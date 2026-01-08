Prima pagină » Actualitate » De ce sunt castraveții amari. Cele mai frecvente cauze și cum poți preveni asta

08 ian. 2026, 10:45
Daca te-ai întrebat vreodată de ce sunt amari castraveții, trebuie să știi că gustul este cauzat de o substanță naturală numită curcubitacină, însă există și soluții simple pentru a preveni sau corecta această problemă.

Gustul amar poate fi deranjant, însă are cauze bine definite, iar dacă le cunoști, poți preveni afectarea gustului.

De ce sunt amari castraveții

Gustul amar al castraveților ține în primul rând de prezența unei substanțe naturale numită curcubitacină. Ea este produsă de către plantă ca mecanism de apărare împotriva dăunătorilor și apare în special în condiții de stres.

Curcubitacina se concentrează în capetele castravetelui, în special în zona codiței, dar poate fi prezentă și în pulpă în cazuri severe. Una dintre cele mai frecvente cauze ale amărăciunii este lipsa apei. Castraveții au nevoie de udări regulate și constante, iar perioadele de secetă urmate de udări bruște favorizează acumularea acestei substanțe amare.

Temperaturile foarte ridicate, în special cele de peste 30 de grade Celsius, reprezintă un alt factor important care stresează planta și influențează gustul plantelor. Solul joacă și el un rol esențial. Un pământ sărac în nutrienți, compactat sau cu drenaj slab afectează dezvoltarea corectă a plantei.

Deficiențele de potasiu și azot pot contribui la apariția gustului amar. Totodată, utilizarea excesivă a îngrășămintelor chimice poate crea un dezechilibru ce se reflectă în calitatea fructelor. Un alt motiv pentru care castraveții devin amari este recoltarea tardivă.

Dacă fructele sunt lăsate prea mult pe plantă și ajung la o maturitate excesivă, riscul de amărăciune crește semnificativ. În plus, anumite soiuri sunt mai predispuse la acest fenomen, mai ales cele tradiționale sau cele cultivate din semințe necontrolate.

Soluții pentru a prevenit și a elimina amărăciunea

Pentru a evita problema și a obține castraveți gustoși, este esențial să asiguri plantei condiții ideale de creștere. Udarea regulată este una dintre cele mai importante soluții. Solul trebuie menținut constant umed, dar nu trebuie îmbibat cu apă.

