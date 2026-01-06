De la cine a primit Mihai Trăistariu loc de veci. ”Eu visez că mă voi criogena și că voi trăi în viitor”

Mihai Trăistariu, în vârstă de 49 de ani, a dezvăluit că primit un loc de veci de la fostul primar din Piatra Neamț.

Mihai Trăistariu a primit, în urmă cu mulți ani, un loc de veci în cimitirul din Piatra Neamț. Cel care i l-a dat a fost primarul de la acea vreme – Gheorghe Ștefan ”Pinalti”, după ce artistul a fost numit ”cetățean de onoare”.

”Prin anul 2009, când primarul de atunci, „Pinalti”, m-a făcut „Cetățean de onoare al orașului Piatra Neamț”, el mi-a oferit un teren de 500 de metri, undeva, la marginea orașului, nu l-am reperat până acum, mă voi interesa, dar și un loc de veci, acolo, în cimitir. Însă eu visez că mă voi criogena și că voi trăi în viitor. Nu mă gândesc la moarte, eu vreau să fiu nemuritor. Am mai primit, tot atunci, și gratuitate pe toate mijloacele de transport în comun. Deci, dacă mă mut în Piatra-Neamț, la bătrânețe, voi fi un pensionar care se va plimbă moca, în orice direcție. Tot este ceva, până la urmă”, a declarat Mihai Trăistariu pentru click.ro.

Pentru aceeași sursă, solistul a dezvăluit că ar vrea să își deschidă un centru de sănătate și geriatrie.

Mihai Trăistariu a cunoscut succesul cu trupa Valahia

Mihai Trăistariu a cunoscut faima în urmă cu ani, când făcea parte din trupa Valahia, una dintre cele mai dîndrpgite formații de pe scena artistică din România de la sfârșitul anilor ’90, după care a urmat o carieră solo.

A reprezentat cu succes România la Eurovision. În 2006, Mihai Trăistariu a reprezentat România la concursul muzical internațional Eurovision și a reușit să se claseze pe locul patru în clasamentul final cu piesa ”Tornero”.