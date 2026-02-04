Nicușor Dan anunță că i-a prezentat prioritățile României președintelui Consiliului European. Care sunt cele mai importante direcții de acțiune

Nicușor Dan a transmis un comunicat pe pagina sa de Facebook, prin intermediul căruia a anunțat că a avut o convorbire ”consistentă” cu Antonio Costa, președintele Consiliului European, privind temele principale pe care urmează să le abordeze săptămâna viitoare, în cadrul Consiliului European informal.

Șeful statului a menționat că întâlnirea urmează să aibă loc pe 12 februarie și are ca scop dezbaterea unor soluții referitoare la investiții, inovație și dezvoltarea companiilor europene: ”Ne intalnim pe 12 februarie pentru a găsi împreună soluții de creștere a competitivității statelor noastre – adică să încurajăm investițiile, inovația, dezvoltarea companiilor europene, care în cele din urmă înseamnă servicii mai bune și accesibile pentru cetățeni”, a transmis Dan.

Nicușor Dan anunță că i-a prezentat prioritățile României președintelui Consiliului European

Președintele a menționat că România susține simplificarea birocratiei afacerilor in Uniunea Europeana, consolidarea Pieței Unice și își dorește consolidarea unei Uniuni a Energiei: În primul rând, susținem simplificarea birocratiei afacerilor in Uniunea Europeana, sustinem consolidarea Pieței Unice și salutăm extinderea acordurilor comerciale la nivelul Uniunii Europene.

In al doilea rand, susținem o tranziție mai lungă pentru aplicarea politicilor legate de energia verde, astfel încât acestea să fie sustenabile și să nu afecteze negativ economia noastră.