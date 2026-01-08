Prima pagină » Știri externe » Loviturile SUA în Iran și Venezuela n-au primit o replică tranșantă din partea Rusiei. Atlantic Council: „Putin nu are resurse pentru alte aventuri externe, va evita să-l provoace pe Trump”

Loviturile SUA în Iran și Venezuela n-au primit o replică tranșantă din partea Rusiei. Atlantic Council: „Putin nu are resurse pentru alte aventuri externe, va evita să-l provoace pe Trump”

Cristian Lisandru
08 ian. 2026, 10:00, Știri externe
Loviturile SUA în Iran și Venezuela n-au primit o replică tranșantă din partea Rusiei. Atlantic Council: „Putin nu are resurse pentru alte aventuri externe, va evita să-l provoace pe Trump”

În timp ce negocierile de pace cu Ucraina continuă, Vladimir Putin va evita să facă o mutare care să-l provoace pe Donald Trump pe segmentul „Venezuela”. Și, dacă prețul petrolului va scădea din cauza acțiunilor SUA în Venezuela, acest lucru nu va face decât să slăbească și mai mult Rusia.

Aceasta este opinia lui John E. Herbst, directorul principal al Centrului Eurasia al Atlantic Council și fost ambasador al SUA în Ucraina.

  • Absolute Rezolve, operațiunea îndrăzneață din 3 ianuarie 2025 a administrației Trump a însemnat sfârșitul dictaturii Maduro, dar a fost și o altă lovitură adusă prestigiului politic al Moscovei.
  • Este pentru a doua oară când președintele Donald Trump, revenit la Casa Albă, demonstrează că Statele Unite pot acționa împotriva unui aliat al Kremlinului.

Atunci când SUA au dat o lovitură masivă programului nuclear al Iranului, în luna iunie a anului trecut, Putin nu a putut oferi aliaților de la Teheran un sprijin eficient.

Rusia poate fi o superputere nucleară, dar armata sa convențională are o capacitate limitată de a proiecta putere

Pe măsură ce presiunea SUA asupra Venezuelei a început să crească în toamnă, liderul venezuelean Nicolás Maduro spera la un sprijin concret din partea Moscovei, notează John E. Herbst. Potrivit The Washington Post, Maduro i-a scris lui Putin în octombrie, solicitând drone, rachete și radare. Cererea sa nu a fost îndeplinită.

Putin însuși nu a comentat încă operațiunea americană din Venezuela, dar ministrul rus de externe, Serghei Lavrov, l-a sunat sâmbătă pe președintele interimar al Venezuelei, Delcy Rodríguez, pentru a-și exprima „o puternică solidaritate” cu guvernul, iar ministerul rus de Externe a cerut public Statelor Unite să-l elibereze pe Maduro.

Asta e tot. Limitele capacităților Rusiei explică o mare parte din acest răspuns discret. Rusia poate fi o superputere nucleară, dar armata sa convențională are o capacitate limitată de a proiecta putere și, așa cum a demonstrat războiul său plin de probleme împotriva Ucrainei, este caracterizată de slăbiciuni evidente atunci când luptă în apropierea țării.

  • Într-adevăr, agresiunea lui Putin în Ucraina este prioritatea sa covârșitoare și a întins, dacă nu a epuizat, armata sa și a slăbit considerabil economia Rusiei.
  • Simplu spus, președintele rus nu are resurse pentru alte aventuri externe, fapt remarcat chiar și de unii dintre bloggerii de război de pe Telegram.

Acest lucru era evident chiar înainte de al doilea mandat al lui Trump, în timp ce Moscova a urmărit la sfârșitul anului 2024 cum alianța sa de jumătate de secol cu ​​regimul Assad din Siria s-a prăbușit odată cu preluarea controlului de către rebelii islamici”, mai scrie John E. Herbst.

Vladimir Putin | Foto – Profimedia Images

Moscova, mutare diplomatică iscusită pe relația cu Trump și unii dintre subordonații săi

Însă aceste limite materiale nu sunt singurii factori care determină politica Kremlinului, continuă directorul principal de la Atlantic Council.

Există, de asemenea, problema abordării lui Putin în gestionarea eforturilor lui Trump de a realiza o pace durabilă care să pună capăt agresiunii rusești în Ucraina.

Trump a declarat de mai multe ori că, pentru a stabili această pace, va pune o presiune majoră asupra părții care nu dorește să facă pace.

Kievul a spus da numeroaselor propuneri ale SUA de a pune capăt luptelor, iar Moscova le-a respins pe toate.

  • Dar, printr-o mutare diplomatică iscusită pe relația cu Trump și unii dintre subordonații săi, Moscova a evitat noi sancțiuni americane (cu o singură mare excepție) și transferul de arme americane mai puternice către Ucraina.
  • Acest lucru trebuie să fie principala preocupare a lui Putin și nu vrea să irosească nimic din capitalul câștigat cu președintele SUA din cauza Venezuelei.
  • Însuși Trump i-a dat lui Putin motive de prudență când a fost întrebat despre președintele rus în timpul conferinței sale de presă despre extragerea lui Maduro din Venezuela.

