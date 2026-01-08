Prima pagină » Știri externe » Donald Trump se așteaptă ca SUA să conducă Venezuela pentru o perioadă lungă de timp: „Doar timpul va spune” cât va dura situația

Donald Trump se așteaptă ca SUA să conducă Venezuela pentru o perioadă lungă de timp: „Doar timpul va spune” cât va dura situația

08 ian. 2026, 10:33, Știri externe
Donald Trump se așteaptă ca SUA să conducă Venezuela pentru o perioadă lungă de timp: „Doar timpul va spune” cât va dura situația

Donald Trump a declarat miercuri seara că Statele Unite se așteaptă să conducă Venezuela și să exploateze rezervele sale uriașe de petrol pentru o perioadă îndelungată. Într-un interviu amplu acordat The New York Times, președintele american a spus că nu există un termen clar și că „doar timpul va spune” cât va dura această situație.

Trump a afirmat că actualul guvern interimar de la Caracas, format din foști apropiați ai lui Nicolas Maduro, aflat acum în închisoare, cooperează complet cu Washingtonul.

„Ne dau tot ce considerăm necesar”, a spus el, subliniind că SUA vor reconstrui Venezuela „într-un mod foarte profitabil”.

Potrivit președintelui, planul include folosirea petrolului venezuelean pentru a reduce prețurile globale și pentru a genera venituri atât pentru Statele Unite, cât și pentru Venezuela.

El a recunoscut însă că refacerea sectorului petrolier va dura ani, după o perioadă lungă de neglijență și sancțiuni.

SUA vor să preia controlul asupra petrolului din Venezuela pe termen nedeterminat

Declarațiile vin la scurt timp după ce administrația americană a anunțat că intenționează să preia controlul asupra vânzării petrolului venezuelean pe termen nedeterminat.

Secretarul de stat Marco Rubio a prezentat Congresului un plan în trei etape. Republicanii au susținut în mare parte direcția aleasă, în timp ce democrații avertizează asupra unui angajament internațional de durată, fără o bază legală clară.

Întrebat cât timp va rămâne SUA la conducerea politică a Venezuelei, Trump a respins variantele de câteva luni sau un an.

„Aș spune mult mai mult”, a răspuns el.

În timpul interviului, Gustavo Petro, președintele Columbiei, l-a sunat pe Trump

Sursa: The New York Times

În timpul interviului din Biroul Oval, discuția a fost întreruptă de un apel telefonic de la președintele Columbiei, Gustavo Petro. Momentul a venit la doar câteva zile după ce Trump amenințase public Columbia, din cauza rolului său în traficul de cocaină din regiune.

Trump le-a cerut jurnaliștilor de la The New York Times să rămână în birou pe durata convorbirii, cu condiția ca discuția să fie off the record. În încăpere se aflau și vicepreședintele JD Vance, alături de secretarul de stat Marco Rubio, care au părăsit biroul după încheierea apelului.

Convorbirea cu Petro a durat aproximativ o oră și a părut să reducă tensiunile dintre cele două țări. După apel, Trump a dictat un mesaj pentru rețelele sociale, în care a spus că liderul columbian a sunat „pentru a explica situația drogurilor” provenite din laboratoarele de cocaină din zonele rurale ale Columbiei. Tot atunci, Trump a afirmat că l-a invitat pe Petro la Washington.

Capturarea lui Maduro, un succes major

Președintele american s-a arătat mândru de operațiunea care a dus la capturarea lui Maduro, pe care a descris-o drept un succes major. El a spus că SUA au început deja să obțină profit din petrolul venezuelean aflat anterior sub sancțiuni, și a menționat un acord pentru 30 până la 50 de milioane de barili de țiței.

Trump a spus și că ar dori să viziteze Venezuela la un moment dat.

„Cred că la un moment dat va fi sigur (n.r. să meargă în Venezuela)”, a spus el.

RECOMANDAREA AUTORULUI

Trump a semnat o proclamație prin care retrage SUA din 35 de organizații non-ONU și 31 de entități ONU: Acționau împotriva intereselor naționale

După ce l-a făcut “traficant” iar Gustavo Petro i-a spus că e “senil”, Trump s-a împăcat cu președintele Columbiei: “Aștept cu nerăbdare să ne vedem”

