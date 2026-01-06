Ce și-ar fi dorit Dana Săvuică să facă în plan profesional. ”Ceva m-a blocat și nu am reușit să merg mai departe”

Fostul model Dana Săvuică, în vârstă de 55 de ani, a dezvăluit ce i-ar fi plăcut să facă în plan profesional, însă nu a reușit.

Dana Săvuică a mărturisit, pentru revista Viva, ce anume și-ar fi dorit să încerce în ceea ce privește parta profesională.

Fostul model a afirmat că ar fi vrut să fie implicată și în zona actoriei.

Ce și-ar fi dorit Dana Săvuică să facă în plan profesional. ”Oferte am primit, dar ceva s-a întâmplat și nu am continuat”

”O zonă care a rămas neexplorată de mine, deși mi-am dorit de mic copil, a fost actoria, deci aici ceva m-a blocat și nu am reușit să merg mai departe cu această dorință. Oferte am primit, dar ceva s-a întâmplat și nu am continuat. Cred că mi-a intrat televiziunea foarte bine în vene, și aici adrenalina și totul sunt pe dinamică, totul se scurge repede și trăiești mai intens. Practic, când am intrat în televiziune, această dorință a mea de a fi actriță, de a juca un rol, s-a îndeplinit cumva”, a declarat Dana Săvuică.

”Dar, da, actoria e ceva ce n-am explorat îndeajuns. Pentru anii care vin, îmi doresc să ajung la un anumit nivel profesional cu partea asta de social media, ca influencer, poate chiar la nivel internațional cu proiectul „Dare to shine. Acestea sunt culmile pe care mi-aș dori să le ating”, a mai spus aceasta.

Dana Săvuică are o fată

Dana Săvuică a format o familie, timp de 26 de ani, alături de Răzvan Stanciu, însă mariajul lor a ajuns la final în anul 2016. Cei doi au împreună o fată, Julie.

În urmă cu ceva timp, Dana Săvuică a vorbit despre motivele care au dus la separarea de soț, afirmând că relația lor a fost compromisă și de faptul că s-au căsătorit prea devreme.