Trump a răspuns exprimându-și nemulțumirea față de Putin pentru crimele în curs din Ucraina”, amintește John E. Herbst.

Donald Trump | Foto – Profimedia Images

Aceasta va fi o altă lovitură mare pentru economia rusă

Deși Putin va evita să întreprindă ceva care să-l provoace pe Trump în legătură cu Venezuela, operațiunea va slăbi probabil efortul de război al Rusiei.

Economia lui Putin, aflată în dificultate, se bazează pe veniturile provenite din vânzările de petrol și gaze – deja sub presiune din cauza atacurilor cu drone și rachete ale Ucrainei, sprijinite de SUA, asupra instalațiilor sale de hidrocarburi.

  • Trump a declarat că intenționează să repună pe piață petrolul venezuelean – încă supus unor sancțiuni dure.
  • Deși acest lucru ar putea dura ceva timp, îl va ajuta să își atingă obiectivul de a reduce prețurile petrolului pentru consumatorii americani (și, prin urmare, la nivel mondial).

Aceasta va fi o altă lovitură mare pentru economia rusă”, anticipează John E. Herbst în analiza publicată de Atlantic Council.

Sursa foto main – Profimedia Images

RECOMANDAREA AUTORULUI:

Recomandarea video

Citește și

CONTROVERSĂ Europa, pusă în fața unor întrebări dificile după căderea lui Maduro. „Răspunsurile îi vor determina viitorul”
09:00
Europa, pusă în fața unor întrebări dificile după căderea lui Maduro. „Răspunsurile îi vor determina viitorul”
LIVE UPDATE Război în Orientul Mijlociu, ziua 824. Președintele Iranului face apel la forțele de ordine să nu vizeze protestatarii
07:00
Război în Orientul Mijlociu, ziua 824. Președintele Iranului face apel la forțele de ordine să nu vizeze protestatarii
FLASH NEWS Trump a semnat o proclamație prin care retrage SUA din 35 de organizații non-ONU și 31 de entități ONU: Acționau împotriva intereselor naționale
05:51
Trump a semnat o proclamație prin care retrage SUA din 35 de organizații non-ONU și 31 de entități ONU: Acționau împotriva intereselor naționale
MILITAR Trump a declarat că bugetul militar al SUA pentru 2027 ar trebui să fie de 1,5 trilioane de dolari, și nu de 1 trilion de dolari
05:40
Trump a declarat că bugetul militar al SUA pentru 2027 ar trebui să fie de 1,5 trilioane de dolari, și nu de 1 trilion de dolari
APĂRARE Ironia SUA: Trump ține discursul depsre starea națiunii pe 24 februarie 2026, exact la 4 ani de la începutul războiului dintre Rusia și Ucraina
05:14
Ironia SUA: Trump ține discursul depsre starea națiunii pe 24 februarie 2026, exact la 4 ani de la începutul războiului dintre Rusia și Ucraina
DEZVĂLUIRI JD Vance, despre vasul rusesc confiscat: Era un petrolier fals sub pavilion rus. Echipajul s-a prefăcut pentru a evita sancțiunile
05:00
JD Vance, despre vasul rusesc confiscat: Era un petrolier fals sub pavilion rus. Echipajul s-a prefăcut pentru a evita sancțiunile
Mediafax
Ninge în toată România! Trafic în condiții de iarnă: Unde sunt cele mai multe restricții
Digi24
Presa maghiară: Ursula von der Leyen și colegii ei fac România măreață. „Ceva s-a schimbat. Ceea ce s-a întâmplat este fără precedent”
Cancan.ro
BREAKING! S-au ÎNCHIS școlile în România! Elevii care nu mai fac cursuri azi și mâine
Prosport.ro
La 42 de ani, campioana e bănuită că se iubește cu un bărbat mai tânăr cu 20 de ani
Adevarul
Prima veste bună pentru România de la Casa Albă. Liderul care i-ar putea succede lui Trump: „Este pro-NATO, anti-China, anti-Rusia”
Mediafax
Turiștii sunt penalizați în tot mai multe locuri. Ce destinații vă golesc portofelul
Click
Horoscop joi, 8 ianuarie. Leii primesc vești apăsătoare, Scorpionii află secrete
Digi24
Ce răni au suferit Maduro şi soţia lui în timp ce încercau să fugă de forţele americane
Cancan.ro
Proprietarii care ar putea rămâne fără case din 2027. Noua lege îi va afecta radical
Ce se întâmplă doctore
Stana Izbașa sfidează bătrânețea. La 56 de ani, artista din Banat se simte și arată cu 20 de ani mai tânără
Ciao.ro
Wow sau Bau? Cât de mult le-au schimbat operaţiile estetice pe vedetele din România
Promotor.ro
Ce pățești dacă te prinde Poliția făcând DRIFT, pe zăpadă, în sensul giratoriu?
Descopera.ro
Care e mai sănătos: ceaiul sau cafeaua?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Vânătorul către Scufiţa Roşie: - Pentru că îmi place de tine, o să-ți îndeplinesc trei dorințe!
Descopera.ro
De ce se spune că trifoiul cu patru foi aduce noroc? O istorie a rarității, simbolului și atenției

Cele mai noi

Trimite acest link pe