Adrian Severin: „Aparițiile lui Nicușor Dan ar fi trebuit însoțite de muzică, ca în filmele cu Charlie Chaplin”

Malina Maria Fulga
08 ian. 2026, 10:30, Marius Tucă Show
Într-o ediție transmisă live de Gândul, Adrian Severin a comentat dur una dintre cele mai noi apariții publice ale președintelui Nicușor Dan dintr-o călătorie diplomatică. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă.

Adrian Severin, invitat în emisiunea Marius Tucă Show, a criticat o apariție de la o întâlnire oficială a președintelui Nicușor Dan. Acesta susține că, prin prezența și gesturile sale, poate fi ușor comparat cu unul dintre personajele din filmele lui Charlie Chaplin.

„Totuși, știți că e un post al unui canal de televiziune și eu, noaptea târziu când ajung, dau de el. Seamănă extraordinar și cu Stan și Bran, și cu diverși. Pe vremea filmului mut, din câte știu eu, erau pianiste care totuși cântau, era o muzică, ăștia îl dau fără nicio muzică. Facem haz de necaz.”

Acesta relatează cu uimire cum o cunoștință de-a sa a ales să doneze, în timpul campaniei pentru alegerile prezidențiale, o sumă de bani pentru a-l susține pe Nicușor Dan.

„Am un coleg de liceu care, la vremea respectivă, ne-a informat pe toți că a mers și a depus niște bani pentru campania lui Nicușor Dan. Eu am făcut un liceu serios, Mihai Viteazul din București, și colegii mei erau de calitate la vremea aia. Și omul ăsta cred că e de calitate. Eu am vrut să-i spun, și eu vreau să depun niște bani pentru Nicușor Dan, dar am înțeles că la spitalul Obregia trebuie.”