Recomandarea video

Citește și

FLASH NEWS Hackerii chinezi au accesat sistemele de e-mail ale Congresului SUA. Ce este operațiunea Salt Typhoon prin care China poate spiona orice american
12:02
Hackerii chinezi au accesat sistemele de e-mail ale Congresului SUA. Ce este operațiunea Salt Typhoon prin care China poate spiona orice american
LIVE UPDATE 🚨 Revoltă în SUA, după ce o femeie a fost împușcată mortal, în Minneapolis, de agenții ICE. Părinții victimei reacționează
11:11
🚨 Revoltă în SUA, după ce o femeie a fost împușcată mortal, în Minneapolis, de agenții ICE. Părinții victimei reacționează
VIDEO JD Vance, reacție dură după ce o femeie a fost împușcată mortal de agenți de imigrare la Minneapolis: „O tragedie provocată de ea însăși”
11:08
JD Vance, reacție dură după ce o femeie a fost împușcată mortal de agenți de imigrare la Minneapolis: „O tragedie provocată de ea însăși”
LIVE 🚨 Fermierii francezi încearcă să oprească acordul Mercosur. Tractoare pe Champs Elysees și lângă Turnul Eiffel, copaci tăiați ca să blocheze drumurile
11:00
🚨 Fermierii francezi încearcă să oprească acordul Mercosur. Tractoare pe Champs Elysees și lângă Turnul Eiffel, copaci tăiați ca să blocheze drumurile
EXTERNE Generalii din Europa avertizează populația să se pregătească de război, dar locuitorii din Occident resping planurile militarilor
10:56
Generalii din Europa avertizează populația să se pregătească de război, dar locuitorii din Occident resping planurile militarilor
ANALIZA de 10 Loviturile SUA în Iran și Venezuela n-au primit o replică tranșantă din partea Rusiei. Atlantic Council: „Putin nu are resurse pentru alte aventuri externe, va evita să-l provoace pe Trump”
10:00
Loviturile SUA în Iran și Venezuela n-au primit o replică tranșantă din partea Rusiei. Atlantic Council: „Putin nu are resurse pentru alte aventuri externe, va evita să-l provoace pe Trump”
Mediafax
Ninge în toată România! Trafic în condiții de iarnă: Unde sunt cele mai multe restricții
Digi24
Presa maghiară: Ursula von der Leyen și colegii ei fac România măreață. „Ceva s-a schimbat. Ceea ce s-a întâmplat este fără precedent”
Cancan.ro
Meteorologii Accuweather anunță -18 grade Celsius în ianuarie! Cel mai friguros oraș din România în 2026.
Prosport.ro
Simona Halep, apariție într-un Lamborghini la Dubai după întâlnirea cu fiul miliardarului din Topul Forbes! Românca a început noul an în stil mare. FOTO
Adevarul
Prima veste bună pentru România de la Casa Albă. Liderul care i-ar putea succede lui Trump: „Este pro-NATO, anti-China, anti-Rusia”
Mediafax
Turiștii sunt penalizați în tot mai multe locuri. Ce destinații vă golesc portofelul
Click
Horoscop joi, 8 ianuarie. Leii primesc vești apăsătoare, Scorpionii află secrete
Digi24
Ironiile Moscovei la adresa Europei după amenințările recente ale lui Trump. „Urmează Canada?”
Cancan.ro
BREAKING! S-au ÎNCHIS școlile în România! Elevii care nu mai fac cursuri azi și mâine
Ce se întâmplă doctore
De ce afecțiune secretă suferă Nick de la N&D. Nevasta l-a dat de gol, în timpul filmărilor Power Couple 2026 de la Antena 1
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Promotor.ro
Ce pățești dacă te prinde Poliția făcând DRIFT, pe zăpadă, în sensul giratoriu?
Descopera.ro
Care e mai sănătos: ceaiul sau cafeaua?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Două pițipoance stau de vorbă: – M-ai prins în mijlocul unei partide de amor!
Descopera.ro
De ce sucul de portocale are un gust oribil după ce ne spălăm pe dinți?
ECONOMIE Vești proaste de la INS: Rata șomajului în România a crescut la 6% în noiembrie 2025. Aproape 500.000 de români sunt șomeri
12:52
Vești proaste de la INS: Rata șomajului în România a crescut la 6% în noiembrie 2025. Aproape 500.000 de români sunt șomeri
ULTIMA ORĂ Incendiu la Ministerul Finanțelor. Fumul a fost observat în zona acoperișului, iar pompierii au intervenit imediat
12:49
Incendiu la Ministerul Finanțelor. Fumul a fost observat în zona acoperișului, iar pompierii au intervenit imediat
FLASH NEWS Mircea Dinescu comentează lipsa de reacţie a românilor în faţa noilor biruri: „Puțin mai nătărăi decât bulgarii, dar mai dăștepți ca venezuelenii”
12:43
Mircea Dinescu comentează lipsa de reacţie a românilor în faţa noilor biruri: „Puțin mai nătărăi decât bulgarii, dar mai dăștepți ca venezuelenii”
LEGE Șeful Poliției din Sibiu s-a pensionat la 47 de ani și vrea să se facă instructor de înot. „Va trebui să mă resetez, cumva”
12:33
Șeful Poliției din Sibiu s-a pensionat la 47 de ani și vrea să se facă instructor de înot. „Va trebui să mă resetez, cumva”
ACTUALITATE Ultima zi în care mai poate fi vizitată Catedrala Mântuirii Neamului
12:30
Ultima zi în care mai poate fi vizitată Catedrala Mântuirii Neamului
RELIGIE De ce merită să vizitezi Mănăstirea Izbuc. Locul unic din Europa cu un izvor tămăduitor
12:28
De ce merită să vizitezi Mănăstirea Izbuc. Locul unic din Europa cu un izvor tămăduitor

Cele mai noi

Trimite acest link pe