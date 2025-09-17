Iluzie optică virală | Câte picioare are acest elefant, de fapt? Răspunsul te va uimi

Astăzi, Gândul.ro aduce în atenție o altă iluzie optică populară printre utilizatori. De data aceasta, tot ceea ce trebuie să faci este să descoperi câte picioare are acest elefant de mai sus, de fapt.

Imaginea de mai sus poate să inducă în eroare mulți privitori, atunci când atenția este centrată pe picioarele elefantului. Însă, câte membre sunt în total? Unii spun că ar fi 5 picioare, iar o altă numărătoare arată că ar fi 6 picioare. Totuși, în mod normal, elefantul are 4 picioare.

Înainte de a afla răspunsul acestei întrebări, aducem în atenție câteva detalii legate de iluziile optice. De cele mai multe ori, astfel de teste vizuale conțin forme care au menirea de a induce în eroare privitorul. Pentru crearea acestei „iluzii”, sunt necesare câteva elemente centrale (cifre, litere, linii, forme geometrice, diverse elemente).

Câte picioare are acest elefant și care ar fi fost ideea artistului din spatele imaginii?

În cazul imaginii cu elefantul, artistul ar fi avut o viziune diferită și ar fi dorit să reliefeze altfel acest animal. Se crede că această imagine ar fi apărut în anii 1980, iar mulți privitori ar fi încercat să descopere numărul real al picioarelor. Chiar și în mediul online, imaginea a creat vâlvă. Totuși, câte picioare are animalul?

Atenția asupra detaliilor este necesară și, deși ar putea fi un răspuns uluitor, elefantul are un singur picior. Singurul membru realizat corect în acest desen este cel inferior stâng, arată The Times of India.

„Artistul care a realizat imaginea a fost foarte deștept. Singurul picior realizat corect este cel din spate, stânga. Acela este complet și desenat corect, celelalte nu”, se scrie despre iluzia optică.

