Ediția de marți a emisiunii Ai Aflat!, transmisă live din studioul Gândul, a găzduit un dialog între jurnalistul Ionuț Cristache și invitata sa Viorica Dăncilă pe tema actualei crize politice și a prestației președintelui Nicușor Dan. În viziunea fostului premier, președintele nu se ridică la înălțimea funcției, iar mandatul său ne împinge în irelevanță pe plan extern.

“Noi niciodată nu ne ducem cu un punct de vedere, ascultăm doar ce zic ceilalți“

Fostul premier social-democrat apreciază că șeful statului a greșit neparticipând la Forumul mondial de la Davos, ținând cont că acolo se scrie politica viitorului. În egală măsură, observă Viorica Dăncilă, Nicușor Dan are o prestație care lasă de dorit la întrunirile externe, dar și pe plan intern.

Cel mai grav lucru este, observă fostul premier, că inclusiv atunci când se duce la întruniri importante cum ar fi cele ale Coaliției de Voință, președintele nu se duce să exprime o opinie personală.

“Declarațiile făcute, faptul că nu s-a dus președintele României la Davos, acolo e important ce se întâmplă la un mic dejun, la un prânz de lucru, ce se întâmplă în spatele ușilor închise. Nu poți să dai cu piciorul când 60 de șefi de stat și de guvern au participat. Măcar cu 10 dacă discutai, probabil deschideai noi drumuri către România. Trebuia să trimită măcar premierul. Măcar arăta că se participă și atunci câștigi ceva și pentru țara ta. Erai acolo prezent, contai (…) Noi niciodată nu ne ducem cu un punct de vedere, ascultăm doar ce zic ceilalți. Nu zic să facem front separat, dar când te duci îți negociezi opinia“, a comentat fostul președinte PSD.

În egală măsură, atrage atenția politiciana, Nicușor Dan are abordări inadecvate, cum ar fi reacțiile când e huiduit public de români sau poziția față de președintele Macron.

“Pe mine nu mă reprezintă“

Viorica Dăncilă: Pe mine nu mă reprezintă pentru că modul în care se comportă, modul în care se raportează la evenimentele la care participă, faptul că pe 1 decembrie a vorbit despre România coruptă. Există corupție și dânsul trebuie să facă totul să nu mai existe. Pe de altă parte, discursul atunci când a fost huiduit. Cum să cerți pe cei care huiduiesc, să le ceri un proiect când tu spui că n-ai un proiect de țară? Faptul că mergi pe lângă covorul roșu, faptul că ați arătat în Danemarca, protocolul spune așa. Dânsul nu trebuia să pornească odată cu domnul președinte Macron pentru că se pleacă în oglindă. Domnul Macron doar dacă era cu soția puteau pleca împreună, pentru că în față erau regele și regina. Nu plecau doi șefi de stat o dată. Dânsul n-a înțeles că trebuie să stea, să meargă președintele Macron și abia pe urmă să plece dânsul.

“E mai rău ca în perioada Iohannis“

Gândiți-vă că toate aceste lucruri pe care le face domnul președinte Nicușor Dan sunt creionate de către ambasade. I se face un profil. E un lucru care nu ne bucură și aș fi vrut să vorbesc despre președintele României că are prestanță. Poate nu ai așteptări foarte mari. Credeți-mă, eu după președinția domnului Klaus Iohannis am crezut că nu poate fi mai rău.

Ionuț Cristache: E mai rău?

Dăncilă: Da. Și credeți-mă, sunt un om care am avut dispute cu domnul Iohannis în permanență. Dar cel puțin dânsul avea prestanță când era la un eveniment. Acum vedem un președinte care efectiv parcă face ce nu trebuie să facă. Un președinte care nu este stăpân pe el. Un președinte care râde atunci când ar trebui să fie serios. Un președinte nu care să spunem că a făcut o greșeală de protocol. Se întâmplă, poate mi s-a întâmplat și mie.

