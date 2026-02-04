Ce promite Bolojan: Inflație redusă la 4% în 2026 și deficit redus la 6,2%. Premierul a vorbit și de provocări

Premierul Ilie Bolojan a anunțat că Guvernul lucrează la bugetul pentru acest an, cu o țintă de deficit bugetar de 6,5% și cu obiectivul de a reduce inflația la 4% până în 2026. El a subliniat că principala dificultate este respectarea limitei de deficit, în paralel cu susținerea economiei.

Bolojan a spus că una dintre provocările majore este absorbția fondurilor europene, dar și finalizarea unor proiecte importante de infratsructură.

„Lucrăm la pregătirea bugetului pe anul acesta. Ținta de deficit este de 6,5% și ne propunem să reducem inflația la 4%. Principalele provocări țin de încadrarea în deficit, de absorbția fondurilor europene. Ar trebui să se finalizeze autostrada care duce de la Moldova la Pașcani.

Premierul a mai anunțat lansarea unui al doilea pachet, dedicat relansării economice.

„În paralel cu bugetul, se lucrează la reforma administrației, proiectul a intrat în circuitul de avizare guvernamentală. Acest pachet va fi completat de interdicția cumulului pensie salariu. Cel de-al doilea pachet e pachetul de relasare economică. În completarea acestor pachete, avem 3 proiecte de ordonanță privind simplificarea în domenii care ar susține companiile pentru autorizare și debirocratizare.”

Bolojan își propune să declare combinatul Liberty drept obiectiv de importanță strategică și să amâne liberalizarea la gaze.

„Un alt aspect este salvarea combinatului Liberty Galați, pe care ne propunem să îl declarăm obiectiv de importanță strategică și să putem demara o licitație internațională pentru achiziționarea lui. Așa vom putea asigura plata oamenilor. Plafonarea administrativă a prețului la gaz: trebuie să facem pași pentru a elimina plafonarea, dar trebuie să protejăm cetățenii de puseul de inflație. Fiind un an greu, e normal să luăm aceste măsuri, pentru că din 2027 România va avea resurse suplimentare de gaz în Marea Neagră.”

