprijin foarte bun de acasă. Când sunt acasă, mă focusez doar pe copii și pe familie, mă joc, mă pun în patru labe, mă prostesc cu Iair și Isaia, mă trântesc cu ei, mă fac SpiderMan, toate personajele și nebuniile… În schimb, când plec de acasă, PLEC! Îi urmăresc pe cameră, vorbesc cu ei, dar încerc să mă și deconectez, nu plâng după ei, și mă gândesc la treburile mele. Știu că au rămas pe mâini bune, că totul e în regulă, iar eu îmi fac treaba cât de bine pot. Iar legat de proiecte, încerc să mi le pregătesc tot timpul noaptea sau când ei nu sunt acasă. Când am de pregătit campanii de promovare sau filmări, o fac când sunt ei la grădiniță sau noaptea”, a mai spus artista.