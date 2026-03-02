Prima pagină » Diverse » Showbiz » Shakira a susținut un concert gratuit în fața a 400.000 de persoane, în Mexic. „Este un vis”

Shakira a susținut un concert gratuit în fața a 400.000 de persoane, în Mexic. „Este un vis”

02 mart. 2026, 23:50, Showbiz
Shakira a susținut un concert gratuit în fața a 400.000 de persoane, în Mexic. „Este un vis”

Shakira (49 de ani) a susținut un concert gratuit în fața a 400.000 de persoane, Piaţa Zocalo din Ciudad de Mexico. Momentul artistic a avut loc în cursul serii de duminică, 1 martie 2026, iar solista a menționat că a fost un „vis”. A fost un număr record de spectatori pentru un concert desfăşurat în locul respectiv.

Shakira a susținut un moment artistic în fața a sute de mii de persoane, gratuit, în Piața Zocalo din Ciudad de Mexico. Bucuria a fost uriașă pentru spectatori, iar solista în vârstă de 49 de ani a relevat că totul a fost „un vis”. Cântăreața a susținut cel de-al doilea concert al său în acest loc încărcat de istorie și edificii.

„Este un vis. Cât de poetic să vezi acest loc atât de plin de oameni”, a spus artista, scrie Agerpres care citează DPA.

Shakira, în Mexic

Shakira a animat Piața Zocalo

Bucuria de a o revedea pe artistă a fost atât de mare încât mulți spectatori au sosit cu ore înainte de începerea spectacolului. Și Clara Brugada, primarul din Mexico City, a ținut să transmită un mesaj cu această ocazie: „Inimile noastre bat încă mai repede după ce am trăit aseară! (n.r. Piața a fost) plină de magie, muzică şi o energie incredibilă”.

În data de 2 mai 2026, Shakira va susține un concert gratuit pe plaja Copacabana din Rio de Janeiro. Tot acolo, Lady Gaga a înregistrat un record, și anume circa 2,5 milioane de oameni au asistat la spectacolul ei.

Autorul recomandă:

Sursă foto: Mediafax Foto

Recomandarea video

Mediafax
Războiul din Orientul Mijlociu degenerează: Iran și Israelul se bombardează tot mai puternic. Prețul petrolului crește cu 10%,
Digi24
„Și pietrele mă cunosc în Strâmtoarea Ormuz”. Ce îl îngrijorează pe fostul comandant de vas Traian Băsescu, după atacarea Iran
Cancan.ro
Cum a reușit Viorel Dejeu, un medic chirurg, să plece din Dubai: 'Informație care poate ajuta!'
Prosport.ro
Olivia, apariție în bikini: „A arătat aproape tot”
Adevarul
Imperiul secret de 95 de miliarde de dolari al ayatollahului Khamenei. Cum a confiscat mii de case și a făcut avere din suferința iranienilor
Mediafax
Avertismentul lui Bogdan Chirițoiu pentru benzinari: „Nu am vrea să vedem comercianți care profită de contextul internațional pentru a crește suplimentar prețurile în mod nejustificat”
Click
Clătite de post pufoase cu apă minerală. Rețetă rapidă, economică și delicioasă
Digi24
Asasinarea ayatollahului: camere de trafic piratate, sabotarea comunicațiilor și o cârtiță CIA i-au pecetluit soarta lui Khamenei
Cancan.ro
DOLIU în politică! A murit consilierul județean Camelia Ciornia
Ce se întâmplă doctore
Cum arată acum Alexandra Dinu, prima soție a lui Adrian Mutu, la 45 de ani. Imagini rare cu blondina!
Ciao.ro
Inna, Delia sau Gina Pistol, poze pe care le-ar vrea șterse! Ipostaze stânjenitoare în public
Promotor.ro
Limuzina primită de Ceaușescu de la ultimul Șah al Iranului, vândută cu o sumă record. Cum arată și ce dotări are
Descopera.ro
Din ce este făcută coaja de ou?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. O tipă e în pat cu noul iubit: – E prima oară când fac asta, nu vreau să-ți faci o părere proastă despre mine...
Descopera.ro
Un șofer a avut șocul vieții atunci când a aflat cât trebuie să plătească pentru un bec la mașina sa

Cele mai noi

Trimite acest link pe