În timp ce negocierile de pace cu Ucraina continuă, Vladimir Putin va evita să facă o mutare care să-l provoace pe Donald Trump pe segmentul „Venezuela”. Și, dacă prețul petrolului va scădea din cauza acțiunilor SUA în Venezuela, acest lucru nu va face decât să slăbească și mai mult Rusia.
Aceasta este opinia lui John E. Herbst, directorul principal al Centrului Eurasia al Atlantic Council și fost ambasador al SUA în Ucraina.
Atunci când SUA au dat o lovitură masivă programului nuclear al Iranului, în luna iunie a anului trecut, Putin nu a putut oferi aliaților de la Teheran un sprijin eficient.
Pe măsură ce presiunea SUA asupra Venezuelei a început să crească în toamnă, liderul venezuelean Nicolás Maduro spera la un sprijin concret din partea Moscovei, notează John E. Herbst. Potrivit The Washington Post, Maduro i-a scris lui Putin în octombrie, solicitând drone, rachete și radare. Cererea sa nu a fost îndeplinită.
Putin însuși nu a comentat încă operațiunea americană din Venezuela, dar ministrul rus de externe, Serghei Lavrov, l-a sunat sâmbătă pe președintele interimar al Venezuelei, Delcy Rodríguez, pentru a-și exprima „o puternică solidaritate” cu guvernul, iar ministerul rus de Externe a cerut public Statelor Unite să-l elibereze pe Maduro.
„Asta e tot. Limitele capacităților Rusiei explică o mare parte din acest răspuns discret. Rusia poate fi o superputere nucleară, dar armata sa convențională are o capacitate limitată de a proiecta putere și, așa cum a demonstrat războiul său plin de probleme împotriva Ucrainei, este caracterizată de slăbiciuni evidente atunci când luptă în apropierea țării.
Acest lucru era evident chiar înainte de al doilea mandat al lui Trump, în timp ce Moscova a urmărit la sfârșitul anului 2024 cum alianța sa de jumătate de secol cu regimul Assad din Siria s-a prăbușit odată cu preluarea controlului de către rebelii islamici”, mai scrie John E. Herbst.
Însă aceste limite materiale nu sunt singurii factori care determină politica Kremlinului, continuă directorul principal de la Atlantic Council.
Există, de asemenea, problema abordării lui Putin în gestionarea eforturilor lui Trump de a realiza o pace durabilă care să pună capăt agresiunii rusești în Ucraina.
„Trump a declarat de mai multe ori că, pentru a stabili această pace, va pune o presiune majoră asupra părții care nu dorește să facă pace.
Kievul a spus da numeroaselor propuneri ale SUA de a pune capăt luptelor, iar Moscova le-a respins pe toate.
Trump a răspuns exprimându-și nemulțumirea față de Putin pentru crimele în curs din Ucraina”, amintește John E. Herbst.
Deși Putin va evita să întreprindă ceva care să-l provoace pe Trump în legătură cu Venezuela, operațiunea va slăbi probabil efortul de război al Rusiei.
„Economia lui Putin, aflată în dificultate, se bazează pe veniturile provenite din vânzările de petrol și gaze – deja sub presiune din cauza atacurilor cu drone și rachete ale Ucrainei, sprijinite de SUA, asupra instalațiilor sale de hidrocarburi.
Aceasta va fi o altă lovitură mare pentru economia rusă”, anticipează John E. Herbst în analiza publicată de Atlantic Council.
Sursa foto main – Profimedia Images
