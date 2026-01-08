Prima pagină » Actualitate » Ce alimente nu ar trebui reîncălzite niciodată la microunde. Riscuri pentru sănătate și greșeli frecvente

08 ian. 2026, 10:21, Actualitate
Pentru multe  persoane, cuptorul cu microunde este indispensabil, fie că este acasă sau la birou. Ușor de folosit și rapid, el este soluția ideală pentru reîncălzirea mâncării. Specialiștii atrag atenția că există alimente care nu se reîncălzesc la microunde, acestea pot deveni periculoase pentru sănătate sau își pot pierde calitățile nutritive.

În unele cazuri, reîncălzirea mâncării poate să favorizeze dezvoltarea bacteriilor, iar în altele, undele electromagnetice pot să modifice structura alimentelor.

Ciupercile sunt extrem de sensibile la temperaturi ridicate. Reîncălzirea lor la microunde poate duce la modificări neplăcute de textură și aromă. Mai mult, ele devin vulnerabile la bacterii care pot provoca probleme digestive.

Slănina, cârnații și alte tipuri de carne procesată conțin adesea conservanți și aditivi. La microunde, compușii aceștia pot să devină mai nocivi pentru organism. Sotarea ușoară sau reîncălzirea pe aragaz rămâne o opțiune mai sigură.

Spanacul sau varza kale conțin nitrați naturali, care, în urma reîncălzirii la microunde, se pot transforma în nitrozamine. Aceste substanțe pot fi dăunătoare în cantități mari, unele fiind asociate cu riscuri cancerigene. Sfecla roșie și napii, la fel ca legumele cu frunze verzi, sunt bogați în nitrați. Reîncălzirea lor la microunde poate duce la formarea de nitrozamine. Vestea bună este că aceste legume sunt sănătoase și gustoase și atunci când sunt consumate reci.

Cartofii fierți pot deveni un mediu propice pentru bacteria Clostridium botulinum dacă nu sunt depozitați corect. Reîncălzirea la microunde nu distruge toxinele produse de această bacterie. Ouăle reîncălzite la microunde devin adesea tari și cauciucate. Dacă ai ouă prăjite sau amestecate rămase, este mai bine să le reîncălzești lent, pe aragaz, amestecând constant. Friptura de porc sau vită își pierde suculența la microunde și devine uscată. Pentru un rezultat mai bun, este indicată reîncălzirea în cuptor sau pe aragaz, la foc mic.

