Donald Trump se așteaptă ca SUA să conducă Venezuela pentru o perioadă lungă de timp: „Doar timpul va spune” cât va dura situația

Donald Trump a declarat miercuri seara că Statele Unite se așteaptă să conducă Venezuela și să exploateze rezervele sale uriașe de petrol pentru o perioadă îndelungată. Într-un interviu amplu acordat The New York Times, președintele american a spus că nu există un termen clar și că „doar timpul va spune” cât va dura această situație.

Trump a afirmat că actualul guvern interimar de la Caracas, format din foști apropiați ai lui Nicolas Maduro, aflat acum în închisoare, cooperează complet cu Washingtonul.

„Ne dau tot ce considerăm necesar”, a spus el, subliniind că SUA vor reconstrui Venezuela „într-un mod foarte profitabil”.

Potrivit președintelui, planul include folosirea petrolului venezuelean pentru a reduce prețurile globale și pentru a genera venituri atât pentru Statele Unite, cât și pentru Venezuela.

El a recunoscut însă că refacerea sectorului petrolier va dura ani, după o perioadă lungă de neglijență și sancțiuni.

SUA vor să preia controlul asupra petrolului din Venezuela pe termen nedeterminat

Declarațiile vin la scurt timp după ce administrația americană a anunțat că intenționează să preia controlul asupra vânzării petrolului venezuelean pe termen nedeterminat.

Secretarul de stat Marco Rubio a prezentat Congresului un plan în trei etape. Republicanii au susținut în mare parte direcția aleasă, în timp ce democrații avertizează asupra unui angajament internațional de durată, fără o bază legală clară.

Întrebat cât timp va rămâne SUA la conducerea politică a Venezuelei, Trump a respins variantele de câteva luni sau un an.

„Aș spune mult mai mult”, a răspuns el.

În timpul interviului, Gustavo Petro, președintele Columbiei, l-a sunat pe Trump

În timpul interviului din Biroul Oval, discuția a fost întreruptă de un apel telefonic de la președintele Columbiei, Gustavo Petro. Momentul a venit la doar câteva zile după ce Trump amenințase public Columbia, din cauza rolului său în traficul de cocaină din regiune.

Trump le-a cerut jurnaliștilor de la The New York Times să rămână în birou pe durata convorbirii, cu condiția ca discuția să fie off the record. În încăpere se aflau și vicepreședintele JD Vance, alături de secretarul de stat Marco Rubio, care au părăsit biroul după încheierea apelului.

Convorbirea cu Petro a durat aproximativ o oră și a părut să reducă tensiunile dintre cele două țări. După apel, Trump a dictat un mesaj pentru rețelele sociale, în care a spus că liderul columbian a sunat „pentru a explica situația drogurilor” provenite din laboratoarele de cocaină din zonele rurale ale Columbiei. Tot atunci, Trump a afirmat că l-a invitat pe Petro la Washington.

Capturarea lui Maduro, un succes major

Președintele american s-a arătat mândru de operațiunea care a dus la capturarea lui Maduro, pe care a descris-o drept un succes major. El a spus că SUA au început deja să obțină profit din petrolul venezuelean aflat anterior sub sancțiuni, și a menționat un acord pentru 30 până la 50 de milioane de barili de țiței.

Trump a spus și că ar dori să viziteze Venezuela la un moment dat.

„Cred că la un moment dat va fi sigur (n.r. să meargă în Venezuela)”, a spus el.

