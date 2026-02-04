Prima pagină » Actualitate » Nicușor Dan anunță că i-a prezentat prioritățile României președintelui Consiliului European. Care sunt cele mai importante direcții de acțiune

Nicușor Dan anunță că i-a prezentat prioritățile României președintelui Consiliului European. Care sunt cele mai importante direcții de acțiune

04 feb. 2026, 19:14, Actualitate
Nicușor Dan anunță că i-a prezentat prioritățile României președintelui Consiliului European. Care sunt cele mai importante direcții de acțiune

Nicușor Dan a transmis un comunicat pe pagina sa de Facebook, prin intermediul căruia a anunțat că a avut o convorbire ”consistentă” cu Antonio Costa, președintele Consiliului European, privind temele principale pe care urmează să le abordeze săptămâna viitoare, în cadrul Consiliului European informal.

Șeful statului a menționat că întâlnirea urmează să aibă loc pe 12 februarie și are ca scop dezbaterea unor soluții referitoare la investiții, inovație și dezvoltarea companiilor europene: ”Ne intalnim pe 12 februarie pentru a găsi împreună soluții de creștere a competitivității statelor noastre – adică să încurajăm investițiile, inovația, dezvoltarea companiilor europene, care în cele din urmă înseamnă servicii mai bune și accesibile pentru cetățeni”, a transmis Dan.

Nicușor Dan anunță că i-a prezentat prioritățile României președintelui Consiliului European

Președintele a menționat că România susține simplificarea birocratiei afacerilor in Uniunea Europeana, consolidarea Pieței Unice  și își dorește consolidarea unei Uniuni a Energiei: În primul rând, susținem simplificarea birocratiei afacerilor in Uniunea Europeana, sustinem consolidarea Pieței Unice și salutăm extinderea acordurilor comerciale la nivelul Uniunii Europene.

In al doilea rand, susținem o tranziție mai lungă pentru aplicarea politicilor legate de energia verde, astfel încât acestea să fie sustenabile și să nu afecteze negativ economia noastră.
În al treilea rând, România își dorește consolidarea unei Uniuni a Energiei, o interconectare a retelelor si o veritabilă piață a energiei europene. Scopul nostru este să creăm mecanisme pentru ca românii sǎ plǎteascǎ facturi rezonabile la energie, iar firmele din țară să aibǎ costuri competitive cu energia.
În final, Nicușor Dan a menționat că i-a transmis președintelui Consiliului European că, în ceea ce privește noul Cadru Financiar Multianual 2028-2034, România consideră ca este benefică ponderea alocată creșterii competitivității, însă consideră necesar să se țină cont și de criterii geografice: ”În ceea ce privește noul Cadru Financiar Multianual 2028-2034, i-am transmis președintelui Consiliului European că România consideră ca este benefică ponderea alocată creșterii competitivității, dar că este necesar să se țină cont și de criterii geografice, astfel încât toate statele să beneficieze de șanse egale la resurse pentru a reduce decalajele ecpnomice existente intre tarile europene”, a transmis Nicușor Dan.

AUTORUL RECOMANDĂ

Recomandarea video

Mediafax
Dacia lansează un nou program de plecări voluntare. Compensații de până la 210.000 de lei net pentru angajații
Digi24
Încă un caz șocant în Franţa: Un copil de 5 ani a fost drogat şi violat de 10 bărbaţi, inclusiv de tatăl său
Cancan.ro
Amantlâcul anului 💣 Chirurgul (căsătorit) a 'operat-o' pe frumușica de la Neatza!
Prosport.ro
FOTO. Superba blondă s-a lăsat agățată de milionar pe Instagram
Adevarul
Răzvrătire fiscală în localitatea unde a început Răscoala de la 1907. Locuitorii refuză să plătească impozitele locale
Mediafax
Anunțul Ambasadei americane la București: Statele Unite au intrat oficial într-un an istoric
Click
Ce urmează după frigul siberian: meteorologii anunță evoluția vremii până pe 2 martie
Digi24
Guvernul a împovărat românii cu taxe mai mari, dar a încasat mai puțin la buget, acuză Florin Cîțu, fost premier și președinte PNL
Cancan.ro
Calcul complet. Câți euro a primit Delia Salchievici, de la Pro TV, pentru cele 5 săptămâni la Desafio: Aventura
Ce se întâmplă doctore
Boala autoimună de care suferă Naba Salem de la Survivor. I s-a făcut rău în timpul probelor
Ciao.ro
Sună periculos, trage fusta mai jos! Vedetele din România s-au aplecat prea mult și s-a văzut tot
Promotor.ro
Dacia pregătește surpriza lui 2026! Un nou model de familie, produs în România?
Descopera.ro
Piramidele din Egipt: tot ce s-a crezut a fost GREȘIT?!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ: – Sefu’, ieri când am ajuns acasă am găsit-o pe nevastă în pat cu altul!
Descopera.ro
Inteligența Artificială intră pe urmele dinozaurilor: aplicația care identifică speciile după amprente
FLASH NEWS Discuție de ultimă oră între Donald Trump și președintele chinez, Xi Jinping. Care au fost crizele abordate de cei doi șefi de stat
18:08
Discuție de ultimă oră între Donald Trump și președintele chinez, Xi Jinping. Care au fost crizele abordate de cei doi șefi de stat
CONTROVERSĂ Culmea ipocriziei. Cei care au dus lupte grele împotriva marilor proiecte miniere merg la Summitul mineralelor rare. Oana Țoiu, Radu Burnete și Mihai Jurca reprezintă România în SUA
18:05
Culmea ipocriziei. Cei care au dus lupte grele împotriva marilor proiecte miniere merg la Summitul mineralelor rare. Oana Țoiu, Radu Burnete și Mihai Jurca reprezintă România în SUA
FLASH NEWS UE pregătește un parteneriat cu SUA în domeniul mineralelor critice, pentru a reduce dependența de China
18:02
UE pregătește un parteneriat cu SUA în domeniul mineralelor critice, pentru a reduce dependența de China
LIFESTYLE Când trece România la ora de vară în 2026. Românii vor da ceasurile cu o oră înainte 
18:00
Când trece România la ora de vară în 2026. Românii vor da ceasurile cu o oră înainte 
EXCLUSIV Florin Cîțu, dezvăluiri despre avocata controversată a PNL-ului: Am găsit-o la partid/Când am ajuns era acolo/Era peste tot
17:50
Florin Cîțu, dezvăluiri despre avocata controversată a PNL-ului: Am găsit-o la partid/Când am ajuns era acolo/Era peste tot
INEDIT VIDEO. Cum arată cel mai extrem rollercoaster din lume. Parcul de distracții este în Arabia Saudită
17:49
VIDEO. Cum arată cel mai extrem rollercoaster din lume. Parcul de distracții este în Arabia Saudită

Cele mai noi

Trimite acest link pe