Alexandru Nazare, ministrul Finanțelor: Stabilitatea economică și ratingul de țară sunt principalele priorități după votul moțiunii

Alexandru Nazare, ministrul Finanțelor, a transmis că stabilitatea și menținerea ratingului suveran al țării reprezintă prioritățile pentru perioada de interimat guvernamental. Declarațiile vin după ce guvernul Bolojan a picat în urma moțiunii de cenzură din Parlament, care a trecut cu 281 de voturi.

Nazare spune că trebuie menținută disciplina finanțelor statului, asigurată continuitatea investițiilor, protejarea capacității de finanțare și evitată orice deteriorare a ratingului suveran.

Pe piața interbancară, cursul euro a sărit de 5,24 lei/euro. De asemenea, dobânzile statului pentru titluri pe 10 ani, după ce au recuperat ușor teren după moțiune, au revenit aproape de 7,4%.

Bursa de la București, după scăderea de peste 1% în contextul votului moțiunii, a recuperat și se află pe creștere cu 1,3%.

Nazare, despre prioritățile economice ale României

„Stabilitatea economică a României și menținerea ratingului de țară – prioritatea nr. 1 după votul de azi al moțiunii. România intră de azi într-o perioadă de interimat guvernamental – fără să își permită însă un interimat economic.

De aceea, continuarea gestionării responsabile a resurselor publice și semnalele pe care le transmitem în extern sunt esențiale pentru funcționarea economiei și, inclusiv, pentru menținerea ratingului de țară în perioada următoare.

Așa cum am subliniat în ultimele zile, costul instabilității este vizibil deja în creșterea cursului leu/euro, în dobânzile majorate, în presiune pe buget și în riscurile care planează asupra ratingului de țară. Reacțiile piețelor sunt rapide, iar corecțiile vor fi costisitoare.

Am primit deja, în ultimele zile, semnale clare din partea agențiilor internaționale de rating: situația politică a României este monitorizată în timp real, iar evoluțiile din perioada imediat următoare vor fi decisive.

Menținerea ratingului și evitarea unei retrogradări depind de capacitatea de a demonstra stabilitate, coerență și predictibilitate în zilele următoare. În acest context, este esențială menținerea fermă a direcției în gestionarea finanțelor publice și conservarea echilibrelor macroeconomice – asigurarea continuității plăților și angajamentelor publice, menținerea disciplinei fiscale, asigurarea continuității investițiilor, protejarea capacității de finanțare a statului și evitarea oricărei deteriorări a ratingului suveran.

Alături de aceste priorități imediate, România are 3 obiective strategice în 2026, care depind direct de acest cadru de stabilitate: implementarea completă a angajamentelor din PNRR, accesarea și utilizarea eficientă a instrumentelor europene din programul SAFE, precum și avansarea procesului de aderare la OCDE.

Toate aceste obiective presupun în mod fundamental încredere, predictibilitate și continuitate instituțională – exact acele elemente care sunt astăzi sub monitorizarea continuă a partenerilor și a piețelor internaționale. Miza momentului depășește logica politică. Este o miză de credibilitate, seriozitate și de poziționare a României în arhitectura economică europeană și internațională”, este mesajul lui Alexandru Nazare.

