Shakira a susținut un concert gratuit în fața a 400.000 de persoane, în Mexic. „Este un vis”

Shakira a susținut un moment artistic în fața a sute de mii de persoane, gratuit, în Piața Zocalo din Ciudad de Mexico. Bucuria a fost uriașă pentru spectatori, iar solista în vârstă de 49 de ani a relevat că totul a fost „un vis”. Cântăreața a susținut cel de-al doilea concert al său în acest loc încărcat de istorie și edificii.

„Este un vis. Cât de poetic să vezi acest loc atât de plin de oameni”, a spus artista, scrie Agerpres care citează DPA.

Shakira a animat Piața Zocalo

Bucuria de a o revedea pe artistă a fost atât de mare încât mulți spectatori au sosit cu ore înainte de începerea spectacolului. Și Clara Brugada, primarul din Mexico City, a ținut să transmită un mesaj cu această ocazie: „Inimile noastre bat încă mai repede după ce am trăit aseară! (n.r. Piața a fost) plină de magie, muzică şi o energie incredibilă”.

În data de 2 mai 2026, Shakira va susține un concert gratuit pe plaja Copacabana din Rio de Janeiro. Tot acolo, Lady Gaga a înregistrat un record, și anume circa 2,5 milioane de oameni au asistat la spectacolul ei.

