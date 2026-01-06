Angela Gheorghiu, dezvăluiri din mariajul cu Roberto Alagna. ”Acest lucru a fost mai puternic, chiar dacă gelozia excesivă a acaparat viața noastră”

Soprana Angela Gheorghiu, în vârstă de 59 de ani, a vorbit despre mariajul pe care l-a avut cu celebrul tenor Roberto Alagna.



Angela Gheorghiu este o cunoscută soprană, una dintre cele mai renumite cântărețe de operă din lume. Elevă a Miei Barbu, Angela Gheorghiu a absolvit Conservatorul din București în anul 1990. În străinătate cântă pentru prima dată la Basel în Elixirul dragostei de Gaetano Donizetti. Debutează în 1992 la Royal Opera House din Londra cu rolul Zerlina, în Don Giovanni, urmată de Mimì din La bohème de Giacomo Puccini, apoi în Adina la Opera de Stat din Viena și la Opera din Hamburg. În 1993 debutează la Metropolitan Opera în La bohème.

Angela Gheorghiu a fost și este o prezență constantă în săli de operă și de concert din lumea întreagă. De-a lungul anilor, artista lirică a primit numeroase premii și distincții.

În ceea ce privește viața sentimentală, Angela Gheorghiu a fost căsătorită de două ori – prima dată cu Andrei Gheorghiu, iar a doua oară cu celebrul tenor Roberto Alagna.

De peste zece ani, celebra soprană trăiește o poveste de dragoste cu Mihai, care este cu 22 de ani mai tânăr decât ea.

Angela Gheorghiu a făcut câteva declarații despre fostul său soț, Roberto Alagna, într-un interviu pentru revista Viva.

Angela Gheorghiu, dezvăluiri din mariajul cu Roberto Alagna. ”Chiar dacă acasă nu ne era întotdeauna bine, pe scenă cream ceva magic împreună”

Întrebată ce sfaturi are pentru femeile care stau prizoniere într-o căsnicie din cauza sentimentelor puternice, Angela Gheorghiu a răspuns:

”Dacă vă referiți la fostul meu soț, tenorul francez Roberto Alagna, mă gândesc că femeile ar trebui să fie mai curajoase decât am fost eu. În cazul meu, faptul că eram amândoi împreună pe scenă a contat la durata relației noastre: chiar dacă acasă nu ne era întotdeauna bine, pe scenă cream ceva magic împreună și ne reîndrăgosteam la fiecare spectacol. Acest lucru a fost mai puternic, chiar dacă gelozia excesivă a acaparat viața noastră… Eu sunt fericită și iert, uit aproape tot ceea ce este negativ, am această forță sau poate este modul meu de a mă păstra bine cu mine însămi”.

Renumita artistă a mărturisit că nu are regrete în plan sentimental:

”Nu am niciun regret. Mi-am trăit viața așa cum mi-am dorit și am știut mai bine. Chiar dacă am greșit, a fost greșeala mea și viața a mers mai departe. S-ar putea face cu siguranță un film despre viața mea, și pot spune că sunt cu adevărat fericită și norocoasă pentru viața extrem de intensă pe care o trăiesc”.