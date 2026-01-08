Cursurile au fost suspendate sau organizate online, joi, în zeci de școli din 15 judeţe, din cauza condițiilor meteo

Joi, din cauza ninsorilor care fac ca unele drumuri să fie impracticabile, cursurile şcolare au fost suspendate sau se desfăşoară online la zeci de unităţi de învăţământ din judeţele Alba, Argeş, Bacău, Bihor, Bistriţa-Năsăud, Cluj, Galaţi, Gorj, Hunedoara, Iaşi, Mehedinţi, Prahova, Satu Mare, Sălaj şi Sibiu.

Ministerul Educaţiei a anunţat că, potrivit informaţiilor primite de la inspectoratele şcolare judeţene până la ora 9.00, date fiind ninsorile din timpul nopţii, cursurile vor fi suspendate/se vor desfăşura online, joi, în următoarele unităţi de învăţământ:Bihor:

– Şcoala Gimnazială Nr. 11 Oradea, parţial online

– Şcoala Gimnazială Nr. 1 Pocola, parţial online

Cursurile, „înghețate” joi la zeci de unități de învățământ

Alba

-cursuri suspendate în Zlatna

Bacău

– Şcoala Cornii de Sus – Tătărăşti, cursuri suspendate

– Şcoala Gimnazială Ardeoani, cursuri suspendate

Bistriţa-Năsăud

– Şcoala Gimnazială Grigore Herinean Galaţii Bistriţei, cursuri suspendate

– Şcoala Gimnazială Petri, cursuri suspendate

– Şcoala Gimnazială Sanmihaiu de Câmpie, cursuri suspendate

– Şcoala Gimnazială Şieu-Măgheruş, cursuri suspendate

Iaşi

– Şcoala Dobrovăţ, cursuri suspendate

Satu Mare

– cursuri suspendate comuna Pir

– comuna Beltiug, satele Ghi­risa şi Sandra – activităţi online

Gorj

– Scoala Gimnaziala Godinesti, cursuri suspendate

Sibiu

– Şcoala Gimnazială Amnas, cursuri suspendate

– ⁠Şcoala Gimnazială Bârghis, cursuri suspendate

Argeş

– Şcoala Mălureni, structura Tufanu, cursuri suspendate

– Şcoala gimnazială Stoeneşti, cursuri suspendate pentru elevii din satul Piatra.

Cluj

7 unităţi de învăţământ preuniversitar cu activitatea educaţională suspendată joi:

– Şcoala Gimnazială Ploscoş

– Şcoala Gimnazială Aluniş

– Şcoala Primară Aiton

– Şcoala Gimnazială Râşca

– Şcoala Gimnazială Aşchileu

– Şcoala Gimnazială Măguri- Răcătău, Structură Muntele Rece

– Şcoala Gimnazială Căianu, Grădiniţa cu Program Normal Vaida-Cămăraş

– o unitate de învăţământ preuniversitar cu activitate online (Colegiul Naţional ”Andrei Mureşanu” Dej).

De asemenea, acestora li se adaugă cele nouă unităţi de învăţământ din judeţele Hunedoara, Mehedinţi, Sălaj, Galaţi şi Prahova, care au anunţat cu o zi în urmă suspendarea cursurilor cu prezenţă fizică din cauza întreruperilor în furnizarea electricităţii şi a încălzirii sau a drumurilor impracticabile.

