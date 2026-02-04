Prima pagină » Diverse » Viorica Dăncilă îl demolează pe Nicușor Dan: ”Vreau să știu de ce mi s-a anulat votul/Nicușor Dan s-a discreditat”

Viorica Dăncilă îl demolează pe Nicușor Dan: ”Vreau să știu de ce mi s-a anulat votul/Nicușor Dan s-a discreditat”

04 feb. 2026, 18:23, Diverse

Fostul premier Viorica Dăncilă, invitată în emisiunea Ai Aflat! moderată de jurnalistul Ionuț Cristache, a criticat anularea alegerilor din anul 2024. Politiciana a precizat că, deși nu l-a votat pe Călin Georgescu, ar dori să știe ce s-a întâmplat cu votul ei.

Viorica Dăncilă a comentat, în studioul Gândul, pe tema controversatei anulări a alegerilor din 6 decembrie 2024.

”Dacă sunt probe care încalcă legea, legea își spune cuvântul”

În opinia fostului premier PSD, faptul că este vorba de o decizie intempestivă și nejustificată a autorităților este confirmat de întreaga atitudine a președintelui Nicușor Dan.

Politiciana a precizat că personal nu l-a votat pe Călin Georgescu, însă are tot dreptul să știe de ce s-au anulat alegerile. Viorica Dăncilă apreciază că șeful statului se discretizează în toată această controversă publică legată de decizia CCR din 6 decembrie 2024.

Să nu uităm că anularea alegerilor din 6 decembrie, unde a fost anulat și votul meu… Eu nu am votat cu domnul Călin Georgescu, nici nu-l cunoșteam, dar am votat. Ei, eu vreau să știu de ce mi-a fost anulat votul. Faptul că președintele a venit în spațiul public și a promis că va desecretiza stenogramele ședinței CSAT, că nu va mări TVA, că va face anumite lucruri și nu a făcut, acest lucru l-a discreditat. Dacă sunt probe care încalcă legea, legea își spune cuvântul. Dar pe mine mă interesează ce s-a întâmplat atunci de mi-a anulat votul.

”Noi nu avem nevoie de justificarea lui Nicușor Dan, noi avem nevoie de adevăr”

Viorica Dăncilă a dezaprobat atitudinea lui Nicușor Dan, care prezintă un raport discutabil despre anularea alegerilor tuturor liderilor politici mondiali cu care se întâlnește.

”Faptul că dânsul, în calitate de președinte, a zis că se duce cu dosare să le dea altor lideri, e ca și cum ar vrea să justifice ceva. Noi nu avem nevoie de această justificare, noi avem nevoie de adevăr și dânsul trebuia să se țină de aceste promisiuni. După părerea mea, este un președinte care nu se ridică la nivelul funcției”. 

RECOMANDĂRILE AUTORULUI

Dăncilă critică prestația lui Nicușor Dan: Pe mine nu mă reprezintă/Nimeni nu discută cu el /E mai rău decât cu Iohannis/Nu e stăpân pe el

Ion Cristoiu: Comisia Juridică a Camerei Reprezentaților din S.U.A: Nicușor Dan e președinte ilegitim!

Recomandarea video

Mediafax
Dacia lansează un nou program de plecări voluntare. Compensații de până la 210.000 de lei net pentru angajații
Digi24
Încă un caz șocant în Franţa: Un copil de 5 ani a fost drogat şi violat de 10 bărbaţi, inclusiv de tatăl său
Cancan.ro
Amantlâcul anului 💣 Chirurgul (căsătorit) a 'operat-o' pe frumușica de la Neatza!
Prosport.ro
FOTO. Superba blondă s-a lăsat agățată de milionar pe Instagram
Adevarul
Răzvrătire fiscală în localitatea unde a început Răscoala de la 1907. Locuitorii refuză să plătească impozitele locale
Mediafax
Anunțul Ambasadei americane la București: Statele Unite au intrat oficial într-un an istoric
Click
Ce urmează după frigul siberian: meteorologii anunță evoluția vremii până pe 2 martie
Digi24
Guvernul a împovărat românii cu taxe mai mari, dar a încasat mai puțin la buget, acuză Florin Cîțu, fost premier și președinte PNL
Cancan.ro
Calcul complet. Câți euro a primit Delia Salchievici, de la Pro TV, pentru cele 5 săptămâni la Desafio: Aventura
Ce se întâmplă doctore
Boala autoimună de care suferă Naba Salem de la Survivor. I s-a făcut rău în timpul probelor
Ciao.ro
Sună periculos, trage fusta mai jos! Vedetele din România s-au aplecat prea mult și s-a văzut tot
Promotor.ro
Dacia pregătește surpriza lui 2026! Un nou model de familie, produs în România?
Descopera.ro
Piramidele din Egipt: tot ce s-a crezut a fost GREȘIT?!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ: – Sefu’, ieri când am ajuns acasă am găsit-o pe nevastă în pat cu altul!
Descopera.ro
Inteligența Artificială intră pe urmele dinozaurilor: aplicația care identifică speciile după amprente
FLASH NEWS Ce promite Bolojan: Inflație redusă la 4% în 2026 și deficit redus la 6,2%. Premierul a vorbit și de provocări
19:16
Ce promite Bolojan: Inflație redusă la 4% în 2026 și deficit redus la 6,2%. Premierul a vorbit și de provocări
FLASH NEWS Nicușor Dan anunță că i-a prezentat prioritățile României președintelui Consiliului European. Care sunt cele mai importante direcții de acțiune
19:14
Nicușor Dan anunță că i-a prezentat prioritățile României președintelui Consiliului European. Care sunt cele mai importante direcții de acțiune
ALERTĂ BNR, avertisment despre documentul care circulă cu sigla instituției. Ce spune banca centrală 
18:49
BNR, avertisment despre documentul care circulă cu sigla instituției. Ce spune banca centrală 
ANUNȚ Primăria Capitalei dărâmâ mitul călătoriei fără bilet. „Se dau amenzi și pentru cei care au cărți de identitate electronice”
18:25
Primăria Capitalei dărâmâ mitul călătoriei fără bilet. „Se dau amenzi și pentru cei care au cărți de identitate electronice”
FLASH NEWS Discuție de ultimă oră între Donald Trump și președintele chinez, Xi Jinping. Care au fost crizele abordate de cei doi șefi de stat
18:08
Discuție de ultimă oră între Donald Trump și președintele chinez, Xi Jinping. Care au fost crizele abordate de cei doi șefi de stat
HOROSCOP Anul Nou Chinezesc 2026. Ce aduce luna februarie pentru fiecare zodie
18:08
Anul Nou Chinezesc 2026. Ce aduce luna februarie pentru fiecare zodie

Cele mai noi

Trimite acest link pe