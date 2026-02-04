Nicușor Dan anunță că i-a prezentat prioritățile României președintelui Consiliului European. Care sunt cele mai importante direcții de acțiune

Nicușor Dan a transmis un comunicat pe pagina sa de Facebook, prin intermediul căruia a anunțat că a avut o convorbire ”consistentă” cu Antonio Costa, președintele Consiliului European, privind temele principale pe care urmează să le abordeze săptămâna viitoare, în cadrul Consiliului European informal.
Șeful statului a menționat că întâlnirea urmează să aibă loc pe 12 februarie și are ca scop dezbaterea unor soluții referitoare la investiții, inovație și dezvoltarea companiilor europene: ”Ne intalnim pe 12 februarie pentru a găsi împreună soluții de creștere a competitivității statelor noastre – adică să încurajăm investițiile, inovația, dezvoltarea companiilor europene, care în cele din urmă înseamnă servicii mai bune și accesibile pentru cetățeni”, a transmis Dan.
Nicușor Dan anunță că i-a prezentat prioritățile României președintelui Consiliului European
Președintele a menționat că România susține simplificarea birocratiei afacerilor in Uniunea Europeana, consolidarea Pieței Unice și își dorește consolidarea unei Uniuni a Energiei: În primul rând, susținem simplificarea birocratiei afacerilor in Uniunea Europeana, sustinem consolidarea Pieței Unice și salutăm extinderea acordurilor comerciale la nivelul Uniunii Europene.
In al doilea rand, susținem o tranziție mai lungă pentru aplicarea politicilor legate de energia verde, astfel încât acestea să fie sustenabile și să nu afecteze negativ economia noastră.
În al treilea rând, România își dorește consolidarea unei Uniuni a Energiei, o interconectare a retelelor si o veritabilă piață a energiei europene. Scopul nostru este să creăm mecanisme pentru ca românii sǎ plǎteascǎ facturi rezonabile la energie, iar firmele din țară să aibǎ costuri competitive cu energia.
În final, Nicușor Dan a menționat că i-a transmis președintelui Consiliului European că, în ceea ce privește noul Cadru Financiar Multianual 2028-2034, România consideră ca este benefică ponderea alocată creșterii competitivității, însă consideră necesar să se țină cont și de criterii geografice: ”În ceea ce privește noul Cadru Financiar Multianual 2028-2034, i-am transmis președintelui Consiliului European că România consideră ca este benefică ponderea alocată creșterii competitivității, dar că este necesar să se țină cont și de criterii geografice, astfel încât toate statele să beneficieze de șanse egale la resurse pentru a reduce decalajele ecpnomice existente intre tarile europene”, a transmis Nicușor Dan.